مشهد حزين يهز القلوب لـ"لملك جمال الأردن"... صور وفيديو

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خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
18:33 GMT
30 د
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:46 GMT
14 د
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:38 GMT
22 د
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14:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل توقع صفقة مقاتلات F-15 ضمن مساعدات إدارة بايدن، بوتين: النظام العالمي الجديد يتشكل والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241108/مشهد-حزين-يهز-القلوب-لـلملك-جمال-الأردن-صور-وفيديو-----1094614233.html
مشهد حزين يهز القلوب لـ"لملك جمال الأردن"... صور وفيديو
مشهد حزين يهز القلوب لـ"لملك جمال الأردن"... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
"ملك جمال الأردن" هكذا لقب الأردنيون الشاب والناشط الأردني أيمن العلي، وسط حالة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار صورة له وهو على سرير المرض. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T15:08+0000
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وقد طلب العلي من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء له بالشفاء العاجل، بعد أن نشر صورة حديثة له، بجسد هزيل، وتغير صارخ في شكله، ما أثار تعاطفاً واسعاً معه.إذ نشر الشاب الذي يعاني من مرض السرطان، صورة حديثة له عبر حسابه في "إنستغرام"، برفقة والدته داخل أحد المستشفيات الأردنية وهو على فراش المرض.كما أرفق الصورة بتعليق مقتضب قال فيه: "الحمد لله.. دعوة من القلب"، في إشارة إلى معاناته الصحية التي أظهرتها ملامحه المتعبة ووزنه القليل مع تورم كبير في قدميه نتيجة المرض.لاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من الجمهور الأردني والنشطاء على مواقع التواصل، الذين عبروا عن تضامنهم مع العلي ودعوا له بالشفاء.وكان العلي أعلن إصابته بمرض السرطان، العام الماضي، وسبق له أن نشر صوراً أخرى وهو يتلقى العلاج في المستشفى، طالباً من أصدقائه ومتابعيه الدعاء له بالصبر وقوة الإرادة لمواجهة هذا التحدي.فمنذ الإعلان عن مرضه، دأب الشاب على مواجهة السرطان بكل شجاعة وعزيمة، ناشرا عدة صور له خلال جلسات العلاج الكيمياوي وهو يبتسم، رغم الألم.
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منوعات, تقارير منوعات, الصحة, منظمة الصحة العالمية, أخبار الأردن
منوعات, تقارير منوعات, الصحة, منظمة الصحة العالمية, أخبار الأردن

مشهد حزين يهز القلوب لـ"لملك جمال الأردن"... صور وفيديو

15:08 GMT 08.11.2024
متداول إكس مشهد حزين يهز القلوب لـ"لملك جمال الأردن"
متداول إكس مشهد حزين يهز القلوب لـلملك جمال الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
تابعنا عبر
"ملك جمال الأردن" هكذا لقب الأردنيون الشاب والناشط الأردني أيمن العلي، وسط حالة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار صورة له وهو على سرير المرض.
وقد طلب العلي من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء له بالشفاء العاجل، بعد أن نشر صورة حديثة له، بجسد هزيل، وتغير صارخ في شكله، ما أثار تعاطفاً واسعاً معه.
إذ نشر الشاب الذي يعاني من مرض السرطان، صورة حديثة له عبر حسابه في "إنستغرام"، برفقة والدته داخل أحد المستشفيات الأردنية وهو على فراش المرض.
كما أرفق الصورة بتعليق مقتضب قال فيه: "الحمد لله.. دعوة من القلب"، في إشارة إلى معاناته الصحية التي أظهرتها ملامحه المتعبة ووزنه القليل مع تورم كبير في قدميه نتيجة المرض.
لاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من الجمهور الأردني والنشطاء على مواقع التواصل، الذين عبروا عن تضامنهم مع العلي ودعوا له بالشفاء.
وكان العلي أعلن إصابته بمرض السرطان، العام الماضي، وسبق له أن نشر صوراً أخرى وهو يتلقى العلاج في المستشفى، طالباً من أصدقائه ومتابعيه الدعاء له بالصبر وقوة الإرادة لمواجهة هذا التحدي.
فمنذ الإعلان عن مرضه، دأب الشاب على مواجهة السرطان بكل شجاعة وعزيمة، ناشرا عدة صور له خلال جلسات العلاج الكيمياوي وهو يبتسم، رغم الألم.
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