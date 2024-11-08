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https://sarabic.ae/20241108/موسكو-روسيا-مستعدة-لتطوير-التعاون-في-مجال-الصناعة-الدفاعية-مع-فنزويلا-1094591291.html
موسكو: روسيا مستعدة لتطوير التعاون في مجال الصناعة الدفاعية مع فنزويلا
موسكو: روسيا مستعدة لتطوير التعاون في مجال الصناعة الدفاعية مع فنزويلا
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو أن روسيا مستعدة لتطوير التعاون في مجال الصناعة الدفاعية مع فنزويلا وتلبية احتياجات القوات المسلحة الفنزويلية. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T00:43+0000
2024-11-08T00:43+0000
رئاسة فنزويلا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال تشيرنيشينكو في اجتماع للجنة الروسية الفنزويلية رفيعة المستوى خلال زيارة عمل إلى كاراكاس: "نؤكد استعدادنا لتطوير الشراكة الاستراتيجية في المجال العسكري التقني وتلبية احتياجات القوات المسلحة الفنزويلية من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية الصنع لضمان أمن البلاد".وأشار إلى أن الجانب الروسي يقدر عالياً تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وأضاف: "تظل روسيا وفنزويلا شريكين استراتيجيين لبعضهما البعض".
https://sarabic.ae/20241023/بوتين-خلال-اجتماع-مع-مادورو-فنزويلا-تدعم-روسيا-في-ظل-الحرب-الهجينة-ضدها-1094089450.html
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رئاسة فنزويلا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
رئاسة فنزويلا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

موسكو: روسيا مستعدة لتطوير التعاون في مجال الصناعة الدفاعية مع فنزويلا

00:43 GMT 08.11.2024
© Sputnik . Mikhail voskresenskyرئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو
رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Sputnik . Mikhail voskresensky
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو أن روسيا مستعدة لتطوير التعاون في مجال الصناعة الدفاعية مع فنزويلا وتلبية احتياجات القوات المسلحة الفنزويلية.
وقال تشيرنيشينكو في اجتماع للجنة الروسية الفنزويلية رفيعة المستوى خلال زيارة عمل إلى كاراكاس: "نؤكد استعدادنا لتطوير الشراكة الاستراتيجية في المجال العسكري التقني وتلبية احتياجات القوات المسلحة الفنزويلية من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية الصنع لضمان أمن البلاد".
بوتين خلال اجتماع مع مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
بوتين خلال اجتماع مع مادورو: فنزويلا تدعم روسيا في ظل الحرب الهجينة ضدها
23 أكتوبر, 15:13 GMT
وأشار إلى أن الجانب الروسي يقدر عالياً تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وأضاف: "تظل روسيا وفنزويلا شريكين استراتيجيين لبعضهما البعض".
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