https://sarabic.ae/20241102/الحرس-الثوري-الإيراني-يتحدث-عن-عنصر-المفاجأة-في-عملياته-المقبلة-ضد-إسرائيل-1094416205.html

الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن "عنصر المفاجأة" في عملياته المقبلة ضد إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن "عنصر المفاجأة" في عملياته المقبلة ضد إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن إسرائيل تعتقد أن إيران تخشى الدخول في حرب معها ومواجهتها بشكل مباشر. 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T09:54+0000

2024-11-02T09:54+0000

2024-11-02T09:54+0000

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وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، إن "إيران ستتبنى عنصر المفاجأة في عملياتها للرد على إسرائيل"، مشيرا إلى أن عليها ألا تتصور أن إيران لن ترد.وأضاف أن "الصهاينة يعتقدون أن الشعب الإيراني ملّ من المقاومة وأنه لا يرحّب بالحرب مع الكيان المحتل وهذا التصور مصداق من مصاديق حسابات الكيان الصهيوني الخاطئة"، متابعا: "عمليتا الوعد الصادق، أثبتتا أن الكيان الصهيوني غير قادر على الدفاع عن نفسه في مواجهة الصواريخ الإيرانية".وأكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في وقت سابق من اليوم السبت، أن بلاده ستفعل كل ما هو ضروري لمواجهة "الاستكبار العالمي" على المستويين العسكري والسياسي.وخلال لقائه بطلاب المدارس والجامعات، قال خامنئي، إن "الأعداء بمن فيهم أمريكا والكيان الصهيوني سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة"، مؤكدا أن إيران "لن تتراجع عن مواجهة العدو ولن تترك أي تحرك من جانبه دون رد".وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ردت إيران على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والقائد في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفروشان، بإطلاق نحو 200 صاروخ باليستي باتجاه القواعد العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية.وفي الساعات الأولى من صباح يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، هاجمت إسرائيل عددا من المواقع العسكرية في إيران، ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين ومدني.وفي تصريحات له، يوم 27 أكتوبر، أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على ضرورة تعطيل الحسابات الخاطئة لإسرائيل فيما يتعلق بإيران.وأضاف: "إن العدو يرتكب خطأ في الحسابات فيما يتعلق بإيران، ويجب أن يكون مسؤولونا هم الذين يقومون بتقييم وفهم ما يجب القيام به بدقة، وبذل كل ما هو في مصلحة هذا البلد والأمة، ويجب أن يدرك العدو من هو الشعب الإيراني، وكيف يكون الشباب الإيراني".

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