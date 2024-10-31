خبير: ترامب منافق عندما يتظاهر بأنه صانع السلام في الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
10:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة سبب عجز الأمم المتحدة منع تجريب الأدوية على الأسرى الروس
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
17:03 GMT
59 د
On air
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241031/خبير-ترامب-منافق-عندما-يتظاهر-بأنه-صانع-السلام-في-الشرق-الأوسط-1094358711.html
خبير: ترامب منافق عندما يتظاهر بأنه صانع السلام في الشرق الأوسط
خبير: ترامب منافق عندما يتظاهر بأنه صانع السلام في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي اللبناني علي منصور، الذي يقييم في الولايات المتحدة، أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب منافق عندما يعلن عن نيته وقف حرب إسرائيل في قطاع... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T13:33+0000
2024-10-31T13:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
أخبار الشرق الأوسط
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34e240dfc4961c0d30b6e63ea4d7f984.jpg
وقال منصور لوكالة "سبوتنيك": ”فاز بايدن بمكره السياسي ببعض أصوات العرب، وخدع الكثيرين منهم باعتقادهم أنه رجل سلام، على الرغم من دعمه لإسرائيل في العمل على تدمير "حماس" و"حزب الله" وضرب إيران.وبحسب الخبير، فإن هاريس اتخذت العديد من الخطوات لخلق صورة لنفسها كمدافعة عن إسرائيل ورفضت دعم أي فكرة لإنهاء الحرب في غزة ولبنان، وبالتالي خسرت أصوات الجزء العربي والإسلامي من سكان الولايات المتحدة.وأشار منصور إلى أن الدعم اللامحدود الذي يقدمه بايدن حاليا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، يلعب ضد هاريس في الانتخابات ويعيق جهودها لحشد صفوف الديمقراطيين وتأمين أصوات إضافية.وأشار منصور إلى أن الفترة الأخطر بالنسبة للشرق الأوسط ستكون بعد الانتخابات نظرا لأن نتنياهو سيرغب في تعويض الوقت الضائع والتخلص تماما من سيطرة الإدارة الأمريكية، من أجل مواصلة حملته العسكرية في المنطقة بطريقة أكثر صرامة.أستاذ علاقات دولية: واشنطن تسعى لتحقيق مكاسب سياسية قبيل الانتخاباتإمام جامع ميشيغان يتصدر المشهد بعد خطاب مؤيد لترامب... فيديو
https://sarabic.ae/20241030/ترامب-يتعهد-برسالة-موجهة-إلى-اللبنانيين-بإعادة-السلام-إلى-الشرق-الأوسط-إذا-فاز-بالانتخابات-1094338160.html
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efddcc568f18ad7da5a42425ccbc6a76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار الشرق الأوسط, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار الشرق الأوسط, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

خبير: ترامب منافق عندما يتظاهر بأنه صانع السلام في الشرق الأوسط

13:33 GMT 31.10.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquezالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
تابعنا عبر
أكد الباحث السياسي اللبناني علي منصور، الذي يقييم في الولايات المتحدة، أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب منافق عندما يعلن عن نيته وقف حرب إسرائيل في قطاع غزة ولبنان من أجل كسب أصوات السكان المسلمين في الولايات.
وقال منصور لوكالة "سبوتنيك": ”فاز بايدن بمكره السياسي ببعض أصوات العرب، وخدع الكثيرين منهم باعتقادهم أنه رجل سلام، على الرغم من دعمه لإسرائيل في العمل على تدمير "حماس" و"حزب الله" وضرب إيران.

ويعتقد الخبير أن هذه الاستراتيجية تم اختيارها على خلفية المساعدة غير المحدودة التي يقدمها الرئيس الحالي جو بايدن لإسرائيل، والتي بدورها وضعت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في وضع غير مؤات.

وبحسب الخبير، فإن هاريس اتخذت العديد من الخطوات لخلق صورة لنفسها كمدافعة عن إسرائيل ورفضت دعم أي فكرة لإنهاء الحرب في غزة ولبنان، وبالتالي خسرت أصوات الجزء العربي والإسلامي من سكان الولايات المتحدة.

وأضاف منصور: "في خضم الضغوط التي تتعرض لها هاريس بسبب الحرب في غزة ولبنان، يبدو الأمر كما لو أن بايدن يضع العصي في عجلات نائبه، وهو ما يبدو وكأنه انتقام من حزبه لإبعاده عن الحملة الانتخابية".

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
ترامب يتعهد برسالة موجهة إلى اللبنانيين بإعادة السلام إلى الشرق الأوسط إذا فاز بالانتخابات
أمس, 23:32 GMT
وأشار منصور إلى أن الدعم اللامحدود الذي يقدمه بايدن حاليا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، يلعب ضد هاريس في الانتخابات ويعيق جهودها لحشد صفوف الديمقراطيين وتأمين أصوات إضافية.

وأوضح الخبير أن الناخبين العرب والمسلمين هم الخاسرون الرئيسيون في الحملة الانتخابية الحالية، حيث "ينقسمون إلى مؤيدين لترامب نكاية في هاريس ومؤيدين لها خوفًا من تصرفات ترامب بعد الانتخابات".

وأشار منصور إلى أن الفترة الأخطر بالنسبة للشرق الأوسط ستكون بعد الانتخابات نظرا لأن نتنياهو سيرغب في تعويض الوقت الضائع والتخلص تماما من سيطرة الإدارة الأمريكية، من أجل مواصلة حملته العسكرية في المنطقة بطريقة أكثر صرامة.
أستاذ علاقات دولية: واشنطن تسعى لتحقيق مكاسب سياسية قبيل الانتخابات
إمام جامع ميشيغان يتصدر المشهد بعد خطاب مؤيد لترامب... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:31 GMTВоеннослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала