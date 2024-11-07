https://sarabic.ae/20241107/الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-نتائج-الانتخابات-الأمريكية-يمكن-أن-تلعب-دورا-في-الأزمة-السودانية-1094587978.html

الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": نتائج الانتخابات الأمريكية يمكن أن تلعب دورا في الأزمة السودانية

الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": نتائج الانتخابات الأمريكية يمكن أن تلعب دورا في الأزمة السودانية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور محمد مصطفى، أن نتائج الانتخابات الأمريكية لا تغير سياساتها بدرجة كبيرة لأنها دولة مؤسسات، إلا أن ترامب يستطيع... 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T19:36+0000

2024-11-07T19:36+0000

2024-11-07T19:36+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "إن غياب وزير الخارجية أنتوني بلينكن والمبعوث الأمريكي للسودان توم بريللو عن المشهد السياسي الأمريكي، تُعد مؤشرات تؤكد فرضية تغيير السياسات الأمريكية إلى الإيجاب، وبالتالي قد تلعب أمريكا دورا إيجابيا وجادا في حل أزمة السودان".وتابع مصطفى: "حل الأزمة في السودان يتطلب مواقف دولية داعمة لوقف الحرب وتغليب الحوار السياسي بعد أن غاب عن المشهد طوال أشهر الحرب الماضية، ونتائج الانتخابات الأمريكية قد تفرض تعديلا أو شكلا جديدا في تناول القضايا الخارجية، لأن السياسات ثابتة لا تتغير".وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أكد في شهر أغسطس/ آب الماضي، أن الحرب لن تتوقف ما لم تتم تلبية مطالب الجيش، أبرزها انسحاب "الدعم السريع" من المدن لاسيما الخرطوم، وتسليم السلاح.وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، ما أسفر عن نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20241106/السودان-ارتفاع-ضحايا-الهلالية-إلى-67-قتيلا-بعد-حصار-الدعم-السريع-للمدينة-1094555669.html

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