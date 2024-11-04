رئيس حركة "العدل والمساواة الجديدة" لـ"سبوتنيك": التحالفات السياسية لن تنهي المأساة في السودان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ميقاتي يأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، فتح وحماس تبحثان اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241104/رئيس-حركة-العدل-والمساواة-الجديدة-لـسبوتنيك-التحالفات-السياسية-لن-تنهي-المأساة-في-السودان-1094482706.html
رئيس حركة "العدل والمساواة الجديدة" لـ"سبوتنيك": التحالفات السياسية لن تنهي المأساة في السودان
رئيس حركة "العدل والمساواة الجديدة" لـ"سبوتنيك": التحالفات السياسية لن تنهي المأساة في السودان
سبوتنيك عربي
أكد رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة بالسودان، الفريق منصور أرباب، أن كل التحالفات السياسية الموجودة والتي يتم الدعوة إليها لن تحقق أي نتائج إيجابية، فيما... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T17:08+0000
2024-11-04T17:08+0000
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
حول العالم
أخبار العالم الآن
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الحرب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091785937_102:0:918:459_1920x0_80_0_0_22489abc2b921f3ccd88c62c1775f594.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين،لا أدري من الذي دعا لتأسيس تحالف مدني جديد، لكن كل التحالفات السياسية الموجودة في الساحة السودانية لم ولن تحقق أي نتيجة سياسية ايجابية تسهم في إخماد النيران التي تلتهم الأخضر واليابس في السودان.وأشار أرباب، إلى أن، غالبية القوى السياسية إن لم تكن جميعها عاجزة تماما عن فعل أي شيء يحقق السلام في السودان، لأنها تتسم بالفقر السياسي والبرامجي، نتيجة لغياب البيئة السياسية الصالحة لذلك. ولفت رئيس العدل والمساواة، إلى وجود عشرات التحالفات في الساحة السياسية السودانية ولم تحقق أي شيء، وإن أنشأت عشرات أخرى من ذات القوى السياسية سوف لن تحقق أي شيء. وكان رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" د. عبد الله حمدوك، قد أكد أنه لا توجد حلول عسكرية للحرب في السودان، وأن الحل الوحيد يكمن في التفاوض السلمي، فيما نبه لضرورة توحيد المبادرات في مظلة وعملية سياسية واحدة ذات مسارات متعددة.وشارك د. حمدوك والوفد المرافق له الذي يزور المملكة المتحدة قبل أيام، في قمة أفريقيا تحت شعار: تحقيق نمو مستدام في أفريقيا بحسب "صحيفة التغيير السودانية".ونبه حمدوك خلال اللقاءات إلى ضرورة توحيد المبادرات في مظلة وعملية سياسية واحدة ذات مسارات متعددة من وقف الحرب والمسار السياسي ومعالجة الكارثة الإنسانية.وحث د. حمدوك المجتمعين الإقليمي والدولي على ممارسة المزيد من الضغوط على طرفي القتال لوقف إطلاق النار فورًا، كما ناشد كل الفاعلين في الشأن السوداني من الأشقاء والأصدقاء المساهمة الإيجابية والبناءة بدعم جهود التسوية السلمية.واختتم حمدوك حديثه بدعوة تنسيقية "تقدم" لكل القوى الوطنية المناوئة للحرب والحريصة على إنقاذ السودان من التمزق، للعمل سويًا على هدى الحد الأدنى من القواسم المشتركة القائمة على هدفي وقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sarabic.ae/20241102/السعودية-تصدر-بيانا-بشأن-الأحداث-الأخيرة-بولاية-الجزيرة-في-السودان-1094418302.html
https://sarabic.ae/20241103/السودان-البرهان-يقيل-وزير-الخارجية-من-منصبه-ويعين-علي-يوسف-بدلا-منه-1094459819.html
الخرطوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091785937_204:0:816:459_1920x0_80_0_0_85a69c583d4fa144270a38ccbca2bc5f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الحرب, محمد حمدان حميدتي, الخرطوم
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الحرب, محمد حمدان حميدتي, الخرطوم

رئيس حركة "العدل والمساواة الجديدة" لـ"سبوتنيك": التحالفات السياسية لن تنهي المأساة في السودان

17:08 GMT 04.11.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأزمة النازحين في السودان
أزمة النازحين في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حصري
أكد رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة بالسودان، الفريق منصور أرباب، أن كل التحالفات السياسية الموجودة والتي يتم الدعوة إليها لن تحقق أي نتائج إيجابية، فيما يتعلق بوقف الحرب وحقن دماء الشعب السوداني.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين،لا أدري من الذي دعا لتأسيس تحالف مدني جديد، لكن كل التحالفات السياسية الموجودة في الساحة السودانية لم ولن تحقق أي نتيجة سياسية ايجابية تسهم في إخماد النيران التي تلتهم الأخضر واليابس في السودان.
وأشار أرباب، إلى أن، غالبية القوى السياسية إن لم تكن جميعها عاجزة تماما عن فعل أي شيء يحقق السلام في السودان، لأنها تتسم بالفقر السياسي والبرامجي، نتيجة لغياب البيئة السياسية الصالحة لذلك.
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
السعودية تصدر بيانا بشأن الأحداث الأخيرة بولاية الجزيرة في السودان
2 نوفمبر, 10:42 GMT
ولفت رئيس العدل والمساواة، إلى وجود عشرات التحالفات في الساحة السياسية السودانية ولم تحقق أي شيء، وإن أنشأت عشرات أخرى من ذات القوى السياسية سوف لن تحقق أي شيء.
وكان رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" د. عبد الله حمدوك، قد أكد أنه لا توجد حلول عسكرية للحرب في السودان، وأن الحل الوحيد يكمن في التفاوض السلمي، فيما نبه لضرورة توحيد المبادرات في مظلة وعملية سياسية واحدة ذات مسارات متعددة.
وشارك د. حمدوك والوفد المرافق له الذي يزور المملكة المتحدة قبل أيام، في قمة أفريقيا تحت شعار: تحقيق نمو مستدام في أفريقيا بحسب "صحيفة التغيير السودانية".
ونبه حمدوك خلال اللقاءات إلى ضرورة توحيد المبادرات في مظلة وعملية سياسية واحدة ذات مسارات متعددة من وقف الحرب والمسار السياسي ومعالجة الكارثة الإنسانية.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
السودان... البرهان يقيل وزير الخارجية من منصبه ويعين علي يوسف بدلا منه
أمس, 22:23 GMT
وحث د. حمدوك المجتمعين الإقليمي والدولي على ممارسة المزيد من الضغوط على طرفي القتال لوقف إطلاق النار فورًا، كما ناشد كل الفاعلين في الشأن السوداني من الأشقاء والأصدقاء المساهمة الإيجابية والبناءة بدعم جهود التسوية السلمية.
واختتم حمدوك حديثه بدعوة تنسيقية "تقدم" لكل القوى الوطنية المناوئة للحرب والحريصة على إنقاذ السودان من التمزق، للعمل سويًا على هدى الحد الأدنى من القواسم المشتركة القائمة على هدفي وقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:13 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:41 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала