https://sarabic.ae/20241104/في-رسالة-وقعتها-أكثر-من-50-دولة-تركيا-تضغط-على-الأمم-المتحدة-لفرض-حظر-للأسلحة-على-إسرائيل-1094471847.html

في رسالة وقعتها أكثر من 50 دولة.. تركيا تضغط على الأمم المتحدة لفرض حظر للأسلحة على إسرائيل

في رسالة وقعتها أكثر من 50 دولة.. تركيا تضغط على الأمم المتحدة لفرض حظر للأسلحة على إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده قدمت رسالة إلى الأمم المتحدة، وقعتها أكثر من 50 دولة، تدعو إلى وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل. 04.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-04T11:56+0000

2024-11-04T11:56+0000

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أنقرة - سبوتنيك. وقال فيدان في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى دولة جيبوتي الواقعة في شرق أفريقيا: "نحن نقود حملة فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قدمنا ​​وثيقة تحمل توقيع 54 دولة إلى الأمم المتحدة، وأود أن أشكر الدول الأفريقية على دعمها".وقد اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هذه المبادرة.ووصل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى جيبوتي يوم السبت، في زيارة عمل للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث لمراجعة الشراكة التركية الأفريقية، كما أنه شارك في المؤتمر وزراء خارجية وكبار المسؤولين من الدول الأفريقية، فضلا عن ممثلين عن مفوضية الاتحاد الأفريقي.وفي الشهر الماضي، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، وقال إن هذا الإجراء سيكون "حلا فعالا" لإنهاء حرب إسرائيل على حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.وكان أردوغان منتقدا شديدا لإسرائيل طوال الحرب في غزة، وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، صرح أن تركيا يمكن أن تتدخل في إسرائيل كما فعلت في قره باغ وليبيا، وفي شهر مايو/ أيار الماضي، حظر التجارة مع إسرائيل، مما أنهى العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين.

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