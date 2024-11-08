مشهد حزين يهز القلوب لـ"لملك جمال الأردن"... صور وفيديو
متداول إكس مشهد حزين يهز القلوب لـ"لملك جمال الأردن"
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"ملك جمال الأردن" هكذا لقب الأردنيون الشاب والناشط الأردني أيمن العلي، وسط حالة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار صورة له وهو على سرير المرض.
وقد طلب العلي من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء له بالشفاء العاجل، بعد أن نشر صورة حديثة له، بجسد هزيل، وتغير صارخ في شكله، ما أثار تعاطفاً واسعاً معه.
إذ نشر الشاب الذي يعاني من مرض السرطان، صورة حديثة له عبر حسابه في "إنستغرام"، برفقة والدته داخل أحد المستشفيات الأردنية وهو على فراش المرض.
تيك توكر اردني مشهور بلقب " ملك جمال الاردن " يصاب بالسرطان و هكذا اصبح حاله بعد اصابته بالمرض— TRAVIS | تراڤس (@iirode0) November 8, 2024
أيمن تحدث انه بعد اصابته بالمرض لمدة 8 اسابيع لم يستطع ان يأكل اي شيء فقط قطرات من الماء مع مغذيات ولكن الان اصبح يستطيع ان يشرب الماء
نسأل الله ان يشفيه و يعافيه pic.twitter.com/aw6u8K3V7M
كما أرفق الصورة بتعليق مقتضب قال فيه: "الحمد لله.. دعوة من القلب"، في إشارة إلى معاناته الصحية التي أظهرتها ملامحه المتعبة ووزنه القليل مع تورم كبير في قدميه نتيجة المرض.
لاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من الجمهور الأردني والنشطاء على مواقع التواصل، الذين عبروا عن تضامنهم مع العلي ودعوا له بالشفاء.
الشاب ايمن العلي الملقب بملك جمال الاردن محتاج دعاؤكم في هذه الفترة فهو مصاب بمرض السرطان 💔☹️...— Arwa🦋 🇯🇴 (@ArwaArwabb) November 7, 2024
ربي يشفيه ويعافيه يارب عاجلا غير آجل ... pic.twitter.com/YeIs1TAMnl
وكان العلي أعلن إصابته بمرض السرطان، العام الماضي، وسبق له أن نشر صوراً أخرى وهو يتلقى العلاج في المستشفى، طالباً من أصدقائه ومتابعيه الدعاء له بالصبر وقوة الإرادة لمواجهة هذا التحدي.
فمنذ الإعلان عن مرضه، دأب الشاب على مواجهة السرطان بكل شجاعة وعزيمة، ناشرا عدة صور له خلال جلسات العلاج الكيمياوي وهو يبتسم، رغم الألم.