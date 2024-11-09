https://sarabic.ae/20241109/مخبأة-في-شحنة-فاكهة-البرازيل-تحبط-شحن-كوكايين-لدولة-عربية-1094636766.html
مخبأة في شحنة فاكهة... البرازيل تحبط شحن كوكايين لدولة عربية
مخبأة في شحنة فاكهة... البرازيل تحبط شحن كوكايين لدولة عربية
سبوتنيك عربي
نجحت السلطات البرازيلية في إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين إلى دولة عربية. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T18:29+0000
2024-11-09T18:29+0000
2024-11-09T18:29+0000
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وأحبطت السلطات في البرازيل تهريب 605 كيلوغرامات من الكوكايين إلى المغرب، عبر ميناء "سانتوس" في ولاية ساو باولو.وكانت المخدرات مخبأة بدقة في حاوية تضم 13 طنا من فاكهة "الأكاي" المجمدة، والمخصصة للتصدير، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وتم اكتشاف المخدرات في شحنة الفاكهة، أول أمس الخميس، خلال عملية المراقبة الروتينية، والتي كان من المخطط نقلها إلى ميناء طنجة المتوسط في المملكة المغربية، قبل أن تتم إعادة شحنها إلى البرتغال.وكان الكوكايين مخبأ بعناية في 4 من أصل 18 صندوقا في الحاوية.وأكدت هيئة الإيرادات الفيدرالية في البرازيل، أنها استدعت ضباط الشرطة الفيدرالية، فور تأكدها من وجود كميات من الكوكايين في الحاوية المضبوطة، من أجل إجراء تحقيق شامل وإعداد ملف قضائي في هذه القضية.
https://sarabic.ae/20241019/البحرية-المكسيكية-تضبط-أكبر-شحنة-مخدرات-في-تاريخها-1093941268.html
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منوعات, أخبار المغرب اليوم, أخبار البرازيل
منوعات, أخبار المغرب اليوم, أخبار البرازيل
مخبأة في شحنة فاكهة... البرازيل تحبط شحن كوكايين لدولة عربية
نجحت السلطات البرازيلية في إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين إلى دولة عربية.
وأحبطت السلطات في البرازيل تهريب 605 كيلوغرامات من الكوكايين إلى المغرب، عبر ميناء "سانتوس" في ولاية ساو باولو.
وكانت المخدرات مخبأة بدقة في حاوية تضم 13 طنا من فاكهة "الأكاي" المجمدة، والمخصصة للتصدير، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.
وتم اكتشاف المخدرات في شحنة الفاكهة، أول أمس الخميس، خلال عملية المراقبة الروتينية، والتي كان من المخطط نقلها إلى ميناء طنجة المتوسط في المملكة المغربية، قبل أن تتم إعادة شحنها إلى البرتغال.
وكان الكوكايين مخبأ بعناية في 4 من أصل 18 صندوقا في الحاوية.
وأكدت هيئة الإيرادات الفيدرالية في البرازيل، أنها استدعت ضباط الشرطة الفيدرالية، فور تأكدها من وجود كميات من الكوكايين في الحاوية المضبوطة، من أجل إجراء تحقيق شامل وإعداد ملف قضائي في هذه القضية.