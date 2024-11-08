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الإنسان والثقافة
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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https://sarabic.ae/20241108/الدفاع-السورية-إصابة-عسكريين-في-اعتداء-إسرائيلي-على-عدة-مواقع-بريف-حلب-وإدلب-1094619433.html
الدفاع السورية: إصابة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على عدة مواقع بريف حلب وإدلب
الدفاع السورية: إصابة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على عدة مواقع بريف حلب وإدلب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إصابة عدة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على بعض المواقع في ريف حلب وإدلب. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T23:26+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقالت الدفاع السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "في حوالي الساعة 00:45 بعد منتصف الليل، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من المواقع في ريفي حلب وإدلب".وأضاف البيان أن الاستهداف "أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدوانًا جويًا على مركز للبحوث العلمية في محيط مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.وأوضح المراسل أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ مستهدفة الموقع، مستخدمة المجال الجوي السوري من فوق الحدود السورية العراقية.يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، لافتة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
https://sarabic.ae/20241108/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-البحوث-العلمية-في-ريف-حلب-جنوب-شرقي-سوريا-1094618737.html
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إدلب, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إدلب, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الدفاع السورية: إصابة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على عدة مواقع بريف حلب وإدلب

23:26 GMT 08.11.2024 (تم التحديث: 00:21 GMT 09.11.2024)
© Sputnik . Ali Hashemالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إصابة عدة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على بعض المواقع في ريف حلب وإدلب.
دمشق - سبوتنيك. وقالت الدفاع السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "في حوالي الساعة 00:45 بعد منتصف الليل، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من المواقع في ريفي حلب وإدلب".
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف البحوث العلمية بريف حلب شمالي سوريا
أمس, 22:43 GMT
وأضاف البيان أن الاستهداف "أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدوانًا جويًا على مركز للبحوث العلمية في محيط مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.
وأوضح المراسل أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ مستهدفة الموقع، مستخدمة المجال الجوي السوري من فوق الحدود السورية العراقية.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، لافتة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
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