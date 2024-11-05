https://sarabic.ae/20241105/إعلام-يتوقع-أن-يفوز-الجمهوريون-بأغلبية-المقاعد-في-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-1094521570.html

إعلام يتوقع أن يفوز الجمهوريون بأغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ الأمريكي

إعلام يتوقع أن يفوز الجمهوريون بأغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ الأمريكي

سبوتنيك عربي

توقعت وسائل إعلام غربية بأن الجمهوريين يتمتعون بفرصة كبيرة للغاية للفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي، الغرفة العليا في الكونغرس الأمريكي، بناء على نتائج... 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T21:49+0000

2024-11-05T21:49+0000

2024-11-05T21:50+0000

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/11/1062323087_0:1102:2049:2254_1920x0_80_0_0_8360033e722b03eef1d07657a1190f54.jpg

وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "وفقًا لنموذجنا، فإن فرص سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ (الكونغرس) هي 92 إلى 100، وهناك سيناريوهات يفوزون فيها بـ 51 مقعدًا أو أكثر، أو 50 مقعدًا، بالإضافة إلى مقعد في البيت الأبيض".وبدأت اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وقد بدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.خبير: أمريكا أقرب من أي وقت مضى إلى حرب أهليةخبراء عبر "سبوتنيك": الانتخابات الأمريكية على صفيح ساخن وأزمة سياسية قد تضرب واشنطن

https://sarabic.ae/20241105/خبير-أمريكا-أقرب-من-أي-وقت-مضى-إلى-حرب-أهلية-1094520399.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية