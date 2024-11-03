بوليفيا تتهم أنصار الرئيس السابق موراليس باحتجاز 200 جندي كرهائن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
On air
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241103/بوليفيا-تتهم-أنصار-الرئيس-السابق-موراليس-باحتجاز-200-جندي-كرهائن-1094439323.html
بوليفيا تتهم أنصار الرئيس السابق موراليس باحتجاز 200 جندي كرهائن
بوليفيا تتهم أنصار الرئيس السابق موراليس باحتجاز 200 جندي كرهائن
سبوتنيك عربي
أفادت حكومة بوليفيا، أمس السبت، بأن أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس، احتجزوا حوالي 200 جندي كرهائن رغم استمرار الإضرابات للأسبوع الثالث نتيجة لتحقيق حول... 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T02:34+0000
2024-11-03T02:34+0000
تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1b/1090217934_0:0:3638:2046_1920x0_80_0_0_6996cbcaf5fad0bc688bff1503a112d8.jpg
وأكد بيان لوزارة الخارجية البوليفية، مساء أمس السبت، أن المتورطين في احتجاز الرهائن الـ 200 هم أعضاء في جماعات غير نظامية ويقومون بسرقة أسلحة وذخيرة".فيما لم يحدد بيان وزارة الخارجية هوية تلك الجماعات أو تشرح كيفية احتجاز الجنود كرهائن.وامس السبت، سيطرت جماعة مسلحة على منشأة عسكرية بالقرب من مدينة كوتشابامبا، في بوليفيا، وأسرت بعض الجنود، وذلك وفقا لما أعلنه الجيش البوليفي.ووصف الجيش في بيان الجماعة المسلحة بأنها "غير نظامية"، مشيراً إلى أنها استولت أيضاً على أسلحة نارية وذخائر، معتبراً أن مثل هذه العمليات تصل إلى مستوى الخيانة.وتقع كوتشابامبا في وسط بوليفيا، وهي موطن لكثيرين من أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس.وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو ألفي شخص سيطروا على هذه المنشأة العسكرية. وطلب الجيش البوليفي من الأشخاص الذين سيطروا على المنشأة مغادرتها "فوراً وبشكل سلمي"
https://sarabic.ae/20240627/روسيا-تدين-محاولة-الانقلاب-في-بوليفيا-وتحذر-من-التدخل-الخارجي----1090221435.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1b/1090217934_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_512271b1e0ef4f24cf6198f14e6cb6de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

بوليفيا تتهم أنصار الرئيس السابق موراليس باحتجاز 200 جندي كرهائن

02:34 GMT 03.11.2024
© AP Photo / Juan Karitaتجتمع شرطة فوينيا في المياه الرئيسية في القصر الرئاسي على ضفاف موريلو في لا باز، بوليفيا،
تجتمع شرطة فوينيا في المياه الرئيسية في القصر الرئاسي على ضفاف موريلو في لا باز، بوليفيا، - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Juan Karita
تابعنا عبر
أفادت حكومة بوليفيا، أمس السبت، بأن أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس، احتجزوا حوالي 200 جندي كرهائن رغم استمرار الإضرابات للأسبوع الثالث نتيجة لتحقيق حول اعتداء الرئيس السابق على قاصر.
وأكد بيان لوزارة الخارجية البوليفية، مساء أمس السبت، أن المتورطين في احتجاز الرهائن الـ 200 هم أعضاء في جماعات غير نظامية ويقومون بسرقة أسلحة وذخيرة".
فيما لم يحدد بيان وزارة الخارجية هوية تلك الجماعات أو تشرح كيفية احتجاز الجنود كرهائن.
اشتباك مؤيدي للرئيس البوليفي لويس آرسي مع الشرطة العسكرية خارج قصر كويمادو في بلازا موريللو في لاباز، بوليفيا في 26 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
روسيا تدين محاولة الانقلاب في بوليفيا وتحذر من التدخل الخارجي
27 يونيو, 08:30 GMT
وامس السبت، سيطرت جماعة مسلحة على منشأة عسكرية بالقرب من مدينة كوتشابامبا، في بوليفيا، وأسرت بعض الجنود، وذلك وفقا لما أعلنه الجيش البوليفي.
ووصف الجيش في بيان الجماعة المسلحة بأنها "غير نظامية"، مشيراً إلى أنها استولت أيضاً على أسلحة نارية وذخائر، معتبراً أن مثل هذه العمليات تصل إلى مستوى الخيانة.
وتقع كوتشابامبا في وسط بوليفيا، وهي موطن لكثيرين من أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو ألفي شخص سيطروا على هذه المنشأة العسكرية. وطلب الجيش البوليفي من الأشخاص الذين سيطروا على المنشأة مغادرتها "فوراً وبشكل سلمي"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:10 GMTПоследствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:49 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل31 أكتوبر, 22:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала