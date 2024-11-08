كلاب آلية مسلحة تحرس منزل ترامب... فيديو

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"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية بصاروخ باليستي... فيديو
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
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شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241108/كلاب-آلية-مسلحة-تحرس-منزل-ترامب-فيديو-1094607883.html
كلاب آلية مسلحة تحرس منزل ترامب... فيديو
كلاب آلية مسلحة تحرس منزل ترامب... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتعزيز الإجراءات الأمنية في مقر إقامة ترامب في مارالاغو في فلوريدا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وتم نشر كلاب آلية وقوارب مسلحة في المنطقة المحيطة، وبحسب المشاهد تظهر فيها قيام كلب آلي بدوريات في المنطقة المحيطة بمقر إقامة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.وبحسب "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فإنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في منزل ترامب بعد فوزه في الانتخابات.منذ وقت ليس ببعيد، تعرض دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال، في غضون شهرين، مرة خلال تجمع انتخابي، ومرة أخرى في ملعب غولف بناديه في بالم بيتش بولاية فلوريدا.فاز دونالد ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة منذ انتخابات 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات."الرسالة الأخيرة"... صديق المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب يكشف معلومات مهمةتاريخ من العنف... أخطر محاولات الاغتيال في الانتخابات الأمريكية منذ نشأة البلاد
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية

كلاب آلية مسلحة تحرس منزل ترامب... فيديو

12:27 GMT 08.11.2024
© Photo / X كلاب آلية مسلحة تحرس منزل ترامب في فلوريدا
كلاب آلية مسلحة تحرس منزل ترامب في فلوريدا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتعزيز الإجراءات الأمنية في مقر إقامة ترامب في مارالاغو في فلوريدا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتم نشر كلاب آلية وقوارب مسلحة في المنطقة المحيطة، وبحسب المشاهد تظهر فيها قيام كلب آلي بدوريات في المنطقة المحيطة بمقر إقامة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وبحسب "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فإنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في منزل ترامب بعد فوزه في الانتخابات.
منذ وقت ليس ببعيد، تعرض دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال، في غضون شهرين، مرة خلال تجمع انتخابي، ومرة أخرى في ملعب غولف بناديه في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
فاز دونالد ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة منذ انتخابات 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.
"الرسالة الأخيرة"... صديق المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب يكشف معلومات مهمة
تاريخ من العنف... أخطر محاولات الاغتيال في الانتخابات الأمريكية منذ نشأة البلاد
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