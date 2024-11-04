https://sarabic.ae/20241104/رئيس-حركة-العدل-والمساواة-الجديدة-لـسبوتنيك-التحالفات-السياسية-لن-تنهي-المأساة-في-السودان-1094482706.html

رئيس حركة "العدل والمساواة الجديدة" لـ"سبوتنيك": التحالفات السياسية لن تنهي المأساة في السودان

رئيس حركة "العدل والمساواة الجديدة" لـ"سبوتنيك": التحالفات السياسية لن تنهي المأساة في السودان

سبوتنيك عربي

أكد رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة بالسودان، الفريق منصور أرباب، أن كل التحالفات السياسية الموجودة والتي يتم الدعوة إليها لن تحقق أي نتائج إيجابية، فيما... 04.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-04T17:08+0000

2024-11-04T17:08+0000

2024-11-04T17:08+0000

أخبار السودان اليوم

اتفاق السودان

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

حول العالم

أخبار العالم الآن

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

الحرب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091785937_102:0:918:459_1920x0_80_0_0_22489abc2b921f3ccd88c62c1775f594.jpg

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين،لا أدري من الذي دعا لتأسيس تحالف مدني جديد، لكن كل التحالفات السياسية الموجودة في الساحة السودانية لم ولن تحقق أي نتيجة سياسية ايجابية تسهم في إخماد النيران التي تلتهم الأخضر واليابس في السودان.وأشار أرباب، إلى أن، غالبية القوى السياسية إن لم تكن جميعها عاجزة تماما عن فعل أي شيء يحقق السلام في السودان، لأنها تتسم بالفقر السياسي والبرامجي، نتيجة لغياب البيئة السياسية الصالحة لذلك. ولفت رئيس العدل والمساواة، إلى وجود عشرات التحالفات في الساحة السياسية السودانية ولم تحقق أي شيء، وإن أنشأت عشرات أخرى من ذات القوى السياسية سوف لن تحقق أي شيء. وكان رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" د. عبد الله حمدوك، قد أكد أنه لا توجد حلول عسكرية للحرب في السودان، وأن الحل الوحيد يكمن في التفاوض السلمي، فيما نبه لضرورة توحيد المبادرات في مظلة وعملية سياسية واحدة ذات مسارات متعددة.وشارك د. حمدوك والوفد المرافق له الذي يزور المملكة المتحدة قبل أيام، في قمة أفريقيا تحت شعار: تحقيق نمو مستدام في أفريقيا بحسب "صحيفة التغيير السودانية".ونبه حمدوك خلال اللقاءات إلى ضرورة توحيد المبادرات في مظلة وعملية سياسية واحدة ذات مسارات متعددة من وقف الحرب والمسار السياسي ومعالجة الكارثة الإنسانية.وحث د. حمدوك المجتمعين الإقليمي والدولي على ممارسة المزيد من الضغوط على طرفي القتال لوقف إطلاق النار فورًا، كما ناشد كل الفاعلين في الشأن السوداني من الأشقاء والأصدقاء المساهمة الإيجابية والبناءة بدعم جهود التسوية السلمية.واختتم حمدوك حديثه بدعوة تنسيقية "تقدم" لكل القوى الوطنية المناوئة للحرب والحريصة على إنقاذ السودان من التمزق، للعمل سويًا على هدى الحد الأدنى من القواسم المشتركة القائمة على هدفي وقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

https://sarabic.ae/20241102/السعودية-تصدر-بيانا-بشأن-الأحداث-الأخيرة-بولاية-الجزيرة-في-السودان-1094418302.html

https://sarabic.ae/20241103/السودان-البرهان-يقيل-وزير-الخارجية-من-منصبه-ويعين-علي-يوسف-بدلا-منه-1094459819.html

الخرطوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الحرب, محمد حمدان حميدتي, الخرطوم