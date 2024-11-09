https://sarabic.ae/20241109/الخارجية-الروسية-موسكو-تنظر-في-مرشح-واحد-لمنصب-السفير-الروسي-لدى-الولايات-المتحدة-1094628334.html

الخارجية الروسية: موسكو تنظر في مرشح واحد لمنصب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة

الخارجية الروسية: موسكو تنظر في مرشح واحد لمنصب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه يجري النظر في شخص واحد مرشح لمنصب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية. 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T12:50+0000

2024-11-09T12:50+0000

2024-11-09T12:50+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت زاخاروفا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، رداً على سؤال عما إذا كان هناك أي مرشحين لمنصب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، إن الأمر يتعلق "بمرشح واحد وليس مرشحين".وأوضحت أن عملية التسجيل بدأت بالفعل، وهناك مرشح واحد، وبالتالي فإن هذا الشخص يمر بجميع مراحل التسجيل.وفي الأول من سبتمبر/ أيلول الفائت، قال رئيس لجنة مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد، فاسيلي بيسكاريف، إن الولايات المتحدة لا تنوي تحسين العلاقات مع روسيا وتستعد لمواجهة صعبة وطويلة الأمد.وفي 14 يوليو/تموز الفائت، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر بمرحلة مواجهة عميقة وحادة.ويذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ دونالد ترامب، الخميس الفائت، بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أن "روسيا ستعمل مع أي رئيس أمريكي يختاره الشعب الأمريكي".وأشار الرئيس بوتين إلى أن "روسيا ستحمي نفسها ومواطنيها ولن يكون لدى أحد أي أوهام في هذا الشأن".

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