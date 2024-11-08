https://sarabic.ae/20241108/مشهد-حزين-يهز-القلوب-لـلملك-جمال-الأردن-صور-وفيديو-----1094614233.html

مشهد حزين يهز القلوب لـ"لملك جمال الأردن"... صور وفيديو

مشهد حزين يهز القلوب لـ"لملك جمال الأردن"... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

"ملك جمال الأردن" هكذا لقب الأردنيون الشاب والناشط الأردني أيمن العلي، وسط حالة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار صورة له وهو على سرير المرض. 08.11.2024, سبوتنيك عربي

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وقد طلب العلي من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء له بالشفاء العاجل، بعد أن نشر صورة حديثة له، بجسد هزيل، وتغير صارخ في شكله، ما أثار تعاطفاً واسعاً معه.إذ نشر الشاب الذي يعاني من مرض السرطان، صورة حديثة له عبر حسابه في "إنستغرام"، برفقة والدته داخل أحد المستشفيات الأردنية وهو على فراش المرض.كما أرفق الصورة بتعليق مقتضب قال فيه: "الحمد لله.. دعوة من القلب"، في إشارة إلى معاناته الصحية التي أظهرتها ملامحه المتعبة ووزنه القليل مع تورم كبير في قدميه نتيجة المرض.لاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من الجمهور الأردني والنشطاء على مواقع التواصل، الذين عبروا عن تضامنهم مع العلي ودعوا له بالشفاء.وكان العلي أعلن إصابته بمرض السرطان، العام الماضي، وسبق له أن نشر صوراً أخرى وهو يتلقى العلاج في المستشفى، طالباً من أصدقائه ومتابعيه الدعاء له بالصبر وقوة الإرادة لمواجهة هذا التحدي.فمنذ الإعلان عن مرضه، دأب الشاب على مواجهة السرطان بكل شجاعة وعزيمة، ناشرا عدة صور له خلال جلسات العلاج الكيمياوي وهو يبتسم، رغم الألم.

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