https://sarabic.ae/20241106/السودان-ارتفاع-ضحايا-الهلالية-إلى-67-قتيلا-بعد-حصار-الدعم-السريع-للمدينة-1094555669.html

السودان.. ارتفاع ضحايا "الهلالية" إلى 67 قتيلا بعد حصار "الدعم السريع" للمدينة

السودان.. ارتفاع ضحايا "الهلالية" إلى 67 قتيلا بعد حصار "الدعم السريع" للمدينة

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا المحاصرين بمدينة الهلالية شرقي ولاية الجزيرة السودانية، نتيجة للحصار المطبق الذي تفرضه "قوات الدعم... 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T19:42+0000

2024-11-06T19:42+0000

2024-11-06T19:42+0000

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وذكرت صحيفة سودان تريبيون"، مساء اليوم الأربعاء، أن "قوات الدعم السريع فرضت حصارا على مدينة الهلالية، الواقعة على بُعد نحو 70 كم شمال شرقي ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، قبل أن تسيطر على البلدة وترتكب انتهاكات واسعة طالت المدنيين".وأكدت الصحيفة مقتل 67 شخصا من بينهم 54 سودانيا توفوا نتيجة التسمم وانعدام الرعاية الصحية، في ظل تكدس مواطني المنطقة في أحد المساجد، بعد انعدام الغذاء واستمرار اعتداءات القوات المهاجمة عليهم.ونقلت الصحيفة عن بيان لمؤتمر الجزيرة، وهو كيان مدني يرصد الانتهاكات، أن "عدد الشهداء الذين تحاصرهم مليشيا الدعم السريع بمدينة الهلالية ارتفع إلى 67 شهيدا، ارتقى منهم 13 بأعيرة نارية مباشرة أطلقتها عليهم المليشيا، فيما ارتقى 54 نتيجة لحالات تسمم وسط المحتجزين".فيما اتهم البيان، قوات الدعم السريع، بتقديم طعام للمحتجزين السودانيين مخلوط بـ"سماد اليوريا"، مما أدى إلى وفاتهم، من بينهم 31 سيدة وطفلان.وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أكد في شهر أغسطس/ آب الماضي، أن الحرب لن تتوقف ما لم تتم تلبية مطالب الجيش، أبرزها انسحاب "الدعم السريع" من المدن لاسيما الخرطوم، وتسليم السلاح.وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، ما أسفر عن نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20241106/السودان-استنفار-قبلي-في-ولاية-شمال-دارفور-والجيش-التشادي-يعزز-قواته-على-الحدود-1094529420.html

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العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية