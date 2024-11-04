https://sarabic.ae/20241104/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-محيط-العاصمة-السورية-دمشق-1094480282.html
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T15:19+0000
2024-11-04T15:19+0000
2024-11-04T15:38+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي يستهدف جنوب دمشق.ولفت إلى أن الصواريخ الإسرائيلية حاولت استهداف مواقع في منطقة "السيدة زينب" ومحيطها في ريف دمشق الجنوبي.وأوضح المراسل أن المعلومات المتوافرة تشير في حصيلة أولية إلى سقوط عدد من الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط منطقة "السيدة زينب" جنوب دمشق.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20241025/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-دمشق-1094174408.html
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حصري, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, تقارير سبوتنيك
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق
15:19 GMT 04.11.2024 (تم التحديث: 15:38 GMT 04.11.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي يستهدف جنوب دمشق.
وأوضح المراسل أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ "جو- أرض" من فوق أراضي الجولان المحتل.
ولفت إلى أن الصواريخ الإسرائيلية حاولت استهداف مواقع في منطقة "السيدة زينب" ومحيطها في ريف دمشق الجنوبي.
وأوضح المراسل أن المعلومات المتوافرة تشير في حصيلة أولية إلى سقوط عدد من الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط منطقة "السيدة زينب" جنوب دمشق.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".