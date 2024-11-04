https://sarabic.ae/20241104/الداخلية-تتحرك-في-دولة-عربية-بعد-استغلال-سيارات-الإسعاف-لأغراض-انتخابية-1094466190.html
الداخلية تتحرك في دولة عربية بعد استغلال سيارات الإسعاف لأغراض انتخابية
الداخلية تتحرك في دولة عربية بعد استغلال سيارات الإسعاف لأغراض انتخابية
سبوتنيك عربي
أثار استغلال مسؤولين في دولة عربية، لسيارات الإسعاف من أجل تحقيق أغراض انتخابية، تحركا من جانب السلطات المحلية. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T08:42+0000
2024-11-04T08:42+0000
2024-11-04T08:42+0000
العالم العربي
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واتخذت وزارة الداخلية المغربية عدة إجرءات للحد من تلك الظاهرة، التي سببت ضيقا للمواطنين، خاصة المرضى الذين لهم الأولوية في استخدام سيارات الإسعاف للحالات الطارئة، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.كما تلقت الوزارة شكاوى من أن كون بعض الرؤساء يعمدون إلى إلزام مواطنين على دفع ثمن الوقود، من أجل نقلهم في سيارة الإسعاف، بينما يتم إعفاء محسوبين على الرئيس أو أحد أعضاء أغلبيته من الدفع، وهو ما يخلق حالة لا مساواة في الاستفادة من هذه الخدمة العمومية.كما كشفت الصحيفة المغربية، أن بعض الرؤساء، وخاصة الذين يشغلون نوابا برلمانيين، أو يرغبون في الترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة، يستغلون سيارات الإسعاف لتنفيذ أغراض انتخابية، واستمالة المواطنين بمجموعة من الجماعات المجاورة لهم.وذكرت مصادر لها، أن بعض مصالح العمالات تفكر في وضع نظام تحديد المواقع "جي بي إس" لتتبع مسار سيارات الإسعاف، خاصة وأن بعض الرؤساء يعمدون إلى إخبار مواطنين غير موالين لهم بكونها نقلت مريضا آخر.
https://sarabic.ae/20241103/أول-دولة-عربية-تفوز-بعضوية-مجلس-إدارة-اللجنة-الكهروتقنية-الدولية-1094441830.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
الداخلية تتحرك في دولة عربية بعد استغلال سيارات الإسعاف لأغراض انتخابية
أثار استغلال مسؤولين في دولة عربية، لسيارات الإسعاف من أجل تحقيق أغراض انتخابية، تحركا من جانب السلطات المحلية.
واتخذت وزارة الداخلية المغربية عدة إجرءات للحد من تلك الظاهرة، التي سببت ضيقا للمواطنين، خاصة المرضى الذين لهم الأولوية في استخدام سيارات الإسعاف للحالات الطارئة، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.
كما تلقت الوزارة شكاوى من أن كون بعض الرؤساء يعمدون إلى إلزام مواطنين على دفع ثمن الوقود، من أجل نقلهم في سيارة الإسعاف، بينما يتم إعفاء محسوبين على الرئيس أو أحد أعضاء أغلبيته من الدفع، وهو ما يخلق حالة لا مساواة في الاستفادة من هذه الخدمة العمومية.
كما كشفت الصحيفة المغربية، أن بعض الرؤساء، وخاصة الذين يشغلون نوابا برلمانيين، أو يرغبون في الترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة، يستغلون سيارات الإسعاف لتنفيذ أغراض انتخابية، واستمالة المواطنين بمجموعة من الجماعات المجاورة لهم.
وذكرت مصادر لها، أن بعض مصالح العمالات تفكر في وضع نظام تحديد المواقع "جي بي إس" لتتبع مسار سيارات الإسعاف، خاصة وأن بعض الرؤساء يعمدون إلى إخبار مواطنين غير موالين لهم بكونها نقلت مريضا آخر.