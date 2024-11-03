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لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
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https://sarabic.ae/20241103/وزير-الدفاع-المصري-يعطي-تعليمات-لجنود-الجيش-الثاني-خلال-تدريب-لهم-فيديو-1094442197.html
وزير الدفاع المصري يعطي تعليمات لجنود الجيش الثاني خلال تدريب لهم... فيديو
وزير الدفاع المصري يعطي تعليمات لجنود الجيش الثاني خلال تدريب لهم... فيديو
سبوتنيك عربي
تفقد وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T08:28+0000
2024-11-03T08:28+0000
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وتأتي الزيارة "من أجل الاطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة"، وفقا لبيان رسمي، اليوم الأحد.وخلال زيارته، مر وزير الدفاع المصري على ميادين التدريب التخصصية المختلفة، وناقش عددا من المقاتلين في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدًا بما شاهده من مستوى راقٍ في التدريب وكفاءة قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل كفاءة واقتدار.كما أعطى الوزير تعليمات لجنود الجيش الثاني "بضرورة الاهتمام بالتدريب الجاد والواقعي، والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي من أجل حماية أمن مصر، في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة الحالية".وأكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، على "حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي، وفقا لأسس علمية مدروسة تساهم فى الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل، والذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته".
https://sarabic.ae/20241031/الجيش-المصري-يصدر-بيانا-بشأن-مزاعم-مساعدة-اسرائيل-في-عملياتها-العسكرية-1094369593.html
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وزير الدفاع المصري يعطي تعليمات لجنود الجيش الثاني خلال تدريب لهم... فيديو

08:28 GMT 03.11.2024
© AP Photo / Amr Nabilالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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تفقد وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني.
وتأتي الزيارة "من أجل الاطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة"، وفقا لبيان رسمي، اليوم الأحد.
وخلال زيارته، مر وزير الدفاع المصري على ميادين التدريب التخصصية المختلفة، وناقش عددا من المقاتلين في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدًا بما شاهده من مستوى راقٍ في التدريب وكفاءة قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل كفاءة واقتدار.
كما أعطى الوزير تعليمات لجنود الجيش الثاني "بضرورة الاهتمام بالتدريب الجاد والواقعي، والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي من أجل حماية أمن مصر، في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة الحالية".
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وأكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، على "حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي، وفقا لأسس علمية مدروسة تساهم فى الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل، والذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته".
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