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"حزب الله" ينعى القيادي هاشم صفي الدين
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المقهى الثقافي
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ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
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بوتين خلال اجتماع مع مادورو: فنزويلا تدعم روسيا في ظل الحرب الهجينة ضدها
بوتين خلال اجتماع مع مادورو: فنزويلا تدعم روسيا في ظل الحرب الهجينة ضدها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن فنزويلا تدعم روسيا في ظل الحرب الهجينة ضدها. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
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2024-10-23T15:13+0000
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على هامش قمة "بريكس" في قازان: "نقدر أن فنزويلا تشاطر تقييماتنا للوضع الدولي الحالي وتقدم الدعم باستمرار في سياق الحرب الهجينة وحملة "روسوفوبيا" (رهاب الروس) التي شنت ضد بلدنا".وأضاف أن السلطات الفنزويلية تدافع باستمرار وبلا هوادة عن مصالح شعبها، وروسيا تقف إلى جانبها في هذا الصدد وتدعم مثل هذه الجهود.وأشار إلى أن تعزيز العلاقات بين روسيا وفنزويلا مستمر.وقال: "فنزويلا هي أحد شركاء روسيا الموثوقين منذ فترة طويلة في أمريكا اللاتينية والعالم ككل".وأكد أن إقامة علاقات في القطاعين المالي والمصرفي على أساس العملات الوطنية أولوية بالنسبة لروسيا وفنزويلا، وأن روسيا وفنزويلا تسعيان بجد إلى تشكيل نظام عالمي جديد لا تسوده أشكال الاستعمار الجديد".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس مادورو، أن فنزويلا معجبة بانتصارات روسيا.وأكد مادورو أن فنزويلا مستعدة لقبول الاستثمارات وتعميق التحالف مع روسيا في جميع مجالات السياسة والأعمال.وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالميةالرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا

بوتين خلال اجتماع مع مادورو: فنزويلا تدعم روسيا في ظل الحرب الهجينة ضدها

15:13 GMT 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصوربوتين خلال اجتماع مع مادورو
بوتين خلال اجتماع مع مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن فنزويلا تدعم روسيا في ظل الحرب الهجينة ضدها.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على هامش قمة "بريكس" في قازان: "نقدر أن فنزويلا تشاطر تقييماتنا للوضع الدولي الحالي وتقدم الدعم باستمرار في سياق الحرب الهجينة وحملة "روسوفوبيا" (رهاب الروس) التي شنت ضد بلدنا".
وأضاف أن السلطات الفنزويلية تدافع باستمرار وبلا هوادة عن مصالح شعبها، وروسيا تقف إلى جانبها في هذا الصدد وتدعم مثل هذه الجهود.
وأشار إلى أن تعزيز العلاقات بين روسيا وفنزويلا مستمر.
وقال: "فنزويلا هي أحد شركاء روسيا الموثوقين منذ فترة طويلة في أمريكا اللاتينية والعالم ككل".
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وأكد أن إقامة علاقات في القطاعين المالي والمصرفي على أساس العملات الوطنية أولوية بالنسبة لروسيا وفنزويلا، وأن روسيا وفنزويلا تسعيان بجد إلى تشكيل نظام عالمي جديد لا تسوده أشكال الاستعمار الجديد".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس مادورو، أن فنزويلا معجبة بانتصارات روسيا.

وقال: "نتابع النضال الذي تخوضه روسيا ضد النازية، وضد الفاشية، كما أننا معجبون بالانتصارات التي تمكنتم من تحقيقها للشعب الروسي على جميع جبهات النضال العالمي، على الصعيد الاقتصادي، وعلى الصعيد الثقافي، وعلى الصعيد العسكري، والسياسي، والدبلوماسي، ولهذا السبب نحن فخورون بكونكم أصدقاء لنا".

وأكد مادورو أن فنزويلا مستعدة لقبول الاستثمارات وتعميق التحالف مع روسيا في جميع مجالات السياسة والأعمال.
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.
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