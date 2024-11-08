https://sarabic.ae/20241108/كلاب-آلية-مسلحة-تحرس-منزل-ترامب-فيديو-1094607883.html
كلاب آلية مسلحة تحرس منزل ترامب... فيديو
كلاب آلية مسلحة تحرس منزل ترامب... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتعزيز الإجراءات الأمنية في مقر إقامة ترامب في مارالاغو في فلوريدا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T12:27+0000
2024-11-08T12:27+0000
2024-11-08T12:27+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وتم نشر كلاب آلية وقوارب مسلحة في المنطقة المحيطة، وبحسب المشاهد تظهر فيها قيام كلب آلي بدوريات في المنطقة المحيطة بمقر إقامة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.وبحسب "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فإنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في منزل ترامب بعد فوزه في الانتخابات.منذ وقت ليس ببعيد، تعرض دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال، في غضون شهرين، مرة خلال تجمع انتخابي، ومرة أخرى في ملعب غولف بناديه في بالم بيتش بولاية فلوريدا.فاز دونالد ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة منذ انتخابات 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات."الرسالة الأخيرة"... صديق المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب يكشف معلومات مهمةتاريخ من العنف... أخطر محاولات الاغتيال في الانتخابات الأمريكية منذ نشأة البلاد
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
كلاب آلية مسلحة تحرس منزل ترامب... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتعزيز الإجراءات الأمنية في مقر إقامة ترامب في مارالاغو في فلوريدا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتم نشر كلاب آلية وقوارب مسلحة في المنطقة المحيطة، وبحسب المشاهد تظهر فيها قيام كلب آلي بدوريات في المنطقة المحيطة بمقر إقامة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وبحسب "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فإنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في منزل ترامب بعد فوزه في الانتخابات.
منذ وقت ليس ببعيد، تعرض دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال، في غضون شهرين، مرة خلال تجمع انتخابي، ومرة أخرى في ملعب غولف بناديه في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
فاز دونالد ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة منذ انتخابات 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.