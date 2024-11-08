https://sarabic.ae/20241108/موسكو-روسيا-مستعدة-لتطوير-التعاون-في-مجال-الصناعة-الدفاعية-مع-فنزويلا-1094591291.html
موسكو: روسيا مستعدة لتطوير التعاون في مجال الصناعة الدفاعية مع فنزويلا
موسكو: روسيا مستعدة لتطوير التعاون في مجال الصناعة الدفاعية مع فنزويلا
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو أن روسيا مستعدة لتطوير التعاون في مجال الصناعة الدفاعية مع فنزويلا وتلبية احتياجات القوات المسلحة الفنزويلية. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T00:43+0000
2024-11-08T00:43+0000
2024-11-08T00:43+0000
رئاسة فنزويلا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070258748_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_29f9b7cf8c830054298ec2c0efb9df18.jpg
وقال تشيرنيشينكو في اجتماع للجنة الروسية الفنزويلية رفيعة المستوى خلال زيارة عمل إلى كاراكاس: "نؤكد استعدادنا لتطوير الشراكة الاستراتيجية في المجال العسكري التقني وتلبية احتياجات القوات المسلحة الفنزويلية من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية الصنع لضمان أمن البلاد".وأشار إلى أن الجانب الروسي يقدر عالياً تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وأضاف: "تظل روسيا وفنزويلا شريكين استراتيجيين لبعضهما البعض".
https://sarabic.ae/20241023/بوتين-خلال-اجتماع-مع-مادورو-فنزويلا-تدعم-روسيا-في-ظل-الحرب-الهجينة-ضدها-1094089450.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070258748_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_1bc8d61cd8e31e7f087ecf5b2954e7f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رئاسة فنزويلا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
رئاسة فنزويلا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
موسكو: روسيا مستعدة لتطوير التعاون في مجال الصناعة الدفاعية مع فنزويلا
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو أن روسيا مستعدة لتطوير التعاون في مجال الصناعة الدفاعية مع فنزويلا وتلبية احتياجات القوات المسلحة الفنزويلية.
وقال تشيرنيشينكو في اجتماع للجنة الروسية الفنزويلية رفيعة المستوى خلال زيارة عمل إلى كاراكاس: "نؤكد استعدادنا لتطوير الشراكة الاستراتيجية في المجال العسكري التقني وتلبية احتياجات القوات المسلحة الفنزويلية من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية الصنع لضمان أمن البلاد".
وأشار إلى أن الجانب الروسي يقدر عالياً تطور العلاقات الثنائية بين البلدين
، وأضاف: "تظل روسيا وفنزويلا شريكين استراتيجيين لبعضهما البعض".