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70 مليون صوت مبكر.. واشنطن تجهز الحرس الوطني للتعامل مع أي عنف وترامب يعلن تقدمه في عدة ولايات
70 مليون صوت مبكر.. واشنطن تجهز الحرس الوطني للتعامل مع أي عنف وترامب يعلن تقدمه في عدة ولايات
سبوتنيك عربي
أفادت بيانات من مختبر الانتخابات في جامعة فلوريدا الأمريكية، فجر اليوم السبت، بأن أكثر من 70 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكراً في الانتخابات من خلال طرق التصويت... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T06:55+0000
2024-11-02T06:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
العالم
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ونقلت "ABC NEWS"عن بيانات المختبر، أن "أكثر من 70 مليون ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم منذ بدء التصويت المبكر، حيث صوت 37 مليوناً و458 ألفاً و617 حضورياً، فيما صوت 32 مليوناً و594 ألفاً و669 عبر البريد".وتعد الولاية واحدة من اثنتين شهدتا إضراما للنيران في صناديق الاقتراع الأسبوع الماضي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المتوقع أن تفوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على الجمهوري دونالد ترمب في الولاية بسهولة.والتصويت المبكر متاح للناخبين في واشنطن، وقد أدلى أكثر من مليوني شخص بأصواتهم بالفعل، وفقاً لمختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا.دعا المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، أنصاره في ولاية ويسكونسن، إلى التصويت لصالحه أمام منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وصلت نسب إقبال الأمريكيين على التصويت لأرقام قياسية حيث بلغت 66.6 في المئة، أي ما يقرب من 159 مليون شخص.وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا فيديو يظهر قيام آلات التصويت للانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية كنتاكي الأمريكية، برفض السماح للناخبين باختيار اسم دونالد ترامب، واختيار اسم كامالا هاريس تلقائيًا، بدلاً من ترامب، في عملية التصويت.رئيس الوزراء الهنغاري: ترامب سيتفق مع روسيا على هدنة في أوكرانيا في حال فوزه بالانتخاباتخبير: إذا أصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة ستتغير سياسة الناتوأستاذ علاقات دولية: واشنطن تسعى لتحقيق مكاسب سياسية قبيل الانتخابات
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الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم

70 مليون صوت مبكر.. واشنطن تجهز الحرس الوطني للتعامل مع أي عنف وترامب يعلن تقدمه في عدة ولايات

06:55 GMT 02.11.2024
© AP Photo / Alex Brandonالمرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024
المرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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أفادت بيانات من مختبر الانتخابات في جامعة فلوريدا الأمريكية، فجر اليوم السبت، بأن أكثر من 70 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكراً في الانتخابات من خلال طرق التصويت المبكر.
ونقلت "ABC NEWS"عن بيانات المختبر، أن "أكثر من 70 مليون ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم منذ بدء التصويت المبكر، حيث صوت 37 مليوناً و458 ألفاً و617 حضورياً، فيما صوت 32 مليوناً و594 ألفاً و669 عبر البريد".

وأكد حاكم ولاية واشنطن، أنه يجهز بعض أفراد الحرس الوطني ليكونوا على أهبة الاستعداد للتدخل، وذلك بعد ورود معلومات ومخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف ذات صلة بانتخابات 2024.

وتعد الولاية واحدة من اثنتين شهدتا إضراما للنيران في صناديق الاقتراع الأسبوع الماضي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المتوقع أن تفوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على الجمهوري دونالد ترمب في الولاية بسهولة.

وكتب حاكم الولاية جاي إنسلي في رسالة على الإنترنت: "بناءً على معلومات عامة ومحددة ومخاوف بشأن احتمال وقوع أعمال عنف أو أي نشاط غير قانوني آخر يتعلق بالانتخابات العامة لعام 2024، أريد التأكد من أننا مستعدون تماما لأي موقف".

والتصويت المبكر متاح للناخبين في واشنطن، وقد أدلى أكثر من مليوني شخص بأصواتهم بالفعل، وفقاً لمختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
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31 أكتوبر, 13:33 GMT
دعا المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، أنصاره في ولاية ويسكونسن، إلى التصويت لصالحه أمام منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وقال ترامب في تجمع انتخابي: "علينا أن نقول لهاريس يوم الثلاثاء المقبل (كفى)"، مضيفا: "نحن نتقدم في ولايات عدة ولكن علينا عدم الاكتفاء بذلك".

وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وصلت نسب إقبال الأمريكيين على التصويت لأرقام قياسية حيث بلغت 66.6 في المئة، أي ما يقرب من 159 مليون شخص.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا فيديو يظهر قيام آلات التصويت للانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية كنتاكي الأمريكية، برفض السماح للناخبين باختيار اسم دونالد ترامب، واختيار اسم كامالا هاريس تلقائيًا، بدلاً من ترامب، في عملية التصويت.
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