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ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
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الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
13:03 GMT
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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https://sarabic.ae/20241109/تضرر-أكثر-من-مليون-شخص-جراء-الفيضانات-في-جنوب-السودان-1094625171.html
تضرر أكثر من مليون شخص جراء الفيضانات في جنوب السودان
تضرر أكثر من مليون شخص جراء الفيضانات في جنوب السودان
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن 1.4 مليون شخص في 43 مقاطعة تأثروا جراء الفيضانات في جنوب السودان، فيما نزح أكثر من 397 ألف شخص. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأشار البيان إلى أن "أكثر من 397 ألف شخص نزحوا في 22 مقاطعة وأبيي".وأفادت هيئات إغاثية بأن جنوب السودان معرض بشدة إلى مخاطر التغير المناخي، ويشهد أسوأ فيضانات منذ عقود، خصوصا في المناطق الشمالية.وحذّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيانه، من تفشي الملاريا في المناطق التي شهدت فيضانات، الأمر الذي قد "ينهك النظام الصحي ويفاقم الوضع ويؤثر على المناطق التي ضربتها الفيضانات".وكان جنوب السودان قد شهد في مايو/أيار الماضي فيضانات كبيرة نجمت عن هطول الأمطار الغزيرة وفيضان نهر النيل.وأثرت الفيضانات في ذلك الوقت على أكثر من 700 ألف شخص، وتسببت في أضرار جسيمة للمنازل والماشية والمحاصيل.
https://sarabic.ae/20241031/هل-يتكرر-سيناريو-الجنوب-وينفصل-إقليم-دارفور-عن-السودان؟-1094367710.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي

تضرر أكثر من مليون شخص جراء الفيضانات في جنوب السودان

10:14 GMT 09.11.2024
© AP Photo / Marwan Aliأولاد يتنقلون في شارع غمرته المياه على لوح خشبي عبر بلدة السلمانية، على بعد حوالي(35 كم جنوب غرب العاصمة الخرطوم، السودان، 17 سبتمبر 2020
أولاد يتنقلون في شارع غمرته المياه على لوح خشبي عبر بلدة السلمانية، على بعد حوالي(35 كم جنوب غرب العاصمة الخرطوم، السودان، 17 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
أفاد مكتب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن 1.4 مليون شخص في 43 مقاطعة تأثروا جراء الفيضانات في جنوب السودان، فيما نزح أكثر من 397 ألف شخص.
وأشار البيان إلى أن "أكثر من 397 ألف شخص نزحوا في 22 مقاطعة وأبيي".
وأفادت هيئات إغاثية بأن جنوب السودان معرض بشدة إلى مخاطر التغير المناخي، ويشهد أسوأ فيضانات منذ عقود، خصوصا في المناطق الشمالية.
صورة أرشيفية لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان يوناميد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
هل يتكرر سيناريو الجنوب وينفصل إقليم "دارفور" عن السودان؟
31 أكتوبر, 19:03 GMT
وحذّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيانه، من تفشي الملاريا في المناطق التي شهدت فيضانات، الأمر الذي قد "ينهك النظام الصحي ويفاقم الوضع ويؤثر على المناطق التي ضربتها الفيضانات".
وكان جنوب السودان قد شهد في مايو/أيار الماضي فيضانات كبيرة نجمت عن هطول الأمطار الغزيرة وفيضان نهر النيل.
وأثرت الفيضانات في ذلك الوقت على أكثر من 700 ألف شخص، وتسببت في أضرار جسيمة للمنازل والماشية والمحاصيل.
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