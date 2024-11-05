https://sarabic.ae/20241105/مقتل-ضابطين-بالجيش-المصري-في-سقوط-مروحية-أثناء-التدريب-1094510913.html
مقتل ضابطين بالجيش المصري في سقوط مروحية أثناء التدريب
مقتل ضابطين بالجيش المصري في سقوط مروحية أثناء التدريب
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابطين تابعين له، في حادث سقوط مروحية، أثناء طلعة تدريبية بمحافظة السويس. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T15:03+0000
2024-11-05T15:03+0000
2024-11-05T15:03+0000
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي، إنه "في يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأثناء طلعات تدريبية للقوات الجوية.. سقطت مروحية أثناء التدريب بمنطقة الشلوفة [محافظة السويس] بسبب عطل فني، مما أسفر عن استشهاد ضابطين".وأضاف المتحدث باسم الجيش المصري، أنه "جار اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة"، كما أعرب عن تعازيه لأسر المتوفين.
https://sarabic.ae/20241103/وزير-الدفاع-المصري-يعطي-تعليمات-لجنود-الجيش-الثاني-خلال-تدريب-لهم-فيديو-1094442197.html
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الجيش المصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش المصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مقتل ضابطين بالجيش المصري في سقوط مروحية أثناء التدريب
أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابطين تابعين له، في حادث سقوط مروحية، أثناء طلعة تدريبية بمحافظة السويس.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي
، إنه "في يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأثناء طلعات تدريبية للقوات الجوية.. سقطت مروحية أثناء التدريب بمنطقة الشلوفة [محافظة السويس] بسبب عطل فني، مما أسفر عن استشهاد ضابطين".
وأضاف المتحدث باسم الجيش المصري، أنه "جار اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة"، كما أعرب عن تعازيه لأسر المتوفين.