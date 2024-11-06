https://sarabic.ae/20241106/مصر-لا-يمكن-السكوت-على-الانتهاكات-الإسرائيلية-في-غزة-1094550622.html

مصر: لا يمكن السكوت على الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

مصر: لا يمكن السكوت على الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن الانتهاكات الإسرائيلية أصبحت واضحة ولا يمكن السكوت عليها، مشيراً إلى أن إسرائيل تفتقر إلى الإرادة الكافية... 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T16:22+0000

2024-11-06T16:22+0000

2024-11-06T16:22+0000

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وحسب موقع "بوابة الأهرام"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكاميروني، لجين مبيلا، اليوم الأربعاء.وأضاف أن المساعي متواصلة لتشكيل لجنة لدعم المجتمع الفلسطيني تحت مظلة السلطة الفلسطينية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20241028/نتنياهو-يرد-لأول-مرة-على-المقترح-المصري-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-لمدة-يومين-1094244741.html

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