https://sarabic.ae/20241109/حريق-ضخم-في-شارع-الحمرا-وسط-بيروت-واشتعال-عدد-من-السيارات-وانفجار-بعضها-فيديو-1094625672.html
حريق ضخم بشارع الحمرا وسط بيروت واشتعال وانفجار عدد من السيارات... فيديو
حريق ضخم بشارع الحمرا وسط بيروت واشتعال وانفجار عدد من السيارات... فيديو
سبوتنيك عربي
نشب حريق ضخم بشارع الحمرا في وسط بيروت، العاصمة اللبنانية، بسبب اندلاع حريق في مولد كهربائي بموقف للسيارات ما أدى إلى اشتعال النيرن في عدد من السيارات، وانفجار... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T10:42+0000
2024-11-09T10:42+0000
2024-11-09T10:48+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/09/1094625433_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_95f72184b8f000256610e393255bb218.jpg
ووثقت مشاهد مروعة تدلّي بعض السكان من شرفات ونوافذ المنازل والشقق، خوفاً من الموت حريقا أو اختناقا، بينما تتصاعد أعمدة الدخان الكثيف.كما انفجرت بعض السيارات المركونة في أحد المواقف القريبة من موقع النيران، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.في حين وثقت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل بشكل واسع محاولة أحد الشبان الفرار من النار الملتهبة، فتدلى بحبل من شرفة منزله محاولا النجاة، إلا أنه سرعان ما أفلت يداه، وسقط من الأعلى.وتمكنت قوات الدفاع المدني اللبنانية، منذ قليل، من السيطرة على الحريق، بعد أن تم إجلاء السكان من المباني المحيطة عبر السلالم، وحصول حالات اختناق جراء استنشاق الدخان.وقال بسام مولوي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن الحريق الذي وقع نتيجة احتكاك كهربائي في أحد المولدات، تمدد إلى خزانات "المازوت"، موجهًا بإرسال خبير حريق للتحقيق في أسباب الحادث.
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/09/1094625433_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4f009f73efaa38c2a51b6f81da423d52.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
حريق ضخم بشارع الحمرا وسط بيروت واشتعال وانفجار عدد من السيارات... فيديو
10:42 GMT 09.11.2024 (تم التحديث: 10:48 GMT 09.11.2024)
نشب حريق ضخم بشارع الحمرا في وسط بيروت، العاصمة اللبنانية، بسبب اندلاع حريق في مولد كهربائي بموقف للسيارات ما أدى إلى اشتعال النيرن في عدد من السيارات، وانفجار بعض محركاتها وتصاعد سحب دخان كثيفة في سماء العاصمة.
ووثقت مشاهد مروعة تدلّي بعض السكان من شرفات ونوافذ المنازل والشقق، خوفاً من الموت حريقا أو اختناقا، بينما تتصاعد أعمدة الدخان
الكثيف.
كما انفجرت بعض السيارات المركونة في أحد المواقف القريبة من موقع النيران، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.
في حين وثقت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل بشكل واسع محاولة أحد الشبان الفرار من النار الملتهبة، فتدلى بحبل من شرفة منزله محاولا النجاة، إلا أنه سرعان ما أفلت يداه، وسقط من الأعلى.
وتمكنت قوات الدفاع المدني اللبنانية
، منذ قليل، من السيطرة على الحريق، بعد أن تم إجلاء السكان من المباني المحيطة عبر السلالم، وحصول حالات اختناق جراء استنشاق الدخان.
وقال بسام مولوي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن الحريق الذي وقع نتيجة احتكاك كهربائي في أحد المولدات، تمدد إلى خزانات "المازوت"، موجهًا بإرسال خبير حريق للتحقيق في أسباب الحادث.