صدمة لجمهاهير الهلال السعودي... الكشف عن تشخيص إصابة نيمار ومدة غيابه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح تأثير عودة ترامب على الشرق الأوسط وأوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241106/صدمة-لجمهاهير-الهلال-السعودي-الكشف-عن-تشخيص-إصابة-نيمار-ومدة-غيابه-1094553155.html
صدمة لجمهاهير الهلال السعودي... الكشف عن تشخيص إصابة نيمار ومدة غيابه
صدمة لجمهاهير الهلال السعودي... الكشف عن تشخيص إصابة نيمار ومدة غيابه
سبوتنيك عربي
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، رسميا عن تشخيص إصابة لاعبه البرازيلي نيمار، ما سيؤدي إلى ابتعاده لفترة من الوقت عن الملاعب. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T18:28+0000
2024-11-06T18:28+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
أخبار نادي الهلال السعودي
أخبار كرة القدم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093087660_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_632129320c3b8862e56d0e0301f159f2.jpg
نيمار قد تعرض للإصابة خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، الاثنين الماضي، على ملعب المملكة أرينا.وأصدر الهلال بيانا رسميا أكد فيه أن اللاعب أصيب بتمزق في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أن نيمار سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.وكان نيمار قد شارك في المباراة بديلاً في الدقيقة 58، واستمر في الملعب حتى الدقيقة 86، قبل أن يخرج بعد شعوره بآلام في قدمه.تجدر الإشارة إلى أن نيمار كان قد عاد للعب بعد غياب دام نحو عام، حيث شارك في مباراة الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا، ليظهر مرة أخرى ضد استقلال طهران قبل أن يتعرض لهذه الإصابة.
https://sarabic.ae/20241105/150-مليون-يورو-لنيمار-مقابل-398-يوم-راحة--1094500804.html
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093087660_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ddd94895fdfac35279c3481f81741ec2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار كرة القدم, الأخبار

صدمة لجمهاهير الهلال السعودي... الكشف عن تشخيص إصابة نيمار ومدة غيابه

18:28 GMT 06.11.2024
© AP Photoاللاعب البرازيلي نيمار
اللاعب البرازيلي نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، رسميا عن تشخيص إصابة لاعبه البرازيلي نيمار، ما سيؤدي إلى ابتعاده لفترة من الوقت عن الملاعب.
نيمار قد تعرض للإصابة خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، الاثنين الماضي، على ملعب المملكة أرينا.
وأصدر الهلال بيانا رسميا أكد فيه أن اللاعب أصيب بتمزق في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أن نيمار سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.
نيمار يلتقط صورة قبل بدء سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في حلبة البحرين الدولية في 2 مارس 2024 في البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
مجتمع
150 مليون يورو لنيمار مقابل 398 يوم راحة
أمس, 11:08 GMT
وكان نيمار قد شارك في المباراة بديلاً في الدقيقة 58، واستمر في الملعب حتى الدقيقة 86، قبل أن يخرج بعد شعوره بآلام في قدمه.
تجدر الإشارة إلى أن نيمار كان قد عاد للعب بعد غياب دام نحو عام، حيث شارك في مباراة الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا، ليظهر مرة أخرى ضد استقلال طهران قبل أن يتعرض لهذه الإصابة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:11 GMTВоеннослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала