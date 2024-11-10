https://sarabic.ae/20241110/الكرملين-نتائج-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-لن-تؤثر-على-مستقبل-العالم-1094649039.html

الكرملين: نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على مستقبل العالم

الكرملين: نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على مستقبل العالم

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أنه من غير المرجح أن يكون للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية تأثير على مستقبل... 10.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-10T11:30+0000

2024-11-10T11:30+0000

2024-11-10T11:30+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

وقال بيسكوف للصحفي بافيل زاروبين: "من غير المرجح أن يكون للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة تأثير على العالم المستقبلي، بل الاتجاهات السائدة الحالية هي التي سيكون لها التأثير الأكبر".ووفقا لبيسكوف، فإن "أهم ما يميز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن الإدارات الأمريكية السابقة، أن ترامب يتحدث عن السلام وليس عن المواجهة".وأشار بيسكوف إلى أن "الإشارات إيجابية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية، قال إنه يرى كل شيء من خلال الصفقات، وإنه قادر على عقد صفقات تقود الجميع إلى السلام. على الأقل يتحدث عن السلام. إنه لا يتحدث عن المواجهة".وأوضح بيسكوف أن مواقف الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، يمكن التنبؤ بها حتى يغادروا البيت الأبيض، بعكس ترامب الذي يعد أقل قابلية للتنبؤ في هذا الصدد، وإلى أي مدى سيلتزم بالتصريحات التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية.يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز الأصوات، "حصد ترامب 312 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

https://sarabic.ae/20241110/ترامب-ينفي-خططه-لدعوة-بومبيو-وهايلي-للانضمام-إلى-إدارته-الجديدة-1094643029.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا