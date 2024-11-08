https://sarabic.ae/20241108/الجزائر-تنفي-تقارير-عن-فرض-قيود-تجارية-مع-فرنسا-1094605304.html
الجزائر تنفي تقارير عن فرض قيود تجارية مع فرنسا
الجزائر تنفي تقارير عن فرض قيود تجارية مع فرنسا
سبوتنيك عربي
نفت الجزائر تصريحات السفير الفرنسي السابق لديها، كزافييه دريانكور، بشأن فرض "قيود" على التجارة مع باريس. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T11:40+0000
2024-11-08T11:40+0000
2024-11-08T11:40+0000
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وأكد بيان حكومي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الخميس، أن الادعاءات التي أطلقها دريانكور حول فرض تدابير تقييدية على الواردات والصادرات بين البلدين "عارية عن الصحة".جاء ذلك في أعقاب منشور للسفير الفرنسي السابق عبر منصة "إكس"، زعم فيه أن الجزائر قررت منع جميع الواردات من فرنسا والصادرات إليها.على الرغم من هذه الادعاءات، سجلت التجارة الثنائية بين الجزائر وفرنسا ارتفاعا بنسبة 5.3% في عام 2023، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ 11.2 مليار يورو في عام 2022.كما احتفظت الجزائر بموقعها كأهم سوق مبيعات فرنسية في أفريقيا بعد المغرب.يشار إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تشهد توترا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب وتقديم باريس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، وهو ما يتناقض مع موقف الجزائر التي تدعم جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال المنطقة.
https://sarabic.ae/20241106/معاقبة-باريسهل-حظرت-الجزائر-استيراد-السلع-والمنتجات-من-فرنسا؟--1094549518.html
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سبوتنيك عربي
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الجزائر, أخبار فرنسا , اقتصاد, الأخبار
الجزائر, أخبار فرنسا , اقتصاد, الأخبار
الجزائر تنفي تقارير عن فرض قيود تجارية مع فرنسا
نفت الجزائر تصريحات السفير الفرنسي السابق لديها، كزافييه دريانكور، بشأن فرض "قيود" على التجارة مع باريس.
وأكد بيان حكومي نشرته
وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الخميس، أن الادعاءات التي أطلقها دريانكور حول فرض تدابير تقييدية على الواردات والصادرات بين البلدين "عارية عن الصحة".
وأوضح البيان أن هذه المعلومات "لا أساس لها على الإطلاق" من الصحة، مع التشديد على رفضها الكامل.
جاء ذلك في أعقاب منشور للسفير الفرنسي السابق عبر منصة "إكس"، زعم فيه أن الجزائر قررت منع جميع الواردات من فرنسا والصادرات إليها.
على الرغم من هذه الادعاءات، سجلت التجارة الثنائية بين الجزائر وفرنسا ارتفاعا بنسبة 5.3% في عام 2023، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ 11.2 مليار يورو في عام 2022.
كما احتفظت الجزائر بموقعها كأهم سوق مبيعات فرنسية في أفريقيا بعد المغرب.
يشار إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا
تشهد توترا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب وتقديم باريس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، وهو ما يتناقض مع موقف الجزائر التي تدعم جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال المنطقة.