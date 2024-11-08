https://sarabic.ae/20241108/الدفاع-السورية-إصابة-عسكريين-في-اعتداء-إسرائيلي-على-عدة-مواقع-بريف-حلب-وإدلب-1094619433.html

الدفاع السورية: إصابة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على عدة مواقع بريف حلب وإدلب

الدفاع السورية: إصابة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على عدة مواقع بريف حلب وإدلب

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إصابة عدة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على بعض المواقع في ريف حلب وإدلب. 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T23:26+0000

2024-11-08T23:26+0000

2024-11-09T00:21+0000

إدلب

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093558944_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_992c8d53ba7f3af2577a17da3363e82b.jpg

دمشق - سبوتنيك. وقالت الدفاع السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "في حوالي الساعة 00:45 بعد منتصف الليل، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من المواقع في ريفي حلب وإدلب".وأضاف البيان أن الاستهداف "أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدوانًا جويًا على مركز للبحوث العلمية في محيط مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.وأوضح المراسل أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ مستهدفة الموقع، مستخدمة المجال الجوي السوري من فوق الحدود السورية العراقية.يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، لافتة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.

https://sarabic.ae/20241108/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-البحوث-العلمية-في-ريف-حلب-جنوب-شرقي-سوريا-1094618737.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إدلب, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم