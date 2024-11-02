https://sarabic.ae/20241102/تاريخ-من-العنف-أخطر-محاولات-الاغتيال-في-الانتخابات-الأمريكية-منذ-نشأة-البلاد-1094409780.html

تاريخ من العنف... أخطر محاولات الاغتيال في الانتخابات الأمريكية منذ نشأة البلاد

تاريخ من العنف... أخطر محاولات الاغتيال في الانتخابات الأمريكية منذ نشأة البلاد

سبوتنيك عربي

يتميز التاريخ الانتخابي للولايات المتحدة الأمريكية بأحداث عنف تتحدى المثل الديمقراطية للبلاد، فمنذ تأسيس الدولة، أصبح الرؤساء والمرشحون والشخصيات السياسية... 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T07:59+0000

2024-11-02T07:59+0000

2024-11-02T07:59+0000

الانتخابات الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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منذ وقت ليس ببعيد، كان دونالد ترامب هدفًا لقاتل مأجور حاول إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي.فيما يلي أبرز القضايا البارزة:في عام 1865، وقعت محاولة اغتيال أبراهام لينكولن. فخلال زيارته لمسرح فورد في واشنطن، أطلق جون ويلكس بوث النار على الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة أثناء زيارته لمسرح فورد في واشنطن. وقد انتشرت عواقب هذا العمل العنيف في جميع أنحاء البلاد.ولم يكن القرن العشرين بمنأى عن هذا العنف، قُتل ويليام ماكينلي، الرئيس الخامس والعشرون للولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1901 على يد ليون تشولغوش أثناء معرض بافالو. توفي ماكينلي بعد أيام قليلة من محاولة الاغتيال، مما تسبب في توتر في المجتمع الأمريكي.وقع حدث مأساوي آخر في عام 1963 عندما اغتيل جون كينيدي، الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة، في دالاس، تكساس، على يد لي هارفي أوزوالد. لم يصدم هذا الحدث البلاد فحسب، بل ترك أثرًا لا يمحى في التاريخ الأمريكي.وتكشف هذه الأحداث عن العلاقة المعقدة بين السياسة والعنف في تاريخ الانتخابات الأمريكية، مما يثبط عزيمة أولئك الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة بلد الديمقراطيات الراسخة والآمنة.ترامب يتعهد برسالة موجهة إلى اللبنانيين بإعادة السلام إلى الشرق الأوسط إذا فاز بالانتخاباتوزير مصري أسبق: لا يمكن توقع خطوات ترامب بشأن أوكرانيا إلا إذا تولى السلطة

https://sarabic.ae/20241102/70-مليون-صوت-مبكر-واشنطن-تجهز-الحرس-الوطني-للتعامل-مع-أي-عنف-وترامب-يعلن-تقدمه-في-عدة-ولايات-1094408665.html

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