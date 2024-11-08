https://sarabic.ae/20241108/الدفاع-السورية-إصابة-عسكريين-في-اعتداء-إسرائيلي-على-عدة-مواقع-بريف-حلب-وإدلب-1094619433.html
الدفاع السورية: إصابة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على عدة مواقع بريف حلب وإدلب
الدفاع السورية: إصابة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على عدة مواقع بريف حلب وإدلب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إصابة عدة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على بعض المواقع في ريف حلب وإدلب. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T23:26+0000
2024-11-08T23:26+0000
2024-11-09T00:21+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقالت الدفاع السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "في حوالي الساعة 00:45 بعد منتصف الليل، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من المواقع في ريفي حلب وإدلب".وأضاف البيان أن الاستهداف "أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدوانًا جويًا على مركز للبحوث العلمية في محيط مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.وأوضح المراسل أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ مستهدفة الموقع، مستخدمة المجال الجوي السوري من فوق الحدود السورية العراقية.يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، لافتة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
https://sarabic.ae/20241108/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-البحوث-العلمية-في-ريف-حلب-جنوب-شرقي-سوريا-1094618737.html
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إدلب, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إدلب, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الدفاع السورية: إصابة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على عدة مواقع بريف حلب وإدلب
23:26 GMT 08.11.2024 (تم التحديث: 00:21 GMT 09.11.2024)
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إصابة عدة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على بعض المواقع في ريف حلب وإدلب.
دمشق - سبوتنيك
. وقالت الدفاع السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "في حوالي الساعة 00:45 بعد منتصف الليل، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من المواقع في ريفي حلب وإدلب".
وأضاف البيان أن الاستهداف "أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدوانًا جويًا على مركز للبحوث العلمية في محيط مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.
وأوضح المراسل أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ مستهدفة الموقع، مستخدمة المجال الجوي السوري من فوق الحدود السورية العراقية.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية
على أراضيها، لافتة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.