https://sarabic.ae/20241012/جويل-ماتيب-نجم-ليفربول-السابق-يعلن-اعتزاله-كرة-القدم-1093681114.html
جويل ماتيب نجم ليفربول السابق يعلن اعتزاله كرة القدم
جويل ماتيب نجم ليفربول السابق يعلن اعتزاله كرة القدم
سبوتنيك عربي
أعلن نجم كرة القدم الكاميروني لاعب نادي ليفربول السابق، جويل ماتيب، اعتزاله لعب كرة القدم بشكل رسمي. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T13:49+0000
2024-10-12T13:49+0000
2024-10-12T13:49+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082296648_0:0:1645:926_1920x0_80_0_0_7eea91c8b143641055798725ff2027b8.jpg
وجويل ماتيب صاحب الـ33 عاما أصبح لاعبًا حرًا منذ مغادرته لنادي ليفربول الإنجليزي في الصيف الماضي، بعدما أمضى 8 سنوات ناجحة مع الفريق.وكان ماتيب قد انضم إلى صفوف الريدز قادماً من نادي شالكه الألماني في عام 2016، حيث استطاع أن يترك بصمة واضحة في تاريخ النادي، بعدما حقق 7 ألقاب بارزة خلال مسيرته.ومن بين هذه الألقاب، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.وكان جويل ماتيب قد أمضى 7 سنوات في السابق ممثلاً لشالكه الألماني على مستوى الكبار بعد الترقي في صفوف الشباب، وفاز بكأس ألمانيا مع النادي في عام 2011.وعلى المستوى الدولي، شارك ماتيب في إجمالي 27 مباراة مع منتخب الكاميرون، سجل خلالهم هدف وحيد، وشارك في بطولتي كأس العالم 2010 و2014.
https://sarabic.ae/20240518/كلوب-يغادر-ليفربول-تاركا-خلفه-تاريخا-من-الإنجازات-1088959932.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082296648_129:0:1590:1096_1920x0_80_0_0_7b775c1d3100e815dbc8e1be95aa4994.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, رياضة
جويل ماتيب نجم ليفربول السابق يعلن اعتزاله كرة القدم
أعلن نجم كرة القدم الكاميروني لاعب نادي ليفربول السابق، جويل ماتيب، اعتزاله لعب كرة القدم بشكل رسمي.
وجويل ماتيب صاحب الـ33 عاما أصبح لاعبًا حرًا منذ مغادرته لنادي ليفربول الإنجليزي
في الصيف الماضي، بعدما أمضى 8 سنوات ناجحة مع الفريق.
وكان ماتيب قد انضم إلى صفوف الريدز قادماً من نادي شالكه الألماني في عام 2016، حيث استطاع أن يترك بصمة واضحة في تاريخ النادي، بعدما حقق 7 ألقاب بارزة خلال مسيرته.
ومن بين هذه الألقاب، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وكان جويل ماتيب قد أمضى 7 سنوات في السابق ممثلاً لشالكه الألماني على مستوى الكبار بعد الترقي في صفوف الشباب، وفاز بكأس ألمانيا مع النادي في عام 2011.
وعلى المستوى الدولي، شارك ماتيب في إجمالي 27 مباراة مع منتخب الكاميرون، سجل خلالهم هدف وحيد، وشارك في بطولتي كأس العالم 2010 و2014.