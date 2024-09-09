https://sarabic.ae/20240909/الجماهير-ستقتلني-محمد-صلاح-يكشف-عن-تغير-كبير-في-ليفربول-1092526423.html

"الجماهير ستقتلني".. محمد صلاح يكشف عن تغير كبير في مسيرته مع ليفربول

"الجماهير ستقتلني".. محمد صلاح يكشف عن تغير كبير في مسيرته مع ليفربول

سبوتنيك عربي

تحدث النجم المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن رؤيته لمسيرته مع ناديه والتحول الذي مر به ونجاحاته، التي جعلته من أساطير فريق ليفربول. 09.09.2024, سبوتنيك عربي

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وصرح صلاح لصحيفة "ليفربول إيكو"، بأن "الهدف الذي كنت مهتما به كثيرا كان الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لهذا السبب خلعت القميص ضد مانشستر يونايتد (بعد تسجيل هدفه القياسي رقم 129 في الدوري مع ليفربول في فوزهم 7-0 على أنفيلد في مارس/ آذار 2023)".ويتطلع صلاح بالفعل إلى تحقيق مزيد من المجد في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا مع ليفربول هذا الموسم. وبدأ المصري الموسم بشكل مثير، حيث سجل 3 أهداف وصنع 3 أخرى من أول ثلاث مباريات في الموسم.وفي ظل البداية الموفقة للـ"ريدز" بنسبة 100% للموسم تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت، يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في الجدول، خلف حامل اللقب مانشستر سيتي، بفارق الأهداف المسجلة فقط.وينتهي عقد صلاح مع ليفربول، الصيف المقبل، لكن صحيفة "إيكو"، أكدت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه يريد البقاء في ليفربول، جاء ذلك بعد أن كشف المهاجم أن محادثات تجديد العقد لم تبدأ بعد، ولم يستبعد أن يكون هذا هو موسمه الأخير مع النادي بعد أن تألق في فوز الـ"ريدز" 3-0 خارج أرضه على مانشستر يونايتد، نهاية الأسبوع الماضي.ويحتل صلاح حاليًا المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين برصيد 214 هدفًا من أصل 352 مباراة، وفي الوقت نفسه، يحتل المركز العاشر في قوائم هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور برصيد 160 هدفا، ويحتل المركز الـ12 في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 44 هدفًا.

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https://sarabic.ae/20240607/محمد-صلاح-يفوز-بجائزة-لاعب-الموسم-في-ليفربول-1089624029.html

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منوعات, رياضة, الأخبار, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي