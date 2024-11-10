https://sarabic.ae/20241110/رغم-صفارات-الإنذار-في-الجليل-قناة-إسرائيلية-تنقل-عن-كاتس-هزمنا-حماس-وحزب-الله-1094654825.html

رغم صفارات الإنذار في الجليل.. قناة إسرائيلية تنقل عن كاتس: هزمنا "حماس" و"حزب الله"

رغم صفارات الإنذار في الجليل.. قناة إسرائيلية تنقل عن كاتس: هزمنا "حماس" و"حزب الله"

سبوتنيك عربي

‏صرج وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن بلاده هزمت حركة "حماس" وهزمت "حزب الله" اللبناني أيضا. 10.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-10T16:36+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، عن يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي هزم حماس وحزب الله، وذلك مع إشارتها إلى استمرار دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من الجليل الأعلى.وأكدت الصحيفة أنه "رغم استمرار الحرب في غزة ولبنان، وسكان الشمال لم يعودوا إلى منازلهم، والمختطفون الـ 101 في أيدي حماس، فقد بدا وزير الدفاع الجديد حاسما في تسليم عصا القيادة إلى وزارة الخارجية الجديد".وجاءت تصريحات كاتس خلال مراسم تسليم مقاليد الوزارة إلى وزير الخارجية الجديد جدعون ساعر، بمقر الوزارة نفسها، حيث أضاف كاتس أن "حركة حماس هُزمت من الناحية التنظيمية".وفي السياق نفسه، صرح رئيس حزب إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن "حزب الله" اللبناني أقوى بكثير من حركة "حماس" ولم يتم القضاء عليه بعد. ونشر يائير غولان رئيس حزب العمل الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح من خلالها أن "حزب الله أقوى بكثير من حماس، ولم يقض الجيش الإسرائيلي عليه بعد". وأضاف غولان أنه رغم ذلك تسعى الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو إلى الوصول إلى تسوية في الشمال أمام الحزب اللبناني.ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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