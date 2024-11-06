https://sarabic.ae/20241106/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-4-مقاطعات-أوكرانية-1094523946.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية ، فجر اليوم الأربعاء، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T00:00+0000
2024-11-06T00:00+0000
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وبحسب بيانات الخرائط، انطلقت صفارات الإنذار في المقاطعات المشار إليها اعتبارا من الساعة 00.26 إلى الساعة 01.21 بتوقيت موسكو.وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.
https://sarabic.ae/20241105/إعلام--الغرب-لم-يعد-يملك-القوة-اللازمة-لدعم-أوكرانيا-1094519216.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية
00:00 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 00:01 GMT 06.11.2024)
أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية ، فجر اليوم الأربعاء، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في مقاطعات أوديسا ونيكولاييف ودنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد في أوكرانيا، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في خيرسون.
وبحسب بيانات الخرائط، انطلقت صفارات الإنذار في المقاطعات المشار إليها اعتبارا من الساعة 00.26 إلى الساعة 01.21 بتوقيت موسكو.
وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم
الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا
.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.