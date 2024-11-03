مسؤول فلسطيني: ارتفاع خطير في نسب اعتداءات المستوطنين بالضفة وشرعنة بؤرة استيطانية جديدة

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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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ميقاتي يأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، فتح وحماس تبحثان اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة"
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https://sarabic.ae/20241103/مسؤول-فلسطيني-ارتفاع-خطير-في-نسب-اعتداءات-المستوطنين-بالضفة-وشرعنة-بؤرة-استيطانية-جديدة-1094456201.html
مسؤول فلسطيني: ارتفاع خطير في نسب اعتداءات المستوطنين بالضفة وشرعنة بؤرة استيطانية جديدة
مسؤول فلسطيني: ارتفاع خطير في نسب اعتداءات المستوطنين بالضفة وشرعنة بؤرة استيطانية جديدة
سبوتنيك عربي
قال أمير داوود، مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، إنه تم تسجيل نسبة مرتفعة جدا من الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين... 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T18:21+0000
2024-11-03T18:21+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الاعتداءات كانت على قاطفي الزيتون، واستهدفت الموسم والذي يبدأ في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول وينتهي في نهايته، مؤكدًا أن إسرائيل كانت تهدف من ذلك إلى إفشال الموسم، باعتباره موسما وجدانيا للشعب الفلسطيني، يعبر عن علاقته الأصيلة بالأرض.وأوضح أن هذه النسبة مرتفعة جدًا، وتركزت معظم الاعتداءات في مناطق جنوب نابلس، وشمال شرق رام الله ومنطقة بيت لحم.وقال داوود إن هناك استمرارا إسرائيليا في عمليات التوسع الاستيطاني، حيث تدرس إسرائيل 15 مخططا هيكليًا في مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وهو ما كشف عن نية إسرائيل لشرعنة وتسوية بؤرة استيطانية جديدة وتحويلها إلى حي استيطاني يتبع مستوطنة عيلي، التي تقع جنوب محافظة نابلس.وأوضح أن إسرائيل قامت بمصادرة 84 دونم خلال الشهر الماضي، عبر 3 أوامر عسكرية، فيما يعتبر الأخطر ما قضى بإغلاق الشارع الرئيسي لمدينة سلفيت وتخصيصه للمستوطنين فقط، وشق طريق جديد للمواطنين الفلسطينيين، مؤكدًا أن شق الطريق عبر أمر عسكري يعني رغبة إسرائيلي في التحكم بالشارع الرئيسي، وفق ما تدعيه من مقتضيات أمنية.وبين المسؤول الفلسطيني، أن بجانب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، تم تسجيل نسبة كبيرة من الاعتداءات فاقت 1490 اعتداءً من قبل المستوطنين في شهر أكتوبر المنصرم.يأتي ذلك في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل ونحو 102 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240930/مؤسسة-إسرائيلية-تبدأ-بمنح-منازل-للاستيطان-في-لبنان-1093265265.html
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري

مسؤول فلسطيني: ارتفاع خطير في نسب اعتداءات المستوطنين بالضفة وشرعنة بؤرة استيطانية جديدة

18:21 GMT 03.11.2024
© Ajwad Jradatخلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية
خلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© Ajwad Jradat
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حصري
قال أمير داوود، مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، إنه تم تسجيل نسبة مرتفعة جدا من الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين في موسم الزيتون، وصلت إلى 265 اعتداءً من المستوطنين.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الاعتداءات كانت على قاطفي الزيتون، واستهدفت الموسم والذي يبدأ في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول وينتهي في نهايته، مؤكدًا أن إسرائيل كانت تهدف من ذلك إلى إفشال الموسم، باعتباره موسما وجدانيا للشعب الفلسطيني، يعبر عن علاقته الأصيلة بالأرض.
وأوضح أن هذه النسبة مرتفعة جدًا، وتركزت معظم الاعتداءات في مناطق جنوب نابلس، وشمال شرق رام الله ومنطقة بيت لحم.
وقال داوود إن هناك استمرارا إسرائيليا في عمليات التوسع الاستيطاني، حيث تدرس إسرائيل 15 مخططا هيكليًا في مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وهو ما كشف عن نية إسرائيل لشرعنة وتسوية بؤرة استيطانية جديدة وتحويلها إلى حي استيطاني يتبع مستوطنة عيلي، التي تقع جنوب محافظة نابلس.
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وأوضح أن إسرائيل قامت بمصادرة 84 دونم خلال الشهر الماضي، عبر 3 أوامر عسكرية، فيما يعتبر الأخطر ما قضى بإغلاق الشارع الرئيسي لمدينة سلفيت وتخصيصه للمستوطنين فقط، وشق طريق جديد للمواطنين الفلسطينيين، مؤكدًا أن شق الطريق عبر أمر عسكري يعني رغبة إسرائيلي في التحكم بالشارع الرئيسي، وفق ما تدعيه من مقتضيات أمنية.
وبين المسؤول الفلسطيني، أن بجانب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، تم تسجيل نسبة كبيرة من الاعتداءات فاقت 1490 اعتداءً من قبل المستوطنين في شهر أكتوبر المنصرم.
يأتي ذلك في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل ونحو 102 ألف مصاب.
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