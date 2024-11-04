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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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17 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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https://sarabic.ae/20241104/في-رسالة-وقعتها-أكثر-من-50-دولة-تركيا-تضغط-على-الأمم-المتحدة-لفرض-حظر-للأسلحة-على-إسرائيل-1094471847.html
في رسالة وقعتها أكثر من 50 دولة.. تركيا تضغط على الأمم المتحدة لفرض حظر للأسلحة على إسرائيل
في رسالة وقعتها أكثر من 50 دولة.. تركيا تضغط على الأمم المتحدة لفرض حظر للأسلحة على إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده قدمت رسالة إلى الأمم المتحدة، وقعتها أكثر من 50 دولة، تدعو إلى وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T11:56+0000
2024-11-04T11:56+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال فيدان في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى دولة جيبوتي الواقعة في شرق أفريقيا: "نحن نقود حملة فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قدمنا ​​وثيقة تحمل توقيع 54 دولة إلى الأمم المتحدة، وأود أن أشكر الدول الأفريقية على دعمها".وقد اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هذه المبادرة.ووصل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى جيبوتي يوم السبت، في زيارة عمل للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث لمراجعة الشراكة التركية الأفريقية، كما أنه شارك في المؤتمر وزراء خارجية وكبار المسؤولين من الدول الأفريقية، فضلا عن ممثلين عن مفوضية الاتحاد الأفريقي.وفي الشهر الماضي، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، وقال إن هذا الإجراء سيكون "حلا فعالا" لإنهاء حرب إسرائيل على حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.وكان أردوغان منتقدا شديدا لإسرائيل طوال الحرب في غزة، وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، صرح أن تركيا يمكن أن تتدخل في إسرائيل كما فعلت في قره باغ وليبيا، وفي شهر مايو/ أيار الماضي، حظر التجارة مع إسرائيل، مما أنهى العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20241104/أردوغان-تركيا-سلمت-أكثر-من-85-ألف-طن-مساعدات-إلى-غزة-بدعم-من-مصر-1094468438.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

في رسالة وقعتها أكثر من 50 دولة.. تركيا تضغط على الأمم المتحدة لفرض حظر للأسلحة على إسرائيل

11:56 GMT 04.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده قدمت رسالة إلى الأمم المتحدة، وقعتها أكثر من 50 دولة، تدعو إلى وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل.
أنقرة - سبوتنيك. وقال فيدان في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى دولة جيبوتي الواقعة في شرق أفريقيا: "نحن نقود حملة فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قدمنا ​​وثيقة تحمل توقيع 54 دولة إلى الأمم المتحدة، وأود أن أشكر الدول الأفريقية على دعمها".
وقد اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هذه المبادرة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
أردوغان: تركيا سلمت أكثر من 85 ألف طن مساعدات إلى غزة بدعم من مصر
10:08 GMT
ووصل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى جيبوتي يوم السبت، في زيارة عمل للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث لمراجعة الشراكة التركية الأفريقية، كما أنه شارك في المؤتمر وزراء خارجية وكبار المسؤولين من الدول الأفريقية، فضلا عن ممثلين عن مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وفي الشهر الماضي، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، وقال إن هذا الإجراء سيكون "حلا فعالا" لإنهاء حرب إسرائيل على حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.
وكان أردوغان منتقدا شديدا لإسرائيل طوال الحرب في غزة، وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، صرح أن تركيا يمكن أن تتدخل في إسرائيل كما فعلت في قره باغ وليبيا، وفي شهر مايو/ أيار الماضي، حظر التجارة مع إسرائيل، مما أنهى العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين.
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