https://sarabic.ae/20241106/بوتين-يعلن-بناء-كاسحتين-للجليد-خلال-إطلاق-كاسحة-تشوكوتكا-النووية-1094540104.html
بوتين يعلن بناء كاسحتين للجليد خلال إطلاق كاسحة "تشوكوتكا" النووية
بوتين يعلن بناء كاسحتين للجليد خلال إطلاق كاسحة "تشوكوتكا" النووية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن بناء كاسحتين للجليد خلال إطلاق كاسحة "تشوكوتكا" النووية. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T11:37+0000
2024-11-06T11:37+0000
2024-11-06T12:10+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال حفل إطلاق كاسحة الجليد النووية العالمية "تشوكوتكا": "ستصبح كاسحة الجليد "تشوكوتكا" التي تعمل بالطاقة النووية هي كاسحة الجليد الرابعة في هذا المشروع، وهي كاسحة جليد تسلسلية، وقبل ذلك كانت هناك سفينة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، يتم بناء سفينتين أخريين من الفئة نفسها في حوض بناء السفن في منطقة البلطيق، "ياقوتيا" و"لينينغراد".ووصف بوتين إطلاق كاسحة الجليد النووية "تشوكوتكا" بأنها مرحلة مهمة في تطوير أسطول كاسحات الجليد الروسي.وأكد الرئيس بوتين أن تنفيذ خطط الطريق البحري الشمالي يعتمد على تعزيز أسطول كاسحات الجليد الروسي.وأوضح أن روسيا ستعمل على تحديث البنية التحتية لموانئ القطب الشمالي، والاهتمام بالطريق البحري الشمالي يتزايد من قبل الشركات الروسية والأجنبية.وتابع: "في كل عام، يتزايد الاهتمام بهذا المسار (الطريق البحري الشمالي) من جانب الشركات الروسية والأجنبية، وأنا متأكد من أنه سيستمر في النمو. بشكل عام يتعين علينا زيادة سلامة وموثوقية الملاحة في هذه المنطقة بشكل كبير. ولتحقيق ذلك، سنواصل تحسين جودة الملاحة عبر الأقمار الصناعية والاتصالات ومراقبة وضع الجليد ".وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي يجب أن يتطور على أساس تقنياته الخاصة والحلول العلمية المتقدمة. وأضاف أن إنشاء مثل هذه السفن الحديثة القوية هو تجسيد آخر لإمكانات روسيا الصناعية والعلمية والتكنولوجية.وأكد بوتين أن "روسيا تمتلك أكبر أسطول كاسحات جليد في العالم وسيتم تزويده بسفن جديدة وآمل رفع العلم الروسي على كاسحة "ياقوتيا" النووية في ديسمبر".تم وضع بناء أساس كاسحة الجليد في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020. ووفقًا لشروط العقد، يجب على شركات بناء السفن تسليم "تشوكوتكا" إلى العميل في ديسمبر 2026.
https://sarabic.ae/20241106/كاسحة-الجليد-النووية-الروسية-تشوكوتكا-1094505149.html
https://sarabic.ae/20240918/قطعت-مئات-الآلاف-من-الأميال-بين-الجليد-قصة-أول-كاسحة-جليد-نووية-في-العالم-لينين--1094167576.html
https://sarabic.ae/20231215/علماء-روس-يصممون-آلات-إنتاج-سريعة-لصنع-كاسحات-الجليد-1084126712.html
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روسيا
بوتين يعلن بناء كاسحتين للجليد خلال إطلاق كاسحة "تشوكوتكا" النووية
11:37 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 12:10 GMT 06.11.2024)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن بناء كاسحتين للجليد خلال إطلاق كاسحة "تشوكوتكا" النووية.
وقال بوتين خلال حفل إطلاق كاسحة الجليد النووية العالمية "تشوكوتكا": "ستصبح كاسحة الجليد "تشوكوتكا" التي تعمل بالطاقة النووية هي كاسحة الجليد الرابعة في هذا المشروع، وهي كاسحة جليد تسلسلية، وقبل ذلك كانت هناك سفينة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، يتم بناء سفينتين أخريين من الفئة نفسها في حوض بناء السفن في منطقة البلطيق، "ياقوتيا" و"لينينغراد".
ووصف بوتين إطلاق كاسحة الجليد النووية "تشوكوتكا" بأنها مرحلة مهمة في تطوير أسطول كاسحات الجليد الروسي.
سيتم إطلاق كاسحة الجليد النووية الجديدة "تشوكوتكا". أهنئ الجميع على هذه المرحلة المهمة في تاريخ أسطول كاسحات الجليد الحديث لدينا، وبالطبع أشكر المتخصصين الذين يشاركون في هذا العمل على مسؤوليتهم واحترافيتهم العالية.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد الرئيس بوتين أن تنفيذ خطط الطريق البحري الشمالي يعتمد على تعزيز أسطول كاسحات الجليد الروسي.
أود أن أؤكد مرة أخرى أن تنفيذ خططنا لتطوير مناطق القطب الشمالي وزيادة حركة البضائع على الطريق البحري الشمالي يعتمد على تعزيز أسطول كاسحات الجليد في البلاد.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح أن روسيا ستعمل على تحديث البنية التحتية لموانئ القطب الشمالي، والاهتمام بالطريق البحري الشمالي يتزايد من قبل الشركات الروسية والأجنبية.
سنقوم بتحديث البنية التحتية لموانئ القطب الشمالي، ومد خطوط السكك الحديدية اللازمة لها، بما في ذلك توسيع وزيادة قدرة طرق السكك الحديدية القريبة والبعيدة إلى مركز النقل مورمانسك، بالإضافة إلى بناء خط السكك الحديدية الشمالي مع وصول واعد إلى موانئ يامال وتيمير ومنطقة شمال كراسنويارسك.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع: "في كل عام، يتزايد الاهتمام بهذا المسار (الطريق البحري الشمالي) من جانب الشركات الروسية والأجنبية، وأنا متأكد من أنه سيستمر في النمو. بشكل عام يتعين علينا زيادة سلامة وموثوقية الملاحة في هذه المنطقة بشكل كبير. ولتحقيق ذلك، سنواصل تحسين جودة الملاحة عبر الأقمار الصناعية والاتصالات ومراقبة وضع الجليد ".
وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي يجب أن يتطور على أساس تقنياته الخاصة والحلول العلمية المتقدمة.
هذه هي بالضبط الطريقة التي يجب أن يتطور بها الاقتصاد المحلي بأكمله على أساس تقنياتنا الخاصة والحلول العلمية المتقدمة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف أن إنشاء مثل هذه السفن الحديثة القوية هو تجسيد آخر لإمكانات روسيا الصناعية والعلمية والتكنولوجية.
15 ديسمبر 2023, 06:01 GMT
وأكد بوتين أن "روسيا تمتلك أكبر أسطول كاسحات جليد في العالم وسيتم تزويده بسفن جديدة وآمل رفع العلم الروسي على كاسحة "ياقوتيا" النووية في ديسمبر".
وجدير بالذكر أن كاسحة "تشوكوتكا" هي السلسلة الرابعة، (الإنتاج الخامس على التوالي) لكاسحة الجليد النووية العالمية للمشروع 22220. تم إبرام عقد بناء كاسحة الجليد التي تعمل بالطاقة النووية بين "أتومفلوت" (جزء من شركة روساتوم الحكومية) و"مصنع بحر البلطيق" هو (جزء من شركة بناء السفن المتحدة) في أغسطس/ آب عام 2019 بناءً على نتائج المسابقة المفتوحة.
تم وضع بناء أساس كاسحة الجليد في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020. ووفقًا لشروط العقد، يجب على شركات بناء السفن تسليم "تشوكوتكا" إلى العميل في ديسمبر 2026.