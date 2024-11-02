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كوريا الديمقراطية: القيمة الاستراتيجية للعلاقات مع روسيا تكتسب أهمية أكبر في ظل المشهد الدولي الصعب
كوريا الديمقراطية: القيمة الاستراتيجية للعلاقات مع روسيا تكتسب أهمية أكبر في ظل المشهد الدولي الصعب
سبوتنيك عربي
قالت وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية، تشوي سون هوي، إن القيمة الاستراتيجية لعلاقات بلادها مع روسيا تحمل أهمية أكبر في المشهد السياسي الدولي الصعب. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال خطاب تشوي الذي ألقته في حفل إزاحة الستار عن لوحة تذكارية، تكريما للزيارة الرسمية الأولى التي أجراها مؤسس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم إيل سونغ، إلى الاتحاد السوفييتي السابق، والتي أقيمت في محطة سكة حديد ياروسلافل في موسكو، أمس الجمعة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.وأكدت وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية في خطابها، أنه "بفضل العلاقات الوثيقة بين زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "تكتسب القيمة الاستراتيجية وأهمية العلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية وروسيا أهمية أكبر في المشهد السياسي الدولي الصعب"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وقالت إن "الصداقة والوحدة العظيمة" التي بنيت بين كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا لتحقيق الهدف المشترك "ستستمر وتتطور بقوة، جنبا إلى جنب مع العصر الجديد من الازدهار الشامل".ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي حضر الحفل، قوله في خطابه إن العلاقات التعاونية بين البلدين تتسارع إلى مستوى جديد في جميع المجالات.وأشار لافروف إلى معاهدة تم توقيعها أخيرا بين البلدين، تعهدا فيها بالدفاع المتبادل، قائلا إن "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة دخلت بالفعل مرحلة التنفيذ العملي".وكانت وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية، تشوي سون هوي، أجرت زيارة رسمية إلى روسيا، منذ يوم الثلاثاء الماضي.وفي اليوم السابق، أجرت تشوي محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤكدة أن الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية يتطلب من بيونغ يانغ بذل الجهود لتعزيز استعدادها ضد الانتقام النووي.
https://sarabic.ae/20241101/اجتماع-وزيري-خارجية-روسيا-الاتحادية-وكوريا-الديمقراطية-الشعبية-في-موسكو-1094378635.html
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روسيا, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الديمقراطية: القيمة الاستراتيجية للعلاقات مع روسيا تكتسب أهمية أكبر في ظل المشهد الدولي الصعب

15:49 GMT 02.11.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تشوي سون هوي في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تشوي سون هوي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قالت وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية، تشوي سون هوي، إن القيمة الاستراتيجية لعلاقات بلادها مع روسيا تحمل أهمية أكبر في المشهد السياسي الدولي الصعب.
جاء ذلك خلال خطاب تشوي الذي ألقته في حفل إزاحة الستار عن لوحة تذكارية، تكريما للزيارة الرسمية الأولى التي أجراها مؤسس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم إيل سونغ، إلى الاتحاد السوفييتي السابق، والتي أقيمت في محطة سكة حديد ياروسلافل في موسكو، أمس الجمعة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وأكدت وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية في خطابها، أنه "بفضل العلاقات الوثيقة بين زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "تكتسب القيمة الاستراتيجية وأهمية العلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية وروسيا أهمية أكبر في المشهد السياسي الدولي الصعب"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
كما أعربت المسؤولة الكورية عن "إيمانها" بأن روسيا، التي تشارك بشجاعة في النضال "العادل" من أجل إقامة نظام دولي جديد، "ستحقق النصر دون فشل" في حربها ضد أوكرانيا، وتعهدت بدعم الدولة المجاورة.
وقالت إن "الصداقة والوحدة العظيمة" التي بنيت بين كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا لتحقيق الهدف المشترك "ستستمر وتتطور بقوة، جنبا إلى جنب مع العصر الجديد من الازدهار الشامل".
اجتماع وزيري خارجية روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي حضر الحفل، قوله في خطابه إن العلاقات التعاونية بين البلدين تتسارع إلى مستوى جديد في جميع المجالات.
وأشار لافروف إلى معاهدة تم توقيعها أخيرا بين البلدين، تعهدا فيها بالدفاع المتبادل، قائلا إن "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة دخلت بالفعل مرحلة التنفيذ العملي".
وكانت وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية، تشوي سون هوي، أجرت زيارة رسمية إلى روسيا، منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وفي اليوم السابق، أجرت تشوي محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤكدة أن الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية يتطلب من بيونغ يانغ بذل الجهود لتعزيز استعدادها ضد الانتقام النووي.
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