https://sarabic.ae/20241104/الدفاع-اليابانية-جمهورية-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-أطلقت-صاروخا-باليستيا-1094488076.html
كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أطلقت على الأرجح صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T23:36+0000
2024-11-04T23:36+0000
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ووفقا لما نقلته قناة "NHK" اليابانية، أكدت الوزارة أن الصاروخ سقط خارج حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مما يقلل من احتمالية حدوث أي أضرار في المياه اليابانية.وكان خفر السواحل الياباني قد أصدر في وقت سابق تحذيرا للسفن الموجودة في البحر بضرورة توخي الحذر ومتابعة أي معلومات إضافية حول الحادث.وطالب السفن بعدم الاقتراب من أي حطام محتمل للصاروخ، وإبلاغ السلطات المختصة في حال العثور عليه.كما شكّلت الحكومة اليابانية فريقا خاصا لجمع وتحليل المعلومات في مركز الأزمات التابع لمكتب رئيس الوزراء.يأتي هذا بعد أسبوع من إطلاق كوريا الديمقراطية أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات، "هواسونغ-19".
https://sarabic.ae/20241031/زعيم-كوريا-الديمقراطية-لن-نغير-أبدا-المسار-الرامي-لتعزيز-قواتنا-النووية-1094341212.html
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سبوتنيك عربي
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كوريا الشمالية, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
23:36 GMT 04.11.2024 (تم التحديث: 23:41 GMT 04.11.2024)
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أطلقت على الأرجح صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.
ووفقا لما نقلته
قناة "NHK" اليابانية، أكدت الوزارة أن الصاروخ سقط خارج حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مما يقلل من احتمالية حدوث أي أضرار في المياه اليابانية.
وكان خفر السواحل الياباني قد أصدر في وقت سابق تحذيرا للسفن الموجودة في البحر بضرورة توخي الحذر ومتابعة أي معلومات إضافية حول الحادث.
وطالب السفن بعدم الاقتراب من أي حطام محتمل للصاروخ، وإبلاغ السلطات المختصة في حال العثور عليه.
كما شكّلت الحكومة اليابانية فريقا خاصا لجمع وتحليل المعلومات في مركز الأزمات التابع لمكتب رئيس الوزراء.
يأتي هذا بعد أسبوع من إطلاق كوريا الديمقراطية
أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات، "هواسونغ-19".