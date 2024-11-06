https://sarabic.ae/20241106/صدمة-لجمهاهير-الهلال-السعودي-الكشف-عن-تشخيص-إصابة-نيمار-ومدة-غيابه-1094553155.html
صدمة لجمهاهير الهلال السعودي... الكشف عن تشخيص إصابة نيمار ومدة غيابه
صدمة لجمهاهير الهلال السعودي... الكشف عن تشخيص إصابة نيمار ومدة غيابه
سبوتنيك عربي
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، رسميا عن تشخيص إصابة لاعبه البرازيلي نيمار، ما سيؤدي إلى ابتعاده لفترة من الوقت عن الملاعب. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T18:28+0000
2024-11-06T18:28+0000
2024-11-06T18:28+0000
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نيمار قد تعرض للإصابة خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، الاثنين الماضي، على ملعب المملكة أرينا.وأصدر الهلال بيانا رسميا أكد فيه أن اللاعب أصيب بتمزق في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أن نيمار سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.وكان نيمار قد شارك في المباراة بديلاً في الدقيقة 58، واستمر في الملعب حتى الدقيقة 86، قبل أن يخرج بعد شعوره بآلام في قدمه.تجدر الإشارة إلى أن نيمار كان قد عاد للعب بعد غياب دام نحو عام، حيث شارك في مباراة الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا، ليظهر مرة أخرى ضد استقلال طهران قبل أن يتعرض لهذه الإصابة.
https://sarabic.ae/20241105/150-مليون-يورو-لنيمار-مقابل-398-يوم-راحة--1094500804.html
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رياضة, منوعات, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار كرة القدم, الأخبار
صدمة لجمهاهير الهلال السعودي... الكشف عن تشخيص إصابة نيمار ومدة غيابه
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، رسميا عن تشخيص إصابة لاعبه البرازيلي نيمار، ما سيؤدي إلى ابتعاده لفترة من الوقت عن الملاعب.
نيمار
قد تعرض للإصابة خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، الاثنين الماضي، على ملعب المملكة أرينا.
وأصدر الهلال
بيانا رسميا أكد فيه أن اللاعب أصيب بتمزق في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أن نيمار سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.
وكان نيمار قد شارك في المباراة بديلاً في الدقيقة 58، واستمر في الملعب حتى الدقيقة 86، قبل أن يخرج بعد شعوره بآلام في قدمه.
تجدر الإشارة إلى أن نيمار كان قد عاد للعب بعد غياب دام نحو عام، حيث شارك في مباراة الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا
، ليظهر مرة أخرى ضد استقلال طهران قبل أن يتعرض لهذه الإصابة.