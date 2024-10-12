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https://sarabic.ae/20241012/جويل-ماتيب-نجم-ليفربول-السابق-يعلن-اعتزاله-كرة-القدم-1093681114.html
جويل ماتيب نجم ليفربول السابق يعلن اعتزاله كرة القدم
جويل ماتيب نجم ليفربول السابق يعلن اعتزاله كرة القدم
سبوتنيك عربي
أعلن نجم كرة القدم الكاميروني لاعب نادي ليفربول السابق، جويل ماتيب، اعتزاله لعب كرة القدم بشكل رسمي. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T13:49+0000
2024-10-12T13:49+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
رياضة
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وجويل ماتيب صاحب الـ33 عاما أصبح لاعبًا حرًا منذ مغادرته لنادي ليفربول الإنجليزي في الصيف الماضي، بعدما أمضى 8 سنوات ناجحة مع الفريق.وكان ماتيب قد انضم إلى صفوف الريدز قادماً من نادي شالكه الألماني في عام 2016، حيث استطاع أن يترك بصمة واضحة في تاريخ النادي، بعدما حقق 7 ألقاب بارزة خلال مسيرته.ومن بين هذه الألقاب، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.وكان جويل ماتيب قد أمضى 7 سنوات في السابق ممثلاً لشالكه الألماني على مستوى الكبار بعد الترقي في صفوف الشباب، وفاز بكأس ألمانيا مع النادي في عام 2011.وعلى المستوى الدولي، شارك ماتيب في إجمالي 27 مباراة مع منتخب الكاميرون، سجل خلالهم هدف وحيد، وشارك في بطولتي كأس العالم 2010 و2014.
https://sarabic.ae/20240518/كلوب-يغادر-ليفربول-تاركا-خلفه-تاريخا-من-الإنجازات-1088959932.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, رياضة

جويل ماتيب نجم ليفربول السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

13:49 GMT 12.10.2024
© AP Photo / Jon Superاللاعب محمد صلاح في مباراة "ليفربول" ضد "إيفرتون"، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
اللاعب محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد إيفرتون، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Jon Super
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أعلن نجم كرة القدم الكاميروني لاعب نادي ليفربول السابق، جويل ماتيب، اعتزاله لعب كرة القدم بشكل رسمي.
وجويل ماتيب صاحب الـ33 عاما أصبح لاعبًا حرًا منذ مغادرته لنادي ليفربول الإنجليزي في الصيف الماضي، بعدما أمضى 8 سنوات ناجحة مع الفريق.
المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
مجتمع
كلوب يغادر ليفربول تاركا خلفه تاريخا من الإنجازات
18 مايو, 11:43 GMT
وكان ماتيب قد انضم إلى صفوف الريدز قادماً من نادي شالكه الألماني في عام 2016، حيث استطاع أن يترك بصمة واضحة في تاريخ النادي، بعدما حقق 7 ألقاب بارزة خلال مسيرته.
ومن بين هذه الألقاب، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وكان جويل ماتيب قد أمضى 7 سنوات في السابق ممثلاً لشالكه الألماني على مستوى الكبار بعد الترقي في صفوف الشباب، وفاز بكأس ألمانيا مع النادي في عام 2011.
وعلى المستوى الدولي، شارك ماتيب في إجمالي 27 مباراة مع منتخب الكاميرون، سجل خلالهم هدف وحيد، وشارك في بطولتي كأس العالم 2010 و2014.
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