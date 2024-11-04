الداخلية تتحرك في دولة عربية بعد استغلال سيارات الإسعاف لأغراض انتخابية

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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
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29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ميقاتي يأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، فتح وحماس تبحثان اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة"
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59 د
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ع الموجة مع ايلي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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https://sarabic.ae/20241104/الداخلية-تتحرك-في-دولة-عربية-بعد-استغلال-سيارات-الإسعاف-لأغراض-انتخابية-1094466190.html
الداخلية تتحرك في دولة عربية بعد استغلال سيارات الإسعاف لأغراض انتخابية
الداخلية تتحرك في دولة عربية بعد استغلال سيارات الإسعاف لأغراض انتخابية
سبوتنيك عربي
أثار استغلال مسؤولين في دولة عربية، لسيارات الإسعاف من أجل تحقيق أغراض انتخابية، تحركا من جانب السلطات المحلية. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T08:42+0000
2024-11-04T08:42+0000
العالم العربي
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واتخذت وزارة الداخلية المغربية عدة إجرءات للحد من تلك الظاهرة، التي سببت ضيقا للمواطنين، خاصة المرضى الذين لهم الأولوية في استخدام سيارات الإسعاف للحالات الطارئة، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.كما تلقت الوزارة شكاوى من أن كون بعض الرؤساء يعمدون إلى إلزام مواطنين على دفع ثمن الوقود، من أجل نقلهم في سيارة الإسعاف، بينما يتم إعفاء محسوبين على الرئيس أو أحد أعضاء أغلبيته من الدفع، وهو ما يخلق حالة لا مساواة في الاستفادة من هذه الخدمة العمومية.كما كشفت الصحيفة المغربية، أن بعض الرؤساء، وخاصة الذين يشغلون نوابا برلمانيين، أو يرغبون في الترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة، يستغلون سيارات الإسعاف لتنفيذ أغراض انتخابية، واستمالة المواطنين بمجموعة من الجماعات المجاورة لهم.وذكرت مصادر لها، أن بعض مصالح العمالات تفكر في وضع نظام تحديد المواقع "جي بي إس" لتتبع مسار سيارات الإسعاف، خاصة وأن بعض الرؤساء يعمدون إلى إخبار مواطنين غير موالين لهم بكونها نقلت مريضا آخر.
https://sarabic.ae/20241103/أول-دولة-عربية-تفوز-بعضوية-مجلس-إدارة-اللجنة-الكهروتقنية-الدولية-1094441830.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

الداخلية تتحرك في دولة عربية بعد استغلال سيارات الإسعاف لأغراض انتخابية

08:42 GMT 04.11.2024
© Photo / Unsplash/ Super Strahoسيارة إسعاف
سيارة إسعاف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
سيارة إسعاف
© Photo / Unsplash/ Super Straho
تابعنا عبر
أثار استغلال مسؤولين في دولة عربية، لسيارات الإسعاف من أجل تحقيق أغراض انتخابية، تحركا من جانب السلطات المحلية.
واتخذت وزارة الداخلية المغربية عدة إجرءات للحد من تلك الظاهرة، التي سببت ضيقا للمواطنين، خاصة المرضى الذين لهم الأولوية في استخدام سيارات الإسعاف للحالات الطارئة، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
كما تلقت الوزارة شكاوى من أن كون بعض الرؤساء يعمدون إلى إلزام مواطنين على دفع ثمن الوقود، من أجل نقلهم في سيارة الإسعاف، بينما يتم إعفاء محسوبين على الرئيس أو أحد أعضاء أغلبيته من الدفع، وهو ما يخلق حالة لا مساواة في الاستفادة من هذه الخدمة العمومية.
لوحة دائرة إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
مجتمع
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أمس, 07:50 GMT
كما كشفت الصحيفة المغربية، أن بعض الرؤساء، وخاصة الذين يشغلون نوابا برلمانيين، أو يرغبون في الترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة، يستغلون سيارات الإسعاف لتنفيذ أغراض انتخابية، واستمالة المواطنين بمجموعة من الجماعات المجاورة لهم.
وذكرت مصادر لها، أن بعض مصالح العمالات تفكر في وضع نظام تحديد المواقع "جي بي إس" لتتبع مسار سيارات الإسعاف، خاصة وأن بعض الرؤساء يعمدون إلى إخبار مواطنين غير موالين لهم بكونها نقلت مريضا آخر.
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