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https://sarabic.ae/20241013/تقارير-ليفربول-يعتزم-تقديم-عرض-لضم-عمر-مرموش-مقابل-60-مليون-يورو-1093704866.html
تقارير: ليفربول يعتزم تقديم عرض لضم عمر مرموش مقابل 60 مليون يورو
تقارير: ليفربول يعتزم تقديم عرض لضم عمر مرموش مقابل 60 مليون يورو
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة فريق نادي ليفربول الإنجليزي مهتمة بالتعاقد مع المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T11:56+0000
2024-10-13T11:56+0000
مجتمع
رياضة
ليفربول
اللاعب محمد صلاح
أخبار كرة القدم
الأخبار
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وقال موقع " caughtoffside" إن مرموش لفت أنظار ليفربول بعدما قدم أداءً استثنائيًا مع النادي الألماني وسجل 17 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.وأوضح الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما كان قد بدأ الموسم الحالي بشكل استثنائي أيضا، ولديه تسعة أهداف وست تمريرات حاسمة باسمه في جميع المسابقات.وأضاف الموقع أن ليفربول مستعد لضم مرموش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال تقديم عرض أولي بقيمة 60 مليون يورو للمهاجم ويتبقى استطلاع موقف فرانكفورت تجاه العرض.يشار إلى أن مرموش يتمتع بموهبة تمكنه من النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يمكنه تشكيل نقطة تحول في خط هجوم ليفربول، خاصة وأن مهاجم الريدز داروين نونيز، لم يتمكن من مواصلة تسجيل الأهداف بمعدل ثابت، كما أن قدرته على إنهاء الهجمات ليست على المستوى المطلوب.يذكر أن عددا من الأندية المتصارعة في الدوري الإنجليزي، دخلوا في منافسة على ضم مرموش، حيث تقول الصحف الغربية إنه سيكون خليفة النجم المصري محمد صلاح في الملاعب الإنجليزية.وأفادت وسائل إعلام بأن "أرسنال دخل فى سباق التعاقد مع مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألقه مع فريقه في بداية الموسم الجارى"، مشيرة إلى أن "الجانرز" انضم إلى كل من ليفربول الذي أبدى رغبة خاصة في الحصول على خدمات مرموش في الشتاء، إلى جانب أندية نيوكاسل وتوتنهام الذي ارتبط اللاعب بالانتقال إلى أحدهم.وقاد مرموش فريق آينتراخت فرانكفورت مؤخراً للفوز على فولفسبورج بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.
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رياضة, ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار كرة القدم, الأخبار

تقارير: ليفربول يعتزم تقديم عرض لضم عمر مرموش مقابل 60 مليون يورو

11:56 GMT 13.10.2024
© AP Photo / Michael Probstاللاعب المصري عمر مرموش
اللاعب المصري عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبر
أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة فريق نادي ليفربول الإنجليزي مهتمة بالتعاقد مع المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وقال موقع " caughtoffside" إن مرموش لفت أنظار ليفربول بعدما قدم أداءً استثنائيًا مع النادي الألماني وسجل 17 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.
وأوضح الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما كان قد بدأ الموسم الحالي بشكل استثنائي أيضا، ولديه تسعة أهداف وست تمريرات حاسمة باسمه في جميع المسابقات.
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وأضاف الموقع أن ليفربول مستعد لضم مرموش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال تقديم عرض أولي بقيمة 60 مليون يورو للمهاجم ويتبقى استطلاع موقف فرانكفورت تجاه العرض.
يشار إلى أن مرموش يتمتع بموهبة تمكنه من النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يمكنه تشكيل نقطة تحول في خط هجوم ليفربول، خاصة وأن مهاجم الريدز داروين نونيز، لم يتمكن من مواصلة تسجيل الأهداف بمعدل ثابت، كما أن قدرته على إنهاء الهجمات ليست على المستوى المطلوب.
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يذكر أن عددا من الأندية المتصارعة في الدوري الإنجليزي، دخلوا في منافسة على ضم مرموش، حيث تقول الصحف الغربية إنه سيكون خليفة النجم المصري محمد صلاح في الملاعب الإنجليزية.
وأفادت وسائل إعلام بأن "أرسنال دخل فى سباق التعاقد مع مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألقه مع فريقه في بداية الموسم الجارى"، مشيرة إلى أن "الجانرز" انضم إلى كل من ليفربول الذي أبدى رغبة خاصة في الحصول على خدمات مرموش في الشتاء، إلى جانب أندية نيوكاسل وتوتنهام الذي ارتبط اللاعب بالانتقال إلى أحدهم.
وقاد مرموش فريق آينتراخت فرانكفورت مؤخراً للفوز على فولفسبورج بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.
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