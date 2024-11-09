مخبأة في شحنة فاكهة... البرازيل تحبط شحن كوكايين لدولة عربية

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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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14 د
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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30 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
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29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل توقع صفقة مقاتلات F-15 ضمن مساعدات إدارة بايدن، بوتين: النظام العالمي الجديد يتشكل والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب
18:03 GMT
59 د
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04:30 GMT
150 د
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07:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
11:31 GMT
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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ع الموجة مع ايلي
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ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:03 GMT
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لبنان.. حديث عن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال أسابيع، إيران تنفي مزاعم أميركية بمحاولة اغتيال ترامب
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https://sarabic.ae/20241109/مخبأة-في-شحنة-فاكهة-البرازيل-تحبط-شحن-كوكايين-لدولة-عربية-1094636766.html
مخبأة في شحنة فاكهة... البرازيل تحبط شحن كوكايين لدولة عربية
مخبأة في شحنة فاكهة... البرازيل تحبط شحن كوكايين لدولة عربية
سبوتنيك عربي
نجحت السلطات البرازيلية في إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين إلى دولة عربية. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T18:29+0000
2024-11-09T18:29+0000
مجتمع
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وأحبطت السلطات في البرازيل تهريب 605 كيلوغرامات من الكوكايين إلى المغرب، عبر ميناء "سانتوس" في ولاية ساو باولو.وكانت المخدرات مخبأة بدقة في حاوية تضم 13 طنا من فاكهة "الأكاي" المجمدة، والمخصصة للتصدير، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وتم اكتشاف المخدرات في شحنة الفاكهة، أول أمس الخميس، خلال عملية المراقبة الروتينية، والتي كان من المخطط نقلها إلى ميناء طنجة المتوسط في المملكة المغربية، قبل أن تتم إعادة شحنها إلى البرتغال.وكان الكوكايين مخبأ بعناية في 4 من أصل 18 صندوقا في الحاوية.وأكدت هيئة الإيرادات الفيدرالية في البرازيل، أنها استدعت ضباط الشرطة الفيدرالية، فور تأكدها من وجود كميات من الكوكايين في الحاوية المضبوطة، من أجل إجراء تحقيق شامل وإعداد ملف قضائي في هذه القضية.
https://sarabic.ae/20241019/البحرية-المكسيكية-تضبط-أكبر-شحنة-مخدرات-في-تاريخها-1093941268.html
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منوعات, أخبار المغرب اليوم, أخبار البرازيل
منوعات, أخبار المغرب اليوم, أخبار البرازيل

مخبأة في شحنة فاكهة... البرازيل تحبط شحن كوكايين لدولة عربية

18:29 GMT 09.11.2024
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مخدرات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
مخدرات
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نجحت السلطات البرازيلية في إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين إلى دولة عربية.
وأحبطت السلطات في البرازيل تهريب 605 كيلوغرامات من الكوكايين إلى المغرب، عبر ميناء "سانتوس" في ولاية ساو باولو.
وكانت المخدرات مخبأة بدقة في حاوية تضم 13 طنا من فاكهة "الأكاي" المجمدة، والمخصصة للتصدير، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
البحرية المكسيكية تضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخ البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
البحرية المكسيكية تضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخها
19 أكتوبر, 10:25 GMT
وتم اكتشاف المخدرات في شحنة الفاكهة، أول أمس الخميس، خلال عملية المراقبة الروتينية، والتي كان من المخطط نقلها إلى ميناء طنجة المتوسط في المملكة المغربية، قبل أن تتم إعادة شحنها إلى البرتغال.
وكان الكوكايين مخبأ بعناية في 4 من أصل 18 صندوقا في الحاوية.
وأكدت هيئة الإيرادات الفيدرالية في البرازيل، أنها استدعت ضباط الشرطة الفيدرالية، فور تأكدها من وجود كميات من الكوكايين في الحاوية المضبوطة، من أجل إجراء تحقيق شامل وإعداد ملف قضائي في هذه القضية.
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