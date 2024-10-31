https://sarabic.ae/20241031/خبير-ترامب-منافق-عندما-يتظاهر-بأنه-صانع-السلام-في-الشرق-الأوسط-1094358711.html
خبير: ترامب منافق عندما يتظاهر بأنه صانع السلام في الشرق الأوسط
خبير: ترامب منافق عندما يتظاهر بأنه صانع السلام في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي اللبناني علي منصور، الذي يقييم في الولايات المتحدة، أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب منافق عندما يعلن عن نيته وقف حرب إسرائيل في قطاع... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T13:33+0000
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وقال منصور لوكالة "سبوتنيك": ”فاز بايدن بمكره السياسي ببعض أصوات العرب، وخدع الكثيرين منهم باعتقادهم أنه رجل سلام، على الرغم من دعمه لإسرائيل في العمل على تدمير "حماس" و"حزب الله" وضرب إيران.وبحسب الخبير، فإن هاريس اتخذت العديد من الخطوات لخلق صورة لنفسها كمدافعة عن إسرائيل ورفضت دعم أي فكرة لإنهاء الحرب في غزة ولبنان، وبالتالي خسرت أصوات الجزء العربي والإسلامي من سكان الولايات المتحدة.وأشار منصور إلى أن الدعم اللامحدود الذي يقدمه بايدن حاليا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، يلعب ضد هاريس في الانتخابات ويعيق جهودها لحشد صفوف الديمقراطيين وتأمين أصوات إضافية.وأشار منصور إلى أن الفترة الأخطر بالنسبة للشرق الأوسط ستكون بعد الانتخابات نظرا لأن نتنياهو سيرغب في تعويض الوقت الضائع والتخلص تماما من سيطرة الإدارة الأمريكية، من أجل مواصلة حملته العسكرية في المنطقة بطريقة أكثر صرامة.أستاذ علاقات دولية: واشنطن تسعى لتحقيق مكاسب سياسية قبيل الانتخاباتإمام جامع ميشيغان يتصدر المشهد بعد خطاب مؤيد لترامب... فيديو
https://sarabic.ae/20241030/ترامب-يتعهد-برسالة-موجهة-إلى-اللبنانيين-بإعادة-السلام-إلى-الشرق-الأوسط-إذا-فاز-بالانتخابات-1094338160.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار الشرق الأوسط, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار الشرق الأوسط, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
خبير: ترامب منافق عندما يتظاهر بأنه صانع السلام في الشرق الأوسط
أكد الباحث السياسي اللبناني علي منصور، الذي يقييم في الولايات المتحدة، أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب منافق عندما يعلن عن نيته وقف حرب إسرائيل في قطاع غزة ولبنان من أجل كسب أصوات السكان المسلمين في الولايات.
وقال منصور لوكالة "سبوتنيك": ”فاز بايدن بمكره السياسي ببعض أصوات العرب، وخدع الكثيرين منهم باعتقادهم أنه رجل سلام، على الرغم من دعمه لإسرائيل في العمل على تدمير "حماس" و"حزب الله" وضرب إيران.
ويعتقد الخبير أن هذه الاستراتيجية تم اختيارها على خلفية المساعدة غير المحدودة التي يقدمها الرئيس الحالي جو بايدن لإسرائيل، والتي بدورها وضعت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في وضع غير مؤات.
وبحسب الخبير، فإن هاريس اتخذت العديد من الخطوات لخلق صورة لنفسها كمدافعة عن إسرائيل ورفضت دعم أي فكرة لإنهاء الحرب في غزة ولبنان، وبالتالي خسرت أصوات الجزء العربي والإسلامي من سكان الولايات المتحدة.
وأضاف منصور: "في خضم الضغوط التي تتعرض لها هاريس بسبب الحرب في غزة ولبنان، يبدو الأمر كما لو أن بايدن يضع العصي في عجلات نائبه، وهو ما يبدو وكأنه انتقام من حزبه لإبعاده عن الحملة الانتخابية".
وأشار منصور إلى أن الدعم اللامحدود الذي يقدمه بايدن حاليا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، يلعب ضد هاريس في الانتخابات ويعيق جهودها لحشد صفوف الديمقراطيين وتأمين أصوات إضافية.
وأوضح الخبير أن الناخبين العرب والمسلمين هم الخاسرون الرئيسيون في الحملة الانتخابية الحالية، حيث "ينقسمون إلى مؤيدين لترامب نكاية في هاريس ومؤيدين لها خوفًا من تصرفات ترامب بعد الانتخابات".
وأشار منصور إلى أن الفترة الأخطر بالنسبة للشرق الأوسط ستكون بعد الانتخابات نظرا لأن نتنياهو سيرغب في تعويض الوقت الضائع والتخلص تماما من سيطرة الإدارة الأمريكية، من أجل مواصلة حملته العسكرية في المنطقة بطريقة أكثر صرامة.