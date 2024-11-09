https://sarabic.ae/20241109/عراك-بين-ركاب-عراقيين-في-الجو-يجبر-الطائرة-على-العودة-للمطار----1094630416.html
عراك بين ركاب عراقيين في الجو يجبر الطائرة على العودة للمطار... فيديو
عراك بين ركاب عراقيين في الجو يجبر الطائرة على العودة للمطار... فيديو
سبوتنيك عربي
تسبب تشابك بالأيدي في هبوط طائرة عراقية اضطراريا في مطار بغداد، بعد مشادة كلامية بين الركاب. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T13:41+0000
2024-11-09T13:41+0000
2024-11-09T13:50+0000
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وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر عراكا بالأيدي داخل الطائرة في الجو، على رحلة شركة فلاي بغداد، المتجهة إلى إسطنبول.وبحسب وسائل إعلام عراقية، تسببت الواقعة في عودة الطائرة اضطراريا إلى بغداد.وجاءت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل على الواقعة، منتقدة للمشهد والذي وصفوه بـ"المهزلة" و"الاستهتار".فيما علق أحد المتابعين ساخرا: "إن شاء الله عندما أسافر أحط بظهري مظلة حتى يصير ميصير، أفتح الباب وأنزل بأمان".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار
عراك بين ركاب عراقيين في الجو يجبر الطائرة على العودة للمطار... فيديو
13:41 GMT 09.11.2024 (تم التحديث: 13:50 GMT 09.11.2024)
تسبب تشابك بالأيدي في هبوط طائرة عراقية اضطراريا في مطار بغداد، بعد مشادة كلامية بين الركاب.
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر عراكا بالأيدي داخل الطائرة في الجو، على رحلة شركة فلاي بغداد
، المتجهة إلى إسطنبول.
وبحسب وسائل إعلام عراقية
، تسببت الواقعة في عودة الطائرة اضطراريا إلى بغداد.
وجاءت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل على الواقعة، منتقدة للمشهد والذي وصفوه بـ"المهزلة" و"الاستهتار".
فيما علق أحد المتابعين ساخرا: "إن شاء الله عندما أسافر أحط بظهري مظلة حتى يصير ميصير، أفتح الباب وأنزل بأمان".