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سفير روسيا لدى بيروت: تنفيذ العقوبات الأمريكية على الطيران الروسي يضر بلبنان
سفير روسيا لدى بيروت: تنفيذ العقوبات الأمريكية على الطيران الروسي يضر بلبنان
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، اليوم الخميس، خلال استقباله طائرة مساعدات روسية في مطار بيروت أن تنفيذ العقوبات الأمريكية على الطيران الروسي يعود... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T11:41+0000
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وقال روداكوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "صحيح، العقوبات على شركات الطيران الروسية هي أمريكية، لكن مع الأسف لبنان يقوم بتنفيذها، ولا يستطيع استقبال الطائرات الروسية المدنية التابعة للشركات الرسمية".وأضاف روداكوف أن "عمل الطائرات الروسية لم يقتصر على نقل المواطنين الروس، إذ إن أغلب المسافرين على متن الطيران الروسي كانوا مواطنيين لبنانيين".وأشار السفير الروسي إلى أن "لبنان ليس لديه القدرة على تغطية الفراغ القائم إثر العقوبات، التي يُستمَر في تنفيذها".وحطّت في مطار بيروت الدولي، صباح اليوم الخميس، طائرة روسية محملة بـ24 طنًا من المساعدات الإنسانية للبنان.وتعتبر عملية التسليم هذه الثالثة من نوعها، التي تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه روسيا لمساعدة المتضررين من الأحداث الأخيرة، وخاصة في جنوب لبنان.الحكومة اللبنانية تقرر زيادة تعداد الجيش تمهيدا للانتشار جنوبامقتل وإصابة أكثر من 90 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
https://sarabic.ae/20241107/روسيا-تسلم-لبنان-24-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-صور-وفيديو--1094568971.html
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العالم العربي, لبنان, روسيا, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, روسيا, تقارير سبوتنيك

سفير روسيا لدى بيروت: تنفيذ العقوبات الأمريكية على الطيران الروسي يضر بلبنان

11:41 GMT 07.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالسفير الروسي لدى لبنان ، ألكسندر روداكوف
السفير الروسي لدى لبنان ، ألكسندر روداكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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أكد السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، اليوم الخميس، خلال استقباله طائرة مساعدات روسية في مطار بيروت أن تنفيذ العقوبات الأمريكية على الطيران الروسي يعود بالضرر على لبنان.
وقال روداكوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "صحيح، العقوبات على شركات الطيران الروسية هي أمريكية، لكن مع الأسف لبنان يقوم بتنفيذها، ولا يستطيع استقبال الطائرات الروسية المدنية التابعة للشركات الرسمية".
وأضاف روداكوف أن "عمل الطائرات الروسية لم يقتصر على نقل المواطنين الروس، إذ إن أغلب المسافرين على متن الطيران الروسي كانوا مواطنيين لبنانيين".
وأشار السفير الروسي إلى أن "لبنان ليس لديه القدرة على تغطية الفراغ القائم إثر العقوبات، التي يُستمَر في تنفيذها".
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
روسيا تسلم لبنان 24 طنا من المساعدات الإنسانية... صور وفيديو
10:30 GMT
وحطّت في مطار بيروت الدولي، صباح اليوم الخميس، طائرة روسية محملة بـ24 طنًا من المساعدات الإنسانية للبنان.
وتعتبر عملية التسليم هذه الثالثة من نوعها، التي تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه روسيا لمساعدة المتضررين من الأحداث الأخيرة، وخاصة في جنوب لبنان.
الحكومة اللبنانية تقرر زيادة تعداد الجيش تمهيدا للانتشار جنوبا
مقتل وإصابة أكثر من 90 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
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