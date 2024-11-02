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https://sarabic.ae/20241102/تقرير-يكشف-عن-رسالة-مباشرة-ونادرة-بين-أمريكا-وإيران-بشأن-إسرائيل-1094437809.html
تقرير يكشف عن "رسالة مباشرة ونادرة" بين أمريكا وإيران بشأن إسرائيل
تقرير يكشف عن "رسالة مباشرة ونادرة" بين أمريكا وإيران بشأن إسرائيل
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تواصلت مؤخرا مع إيران، وسط اعتزام طهران ضرب إسرائيل، ردا على هجماتها العسكرية ضدها... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T21:46+0000
2024-11-02T21:46+0000
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وقال مسؤول أمريكي بارز في تصريحات لموقع "والا" الإسرائيلي، أن إدارة بايدن حذرت إيران من شن هجوم جديد على إسرائيل، وأكدت لها أنها "لن تستطيع كبح جماح الرد الإسرائيلي" إذا استفزت إسرائيل مرة أخرى.وأضاف أن "واشنطن أبلغت طهران أنها لن تكون قادرة على منع إسرائيل من الرد، أو ضمان بقاء أي رد محدودا ودقيقا كما كان من قبل".وأشار الموقع إلى أن هذا الاتصال كان بمثابة رسالة مباشرة نادرة بين أمريكا وإيران، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.ووفقا لمسؤول إسرائيلي سابق، فقد تم نقل الرسالة بين واشنطن وطهران عبر القناة الدبلوماسية السويسرية، وهي قناة طويلة الأمد للاتصالات بين أمريكا وإيران.ورفض البيت الأبيض التعليق، ولم تستجب البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة لطلبات التعليق.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أكدت أمس الجمعة، أن إيران يجب أن تتجنب أي رد على إسرائيل، مؤكدة استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل في حالة العدوان الإيراني.فيما أعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، الجنرال بات رايدر، عن اتخاذ تدابير عسكرية إضافية، بما في ذلك نشر مدمرات للدفاع الصاروخي، وسرب مقاتلات، وطائرات للتزود بالوقود، وقاذفات بعيدة المدى من طراز "بي-52" في المنطقة.وأكد رايدر أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أوضح أن أمريكا ستتصرف بحزم لحماية قواتها ومصالحها، في حالة قيام إيران أو وكلائها بالهجوم.وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذت إسرائيل ردا عسكريا كبيرا في أعقاب هجوم صاروخي باليستي ضخم من إيران قبل 3 أسابيع.واستهدفت الضربة المضادة الإسرائيلية، التي تمت بالتنسيق مع أمريكا، مواقع معتمدة مسبقا، باستثناء المنشآت النووية والنفطية لإيران.وتشير التقييمات الاستخباراتية الإسرائيلية الأخيرة، إلى أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل ربما في غضون أيام، وربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستقام يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
https://sarabic.ae/20241031/نتنياهو-إسرائيل-تتمتع-بأقصى-درجة-من-الحرية-للتصرف-مع-إيران-1094365199.html
https://sarabic.ae/20241102/الحرس-الثوري-الإيراني-يتحدث-عن-عنصر-المفاجأة-في-عملياته-المقبلة-ضد-إسرائيل-1094416205.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

تقرير يكشف عن "رسالة مباشرة ونادرة" بين أمريكا وإيران بشأن إسرائيل

21:46 GMT 02.11.2024
© Photoصواريخ إيران على إسرائيل
صواريخ إيران على إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© Photo
تابعنا عبر
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تواصلت مؤخرا مع إيران، وسط اعتزام طهران ضرب إسرائيل، ردا على هجماتها العسكرية ضدها بأواخر الشهر الماضي.
وقال مسؤول أمريكي بارز في تصريحات لموقع "والا" الإسرائيلي، أن إدارة بايدن حذرت إيران من شن هجوم جديد على إسرائيل، وأكدت لها أنها "لن تستطيع كبح جماح الرد الإسرائيلي" إذا استفزت إسرائيل مرة أخرى.
وأضاف أن "واشنطن أبلغت طهران أنها لن تكون قادرة على منع إسرائيل من الرد، أو ضمان بقاء أي رد محدودا ودقيقا كما كان من قبل".
وأشار الموقع إلى أن هذا الاتصال كان بمثابة رسالة مباشرة نادرة بين أمريكا وإيران، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ووفقا لمسؤول إسرائيلي سابق، فقد تم نقل الرسالة بين واشنطن وطهران عبر القناة الدبلوماسية السويسرية، وهي قناة طويلة الأمد للاتصالات بين أمريكا وإيران.
ورفض البيت الأبيض التعليق، ولم تستجب البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة لطلبات التعليق.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
نتنياهو: إسرائيل تتمتع بأقصى درجة من الحرية للتصرف مع إيران
31 أكتوبر, 16:46 GMT
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أكدت أمس الجمعة، أن إيران يجب أن تتجنب أي رد على إسرائيل، مؤكدة استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل في حالة العدوان الإيراني.
فيما أعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، الجنرال بات رايدر، عن اتخاذ تدابير عسكرية إضافية، بما في ذلك نشر مدمرات للدفاع الصاروخي، وسرب مقاتلات، وطائرات للتزود بالوقود، وقاذفات بعيدة المدى من طراز "بي-52" في المنطقة.
وأكد رايدر أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أوضح أن أمريكا ستتصرف بحزم لحماية قواتها ومصالحها، في حالة قيام إيران أو وكلائها بالهجوم.
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن "عنصر المفاجأة" في عملياته المقبلة ضد إسرائيل
09:54 GMT
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذت إسرائيل ردا عسكريا كبيرا في أعقاب هجوم صاروخي باليستي ضخم من إيران قبل 3 أسابيع.
واستهدفت الضربة المضادة الإسرائيلية، التي تمت بالتنسيق مع أمريكا، مواقع معتمدة مسبقا، باستثناء المنشآت النووية والنفطية لإيران.
وتشير التقييمات الاستخباراتية الإسرائيلية الأخيرة، إلى أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل ربما في غضون أيام، وربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستقام يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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