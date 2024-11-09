https://sarabic.ae/20241109/حريق-ضخم-في-شارع-الحمرا-وسط-بيروت-واشتعال-عدد-من-السيارات-وانفجار-بعضها-فيديو-1094625672.html

حريق ضخم بشارع الحمرا وسط بيروت واشتعال وانفجار عدد من السيارات... فيديو

حريق ضخم بشارع الحمرا وسط بيروت واشتعال وانفجار عدد من السيارات... فيديو

سبوتنيك عربي

نشب حريق ضخم بشارع الحمرا في وسط بيروت، العاصمة اللبنانية، بسبب اندلاع حريق في مولد كهربائي بموقف للسيارات ما أدى إلى اشتعال النيرن في عدد من السيارات، وانفجار... 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T10:42+0000

2024-11-09T10:42+0000

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ووثقت مشاهد مروعة تدلّي بعض السكان من شرفات ونوافذ المنازل والشقق، خوفاً من الموت حريقا أو اختناقا، بينما تتصاعد أعمدة الدخان الكثيف.كما انفجرت بعض السيارات المركونة في أحد المواقف القريبة من موقع النيران، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.في حين وثقت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل بشكل واسع محاولة أحد الشبان الفرار من النار الملتهبة، فتدلى بحبل من شرفة منزله محاولا النجاة، إلا أنه سرعان ما أفلت يداه، وسقط من الأعلى.وتمكنت قوات الدفاع المدني اللبنانية، منذ قليل، من السيطرة على الحريق، بعد أن تم إجلاء السكان من المباني المحيطة عبر السلالم، وحصول حالات اختناق جراء استنشاق الدخان.وقال بسام مولوي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن الحريق الذي وقع نتيجة احتكاك كهربائي في أحد المولدات، تمدد إلى خزانات "المازوت"، موجهًا بإرسال خبير حريق للتحقيق في أسباب الحادث.

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