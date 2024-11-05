https://sarabic.ae/20241105/إعلام-يتوقع-أن-يفوز-الجمهوريون-بأغلبية-المقاعد-في-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-1094521570.html
إعلام يتوقع أن يفوز الجمهوريون بأغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ الأمريكي
إعلام يتوقع أن يفوز الجمهوريون بأغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ الأمريكي
سبوتنيك عربي
توقعت وسائل إعلام غربية بأن الجمهوريين يتمتعون بفرصة كبيرة للغاية للفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي، الغرفة العليا في الكونغرس الأمريكي، بناء على نتائج... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T21:49+0000
2024-11-05T21:49+0000
2024-11-05T21:50+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "وفقًا لنموذجنا، فإن فرص سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ (الكونغرس) هي 92 إلى 100، وهناك سيناريوهات يفوزون فيها بـ 51 مقعدًا أو أكثر، أو 50 مقعدًا، بالإضافة إلى مقعد في البيت الأبيض".وبدأت اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وقد بدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.خبير: أمريكا أقرب من أي وقت مضى إلى حرب أهليةخبراء عبر "سبوتنيك": الانتخابات الأمريكية على صفيح ساخن وأزمة سياسية قد تضرب واشنطن
https://sarabic.ae/20241105/خبير-أمريكا-أقرب-من-أي-وقت-مضى-إلى-حرب-أهلية-1094520399.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام يتوقع أن يفوز الجمهوريون بأغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ الأمريكي
21:49 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 21:50 GMT 05.11.2024)
توقعت وسائل إعلام غربية بأن الجمهوريين يتمتعون بفرصة كبيرة للغاية للفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي، الغرفة العليا في الكونغرس الأمريكي، بناء على نتائج الانتخابات الحالية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "وفقًا لنموذجنا، فإن فرص سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ (الكونغرس) هي 92 إلى 100، وهناك سيناريوهات يفوزون فيها بـ 51 مقعدًا أو أكثر، أو 50 مقعدًا، بالإضافة إلى مقعد في البيت الأبيض".
وبدأت اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وقد بدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.