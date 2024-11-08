https://sarabic.ae/20241108/مواصلا-تألقه-المصري-عمر-مرموش-ينافس-على-جائزة-أوروبية-1094605851.html

مواصلا تألقه... المصري عمر مرموش ينافس على "جائزة أوروبية"

مواصلا تألقه... المصري عمر مرموش ينافس على "جائزة أوروبية"

سبوتنيك عربي

تصدر نجم كرة القدم الدولي المصري، عمر مرموش، قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ". 08.11.2024, سبوتنيك عربي

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ونشر الحساب الرسمي للبطولة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة الأفضل في تلك الجولة، على رأسهم هدف مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، ضد ضيفه سلافيا براغ التشيكي.ويتنافس مرموش على تلك الجائزة بجوار إريك ماركوس لاعب لودوغوريتس رازاغراد البلغاري، ويونس أكجون، لاعب غلطة سراي التركي، وتورال بايراموف، لاعب كاراباج أجدام الأذربيجاني.وكان النجم المصري عمر مرموش قد قاد آينتراخت فرانكفورت الألماني للفوز 1-0 على ضيفه سلافيا براغ التشيكي، بعدما سجل هدف ناديه الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة، حيث سدد الكرة فوق الحائط البشري قوية على يمين حارس مرمى الفريق المنافس، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تعانق شباكه.ويعتبر هذا الهدف هو الثاني لعمر مرموش في 4 مباريات خاضها مع فرانكفورت بالدوري الأوروبي هذا الموسم، بعدما سبق له التسجيل من ركلة جزاء خلال فوز الفريق 3-1 على بشكتاش التركي.ويشار إلى أن النجم المصري ساهم خلال الموسم الحالي في 22 هدفا خلال 14 مباراة لعبها مع فريقه بمختلف المسابقات حتى الآن، حيث أحرز 13 هدفا، وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه.يذكر أن عددا من الأندية المتصارعة في الدوري الإنجليزي، دخلت في منافسة على ضم مرموش، حيث تقول الصحف الغربية إنه سيكون خليفة النجم المصري محمد صلاح في الملاعب الإنجليزية.وأفادت وسائل إعلام بأن "أرسنال دخل فى سباق التعاقد مع مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألقه مع فريقه في بداية الموسم الجارى"، مشيرة إلى أن "الجانرز" انضم إلى كل من ليفربول الذي أبدى رغبة خاصة في الحصول على خدمات مرموش في الشتاء، إلى جانب أندية نيوكاسل وتوتنهام الذي ارتبط اللاعب بالانتقال إلى أحدهم.

https://sarabic.ae/20240314/صلاح-ومرموش-في-منافسة-شرسة-على-هداف-المحترفين-المصريين-في-بيغ-فايف-1086969962.html

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