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الخارجية الروسية: موسكو تنظر في مرشح واحد لمنصب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة
الخارجية الروسية: موسكو تنظر في مرشح واحد لمنصب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه يجري النظر في شخص واحد مرشح لمنصب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T12:50+0000
2024-11-09T12:50+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت زاخاروفا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، رداً على سؤال عما إذا كان هناك أي مرشحين لمنصب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، إن الأمر يتعلق "بمرشح واحد وليس مرشحين".وأوضحت أن عملية التسجيل بدأت بالفعل، وهناك مرشح واحد، وبالتالي فإن هذا الشخص يمر بجميع مراحل التسجيل.وفي الأول من سبتمبر/ أيلول الفائت، قال رئيس لجنة مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد، فاسيلي بيسكاريف، إن الولايات المتحدة لا تنوي تحسين العلاقات مع روسيا وتستعد لمواجهة صعبة وطويلة الأمد.وفي 14 يوليو/تموز الفائت، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر بمرحلة مواجهة عميقة وحادة.ويذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ دونالد ترامب، الخميس الفائت، بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أن "روسيا ستعمل مع أي رئيس أمريكي يختاره الشعب الأمريكي".وأشار الرئيس بوتين إلى أن "روسيا ستحمي نفسها ومواطنيها ولن يكون لدى أحد أي أوهام في هذا الشأن".
https://sarabic.ae/20241109/البنتاغون-يرفض-طلب-زيلينسكي-منح-الأولوية-لأوكرانيا-في-توريد-صواريخ-أتاكمز-1094627113.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية: موسكو تنظر في مرشح واحد لمنصب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة

12:50 GMT 09.11.2024
© Denis Balibouseشخص يمشي أمام العلمين الروسي والأمريكي قبل المحادثات التي جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان في مقر البعثة الأمريكية في جنيف، سويسرا، 2022
شخص يمشي أمام العلمين الروسي والأمريكي قبل المحادثات التي جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان في مقر البعثة الأمريكية في جنيف، سويسرا، 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© Denis Balibouse
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه يجري النظر في شخص واحد مرشح لمنصب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت زاخاروفا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، رداً على سؤال عما إذا كان هناك أي مرشحين لمنصب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، إن الأمر يتعلق "بمرشح واحد وليس مرشحين".

وأشارت إلى أن هناك إجراءات متبعة يتم بموجبها التسجيل لهذه الخطوة، مضيفة: "لا نعلق على تعيين السفراء، هذا من اختصاص الرئيس".

وأوضحت أن عملية التسجيل بدأت بالفعل، وهناك مرشح واحد، وبالتالي فإن هذا الشخص يمر بجميع مراحل التسجيل.
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
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11:59 GMT
وفي الأول من سبتمبر/ أيلول الفائت، قال رئيس لجنة مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد، فاسيلي بيسكاريف، إن الولايات المتحدة لا تنوي تحسين العلاقات مع روسيا وتستعد لمواجهة صعبة وطويلة الأمد.

وتوصل بيسكاريف إلى هذه الاستنتاجات بعد دراسة تقرير لجنة الأمن والتعاون في أوروبا (لجنة هلسنكي) التابعة للكونغرس الأمريكي.

وفي 14 يوليو/تموز الفائت، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر بمرحلة مواجهة عميقة وحادة.
ويذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ دونالد ترامب، الخميس الفائت، بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أن "روسيا ستعمل مع أي رئيس أمريكي يختاره الشعب الأمريكي".
وأشار الرئيس بوتين إلى أن "روسيا ستحمي نفسها ومواطنيها ولن يكون لدى أحد أي أوهام في هذا الشأن".
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