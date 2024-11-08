https://sarabic.ae/20241108/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يشعر-بالقلق-إزاء-وقف-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-من-الولايات-المتحدة-1094610052.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة
إعلام: الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية أن زعماء الاتحاد الأوروبي يشعرون بالقلق من أن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، سينقل العبء المالي للصراع في أوكرانيا... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T13:06+0000
2024-11-08T13:06+0000
2024-11-08T13:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب الصحيفة، التي نقلت عن مصادر، فإن زعماء دول الاتحاد الأوروبي "يحاولون معرفة ما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في تقديم المساعدة لكييف إذا قرر ترامب إنهاء الدعم".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشارك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، حيث أنها "تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب، لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20241108/القوات-الروسية-تصد-11-هجوما-مضادا-من-قبل-قوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك-1094605542.html
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روسيا
إعلام: الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة
أفادت صحيفة أمريكية أن زعماء الاتحاد الأوروبي يشعرون بالقلق من أن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، سينقل العبء المالي للصراع في أوكرانيا عليهم وسيتوقف عن تزويدها بالمعدات العسكرية التي قد لا تكون متاحة في أوروبا.
وبحسب الصحيفة، التي نقلت عن مصادر، فإن زعماء دول الاتحاد الأوروبي "يحاولون معرفة ما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في تقديم المساعدة لكييف إذا قرر ترامب إنهاء الدعم".
وأشارت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية إلى أن "هناك قلق كبير من أن يحاول ترامب تحويل العبء المالي إلى أوروبا".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشارك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، حيث أنها "تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا
بالأسلحة من الغرب، لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.