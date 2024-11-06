https://sarabic.ae/20241106/بوتين-يعلن-بناء-كاسحتين-للجليد-خلال-إطلاق-كاسحة-تشوكوتكا-النووية-1094540104.html

بوتين يعلن بناء كاسحتين للجليد خلال إطلاق كاسحة "تشوكوتكا" النووية

بوتين يعلن بناء كاسحتين للجليد خلال إطلاق كاسحة "تشوكوتكا" النووية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن بناء كاسحتين للجليد خلال إطلاق كاسحة "تشوكوتكا" النووية. 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T11:37+0000

2024-11-06T11:37+0000

2024-11-06T12:10+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/1a/1086410887_0:0:2760:1554_1920x0_80_0_0_b1024178d0e60afcce7f9f7c3fbcabd2.jpg

وقال بوتين خلال حفل إطلاق كاسحة الجليد النووية العالمية "تشوكوتكا": "ستصبح كاسحة الجليد "تشوكوتكا" التي تعمل بالطاقة النووية هي كاسحة الجليد الرابعة في هذا المشروع، وهي كاسحة جليد تسلسلية، وقبل ذلك كانت هناك سفينة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، يتم بناء سفينتين أخريين من الفئة نفسها في حوض بناء السفن في منطقة البلطيق، "ياقوتيا" و"لينينغراد".ووصف بوتين إطلاق كاسحة الجليد النووية "تشوكوتكا" بأنها مرحلة مهمة في تطوير أسطول كاسحات الجليد الروسي.وأكد الرئيس بوتين أن تنفيذ خطط الطريق البحري الشمالي يعتمد على تعزيز أسطول كاسحات الجليد الروسي.وأوضح أن روسيا ستعمل على تحديث البنية التحتية لموانئ القطب الشمالي، والاهتمام بالطريق البحري الشمالي يتزايد من قبل الشركات الروسية والأجنبية.وتابع: "في كل عام، يتزايد الاهتمام بهذا المسار (الطريق البحري الشمالي) من جانب الشركات الروسية والأجنبية، وأنا متأكد من أنه سيستمر في النمو. بشكل عام يتعين علينا زيادة سلامة وموثوقية الملاحة في هذه المنطقة بشكل كبير. ولتحقيق ذلك، سنواصل تحسين جودة الملاحة عبر الأقمار الصناعية والاتصالات ومراقبة وضع الجليد ".وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي يجب أن يتطور على أساس تقنياته الخاصة والحلول العلمية المتقدمة. وأضاف أن إنشاء مثل هذه السفن الحديثة القوية هو تجسيد آخر لإمكانات روسيا الصناعية والعلمية والتكنولوجية.وأكد بوتين أن "روسيا تمتلك أكبر أسطول كاسحات جليد في العالم وسيتم تزويده بسفن جديدة وآمل رفع العلم الروسي على كاسحة "ياقوتيا" النووية في ديسمبر".تم وضع بناء أساس كاسحة الجليد في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020. ووفقًا لشروط العقد، يجب على شركات بناء السفن تسليم "تشوكوتكا" إلى العميل في ديسمبر 2026.

https://sarabic.ae/20241106/كاسحة-الجليد-النووية-الروسية-تشوكوتكا-1094505149.html

https://sarabic.ae/20240918/قطعت-مئات-الآلاف-من-الأميال-بين-الجليد-قصة-أول-كاسحة-جليد-نووية-في-العالم-لينين--1094167576.html

https://sarabic.ae/20231215/علماء-روس-يصممون-آلات-إنتاج-سريعة-لصنع-كاسحات-الجليد-1084126712.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا