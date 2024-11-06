https://sarabic.ae/20241106/مصر-لا-يمكن-السكوت-على-الانتهاكات-الإسرائيلية-في-غزة-1094550622.html
مصر: لا يمكن السكوت على الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
مصر: لا يمكن السكوت على الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن الانتهاكات الإسرائيلية أصبحت واضحة ولا يمكن السكوت عليها، مشيراً إلى أن إسرائيل تفتقر إلى الإرادة الكافية... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T16:22+0000
2024-11-06T16:22+0000
2024-11-06T16:22+0000
مصر
غزة
إسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090473329_0:173:1280:893_1920x0_80_0_0_4f083ac9905df17faad704ded5569691.jpg
وحسب موقع "بوابة الأهرام"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكاميروني، لجين مبيلا، اليوم الأربعاء.وأضاف أن المساعي متواصلة لتشكيل لجنة لدعم المجتمع الفلسطيني تحت مظلة السلطة الفلسطينية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20241028/نتنياهو-يرد-لأول-مرة-على-المقترح-المصري-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-لمدة-يومين-1094244741.html
مصر
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090473329_0:53:1280:1013_1920x0_80_0_0_7604d59449644a15a9c0e1035ae32fe0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
مصر, غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
مصر: لا يمكن السكوت على الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن الانتهاكات الإسرائيلية أصبحت واضحة ولا يمكن السكوت عليها، مشيراً إلى أن إسرائيل تفتقر إلى الإرادة الكافية لوقف إطلاق النار.
وحسب موقع
"بوابة الأهرام"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكاميروني، لجين مبيلا، اليوم الأربعاء.
وقال عبد العاطي إن مصر مستمرة في جهودها لوقف العدوان على قطاع غزة، مشيراً إلى أن تحقيق وقف إطلاق النار يتطلب إرادة سياسية جادة من الجانب الإسرائيلي ودعماً حقيقياً من المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن.
وأضاف أن المساعي متواصلة لتشكيل لجنة لدعم المجتمع الفلسطيني تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى
" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.