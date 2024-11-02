https://sarabic.ae/20241102/كوريا-الديمقراطية-القيمة-الاستراتيجية-للعلاقات-مع-روسيا-تكتسب-أهمية-أكبر-في-ظل-المشهد-الدولي-الصعب-1094430416.html

كوريا الديمقراطية: القيمة الاستراتيجية للعلاقات مع روسيا تكتسب أهمية أكبر في ظل المشهد الدولي الصعب

كوريا الديمقراطية: القيمة الاستراتيجية للعلاقات مع روسيا تكتسب أهمية أكبر في ظل المشهد الدولي الصعب

سبوتنيك عربي

قالت وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية، تشوي سون هوي، إن القيمة الاستراتيجية لعلاقات بلادها مع روسيا تحمل أهمية أكبر في المشهد السياسي الدولي الصعب. 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T15:49+0000

2024-11-02T15:49+0000

2024-11-02T15:49+0000

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جاء ذلك خلال خطاب تشوي الذي ألقته في حفل إزاحة الستار عن لوحة تذكارية، تكريما للزيارة الرسمية الأولى التي أجراها مؤسس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم إيل سونغ، إلى الاتحاد السوفييتي السابق، والتي أقيمت في محطة سكة حديد ياروسلافل في موسكو، أمس الجمعة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.وأكدت وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية في خطابها، أنه "بفضل العلاقات الوثيقة بين زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "تكتسب القيمة الاستراتيجية وأهمية العلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية وروسيا أهمية أكبر في المشهد السياسي الدولي الصعب"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وقالت إن "الصداقة والوحدة العظيمة" التي بنيت بين كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا لتحقيق الهدف المشترك "ستستمر وتتطور بقوة، جنبا إلى جنب مع العصر الجديد من الازدهار الشامل".ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي حضر الحفل، قوله في خطابه إن العلاقات التعاونية بين البلدين تتسارع إلى مستوى جديد في جميع المجالات.وأشار لافروف إلى معاهدة تم توقيعها أخيرا بين البلدين، تعهدا فيها بالدفاع المتبادل، قائلا إن "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة دخلت بالفعل مرحلة التنفيذ العملي".وكانت وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية، تشوي سون هوي، أجرت زيارة رسمية إلى روسيا، منذ يوم الثلاثاء الماضي.وفي اليوم السابق، أجرت تشوي محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤكدة أن الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية يتطلب من بيونغ يانغ بذل الجهود لتعزيز استعدادها ضد الانتقام النووي.

https://sarabic.ae/20241101/اجتماع-وزيري-خارجية-روسيا-الاتحادية-وكوريا-الديمقراطية-الشعبية-في-موسكو-1094378635.html

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