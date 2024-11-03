https://sarabic.ae/20241103/إيران-تعلن-القضاء-على-زعيم-إرهابيين-تسببوا-في-حادث-تفتان-1094453811.html

إيران تعلن القضاء على "زعيم إرهابيين" تسببوا في حادث تفتان

إيران تعلن القضاء على "زعيم إرهابيين" تسببوا في حادث تفتان

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، اليوم الأحد، القضاء على زعيم من وصفتهم بالإرهابيين الذين تسببوا في حادث مدينة تفتان مطلع الاسبوع الماضي بمحافظة سيستان... 03.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-03T16:39+0000

2024-11-03T16:39+0000

2024-11-03T16:39+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102445/53/1024455322_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e69554d295b33396c3303fd12f201b75.jpg

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مساعد القيادة العامة لقوى الامن الداخلي الإيراني للشؤون التنسيقية، العميد سعيد منتظر المهدي، قوله بأنه تم "القضاء على متزعم الزمرة التي تسببت في حادث مدينة تفتان الإرهابي"، على حد قوله.جاءت تصريحات المهدي على هامش زيارته التفقدية لمحافظة سيستان، أوضح خلالها أن "القضاء على متزعم الإرهابيين الذين شاركوا في هذا حادث تفتان إنجاز تحقق بفضل جهود وتضحيات قوات مكافحة الارهاب لدى الشرطة ومن خلال عملية استخباراتية مقعدة".وأضاف العميد المهدي أنه في غضون الـ 24 ساعة الاخيرة، "تم اعتقال عنصرين آخرين من هؤلاء الارهابيين؛ أحدهما نفس الشخص الذي صور جميع مشاهد الحادث؛ مؤكدا بأن هذا الارهابي سينال العقاب على فعلته".وتابع: "في الفترة ذاتها، تم القبض على 6 عناصر آخرين كانوا قد تورطوا في دعم هؤلاء الإرهابيين، وقد اعترفوا بضلوعهم في استشهاد عدد من أعزائنا خلال السنوات الأخيرة".يذكر أن 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي الإيراني كانوا قد لقوا مصرعهم، في سبتمبر الماضي، إثر هجوم وصف بالإرهابي بمدينة ميرجاوه في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بقيام سيارة من نوع بيجو بارس بيضاء اللون، بإطلاق النار على سيارة لحرس الحدود في ميرجاوه، حيث وقع الحادث بجانب محطة الوقود في هذه المدينة، وأضافت الوكالة أن "هذا العمل الإرهابي أدى إلى استشهاد 3 من عناصر حرس الحدود وإصابة مواطن".من جانبه، أعلن المدعي العام في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان، مهدي شمس آبادي، أن 3 عناصر قوى الامن الداخلي قتلوا وأصيب مواطن في مدينة ميرجاوه إثر هجوم إرهابي شنه مسلحون، وأضاف أنه تم فتح ملف بالقضية وبدأت الإجراءات الاستخبارية لتحديد هوية المجرمين.وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، فقد أدى إطلاق النار إلى مقتل الملازم ثاني محمد أمين ناروئي والجندي بارسا سوزني والجندي أمير إبراهيم زاده.

https://sarabic.ae/20241102/تقرير-يكشف-عن-رسالة-مباشرة-ونادرة-بين-أمريكا-وإيران-بشأن-إسرائيل-1094437809.html

https://sarabic.ae/20241101/إيران-من-المرجح-أن-نزيد-نطاق-صواريخنا-البالستية-1094401843.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار