https://sarabic.ae/20241107/سفير-روسيا-لدى-بيروت-تنفيذ-العقوبات-الأمريكية-على-الطيران-الروسي-يضر-بلبنان-1094573568.html
سفير روسيا لدى بيروت: تنفيذ العقوبات الأمريكية على الطيران الروسي يضر بلبنان
سفير روسيا لدى بيروت: تنفيذ العقوبات الأمريكية على الطيران الروسي يضر بلبنان
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، اليوم الخميس، خلال استقباله طائرة مساعدات روسية في مطار بيروت أن تنفيذ العقوبات الأمريكية على الطيران الروسي يعود... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T11:41+0000
2024-11-07T11:41+0000
2024-11-07T11:41+0000
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وقال روداكوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "صحيح، العقوبات على شركات الطيران الروسية هي أمريكية، لكن مع الأسف لبنان يقوم بتنفيذها، ولا يستطيع استقبال الطائرات الروسية المدنية التابعة للشركات الرسمية".وأضاف روداكوف أن "عمل الطائرات الروسية لم يقتصر على نقل المواطنين الروس، إذ إن أغلب المسافرين على متن الطيران الروسي كانوا مواطنيين لبنانيين".وأشار السفير الروسي إلى أن "لبنان ليس لديه القدرة على تغطية الفراغ القائم إثر العقوبات، التي يُستمَر في تنفيذها".وحطّت في مطار بيروت الدولي، صباح اليوم الخميس، طائرة روسية محملة بـ24 طنًا من المساعدات الإنسانية للبنان.وتعتبر عملية التسليم هذه الثالثة من نوعها، التي تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه روسيا لمساعدة المتضررين من الأحداث الأخيرة، وخاصة في جنوب لبنان.الحكومة اللبنانية تقرر زيادة تعداد الجيش تمهيدا للانتشار جنوبامقتل وإصابة أكثر من 90 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
https://sarabic.ae/20241107/روسيا-تسلم-لبنان-24-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-صور-وفيديو--1094568971.html
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العالم العربي, لبنان, روسيا, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, روسيا, تقارير سبوتنيك
سفير روسيا لدى بيروت: تنفيذ العقوبات الأمريكية على الطيران الروسي يضر بلبنان
حصري
أكد السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، اليوم الخميس، خلال استقباله طائرة مساعدات روسية في مطار بيروت أن تنفيذ العقوبات الأمريكية على الطيران الروسي يعود بالضرر على لبنان.
وقال روداكوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "صحيح، العقوبات على شركات الطيران الروسية هي أمريكية، لكن مع الأسف لبنان يقوم بتنفيذها، ولا يستطيع استقبال الطائرات الروسية المدنية التابعة للشركات الرسمية".
وأضاف روداكوف أن "عمل الطائرات الروسية لم يقتصر على نقل المواطنين الروس، إذ إن أغلب المسافرين على متن الطيران الروسي كانوا مواطنيين لبنانيين".
وأشار السفير الروسي
إلى أن "لبنان ليس لديه القدرة على تغطية الفراغ القائم إثر العقوبات، التي يُستمَر في تنفيذها".
وحطّت في مطار بيروت الدولي، صباح اليوم الخميس، طائرة روسية محملة بـ24 طنًا من المساعدات الإنسانية للبنان.
وتعتبر عملية التسليم هذه الثالثة من نوعها
، التي تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه روسيا لمساعدة المتضررين من الأحداث الأخيرة، وخاصة في جنوب لبنان.