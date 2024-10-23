https://sarabic.ae/20241023/بوتين-خلال-اجتماع-مع-مادورو-فنزويلا-تدعم-روسيا-في-ظل-الحرب-الهجينة-ضدها-1094089450.html

بوتين خلال اجتماع مع مادورو: فنزويلا تدعم روسيا في ظل الحرب الهجينة ضدها

بوتين خلال اجتماع مع مادورو: فنزويلا تدعم روسيا في ظل الحرب الهجينة ضدها

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن فنزويلا تدعم روسيا في ظل الحرب الهجينة ضدها. 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T15:13+0000

2024-10-23T15:13+0000

2024-10-23T15:13+0000

قمة بريكس 2024

مجموعة بريكس

روسيا

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وقال بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على هامش قمة "بريكس" في قازان: "نقدر أن فنزويلا تشاطر تقييماتنا للوضع الدولي الحالي وتقدم الدعم باستمرار في سياق الحرب الهجينة وحملة "روسوفوبيا" (رهاب الروس) التي شنت ضد بلدنا".وأضاف أن السلطات الفنزويلية تدافع باستمرار وبلا هوادة عن مصالح شعبها، وروسيا تقف إلى جانبها في هذا الصدد وتدعم مثل هذه الجهود.وأشار إلى أن تعزيز العلاقات بين روسيا وفنزويلا مستمر.وقال: "فنزويلا هي أحد شركاء روسيا الموثوقين منذ فترة طويلة في أمريكا اللاتينية والعالم ككل".وأكد أن إقامة علاقات في القطاعين المالي والمصرفي على أساس العملات الوطنية أولوية بالنسبة لروسيا وفنزويلا، وأن روسيا وفنزويلا تسعيان بجد إلى تشكيل نظام عالمي جديد لا تسوده أشكال الاستعمار الجديد".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس مادورو، أن فنزويلا معجبة بانتصارات روسيا.وأكد مادورو أن فنزويلا مستعدة لقبول الاستثمارات وتعميق التحالف مع روسيا في جميع مجالات السياسة والأعمال.وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالميةالرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب

https://sarabic.ae/20241023/قادة-بريكس-يوجهون-بطوير-عملية-استخدام-العملات-الرقمية-بالتعاملات-بين-دول-المجموعة-1094086009.html

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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا