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https://sarabic.ae/20241106/مصر-لا-يمكن-السكوت-على-الانتهاكات-الإسرائيلية-في-غزة-1094550622.html
مصر: لا يمكن السكوت على الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
مصر: لا يمكن السكوت على الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن الانتهاكات الإسرائيلية أصبحت واضحة ولا يمكن السكوت عليها، مشيراً إلى أن إسرائيل تفتقر إلى الإرادة الكافية... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T16:22+0000
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وحسب موقع "بوابة الأهرام"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكاميروني، لجين مبيلا، اليوم الأربعاء.وأضاف أن المساعي متواصلة لتشكيل لجنة لدعم المجتمع الفلسطيني تحت مظلة السلطة الفلسطينية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20241028/نتنياهو-يرد-لأول-مرة-على-المقترح-المصري-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-لمدة-يومين-1094244741.html
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مصر, غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
مصر, غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار

مصر: لا يمكن السكوت على الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

16:22 GMT 06.11.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن الانتهاكات الإسرائيلية أصبحت واضحة ولا يمكن السكوت عليها، مشيراً إلى أن إسرائيل تفتقر إلى الإرادة الكافية لوقف إطلاق النار.
وحسب موقع "بوابة الأهرام"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكاميروني، لجين مبيلا، اليوم الأربعاء.

وقال عبد العاطي إن مصر مستمرة في جهودها لوقف العدوان على قطاع غزة، مشيراً إلى أن تحقيق وقف إطلاق النار يتطلب إرادة سياسية جادة من الجانب الإسرائيلي ودعماً حقيقياً من المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن.

وأضاف أن المساعي متواصلة لتشكيل لجنة لدعم المجتمع الفلسطيني تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
نتنياهو يرد لأول مرة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين
28 أكتوبر, 13:22 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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