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https://sarabic.ae/20241110/خلال-الحفل-الختامي-لافروف-يعرب-عن-امتنانه-للدول-الأفريقية-المشاركة-في-منتدى-روسيا-أفريقيا-1094654318.html
خلال الحفل الختامي.. لافروف يعرب عن امتنانه للدول الأفريقية المشاركة في منتدى "روسيا-أفريقيا"
خلال الحفل الختامي.. لافروف يعرب عن امتنانه للدول الأفريقية المشاركة في منتدى "روسيا-أفريقيا"
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن امتنانه للدول الإفريقية التي شاركت في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة "الروسي-الإفريقي". 10.11.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وقال لافروف خلال الحفل الختامي للمؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة "روسيا-أفريقيا": شكرا جزيلا لجميع أصدقائي الذين حضروا إلى هنا، ولممثلي وزرائهم، أطلب منكم أن تنقلوا أحر تحياتي وتمنياتي لأصدقائي في عواصمكم".كما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن المؤتمر الوزاري الثاني "روسيا-أفريقيا" سيعقد عام 2025، مشيرا إلى إمكانية انعقاده في أفريقيا.وقال لافروف خلال الحفل الختامي للمؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة "روسيا-أفريقيا": "حتى الآن، لم يرسل أي من زملائنا الأفارقة دعوة، ولكن المؤتمر يجب أن يعقد في العام المقبل (2025) لذلك، نحن على استعداد لزيارة أصدقائنا الأفارقة في أي مكان بكل سرور".وانعقد المؤتمر الوزاري في سوتشي يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لمتابعة قرارات القمة الروسية الأفريقية الثانية؛ ويجمع وزراء الخارجية من روسيا الاتحادية ودول القارة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي؛ بالإضافة إلى الهيئات التنفيذية لاتحادات التكامل الإقليمية. وتتمتع روسيا بعلاقات وطيدة مع الدول الأفريقية في ظل حضور لافت للشركات الروسية الكبرى في السوق الأفريقية، وبينها شركة "روساتوم" التي تنفذ مشروع الضبعة النووي في مصر، أول محطة كهروذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في أفريقيا.
https://sarabic.ae/20241110/نائب-وزير-الخارجية-الصومالي-نرغب-في-توقيع-اتفاقيات-تجارية-مع-روسيا-1094651471.html
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روسيا, أفريقيا, العالم
روسيا, أفريقيا, العالم

خلال الحفل الختامي.. لافروف يعرب عن امتنانه للدول الأفريقية المشاركة في منتدى "روسيا-أفريقيا"

16:13 GMT 10.11.2024
© Sputnik . Libyan Ministry of Foreign Affairsالطاهر الباعور المكلف بتسيير ديوان وزارة الخارجية الليبية
الطاهر الباعور المكلف بتسيير ديوان وزارة الخارجية الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© Sputnik . Libyan Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن امتنانه للدول الإفريقية التي شاركت في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة "الروسي-الإفريقي".
وقال لافروف خلال الحفل الختامي للمؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة "روسيا-أفريقيا": شكرا جزيلا لجميع أصدقائي الذين حضروا إلى هنا، ولممثلي وزرائهم، أطلب منكم أن تنقلوا أحر تحياتي وتمنياتي لأصدقائي في عواصمكم".
كما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن المؤتمر الوزاري الثاني "روسيا-أفريقيا" سيعقد عام 2025، مشيرا إلى إمكانية انعقاده في أفريقيا.
وقال لافروف خلال الحفل الختامي للمؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة "روسيا-أفريقيا": "حتى الآن، لم يرسل أي من زملائنا الأفارقة دعوة، ولكن المؤتمر يجب أن يعقد في العام المقبل (2025) لذلك، نحن على استعداد لزيارة أصدقائنا الأفارقة في أي مكان بكل سرور".
نائب وزير الخارجية الصومالي إسحاق محمود - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
نائب وزير الخارجية الصومالي: نرغب في توقيع اتفاقيات تجارية مع روسيا
13:48 GMT
وانعقد المؤتمر الوزاري في سوتشي يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لمتابعة قرارات القمة الروسية الأفريقية الثانية؛ ويجمع وزراء الخارجية من روسيا الاتحادية ودول القارة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي؛ بالإضافة إلى الهيئات التنفيذية لاتحادات التكامل الإقليمية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القادة الأفارقة "أنفسهم" يريدون العمل مع روسيا، مشيرًا إلى أن "الدولة المستقلة تريد تطوير العلاقات مع شركائها من دول أخرى، بما في ذلك روسيا الاتحادية"، مؤكدا في نفس الوقت على مبدأ الصداقة النزيهة.

وتتمتع روسيا بعلاقات وطيدة مع الدول الأفريقية في ظل حضور لافت للشركات الروسية الكبرى في السوق الأفريقية، وبينها شركة "روساتوم" التي تنفذ مشروع الضبعة النووي في مصر، أول محطة كهروذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في أفريقيا.
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