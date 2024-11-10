https://sarabic.ae/20241110/وزير-الخارجية-اللبناني-الحكومة-قررت-إرسال-5-آلاف-جندي-إضافي-إلى-الجنوب-1094648641.html

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة قررت إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الجنوب

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة قررت إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الجنوب

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، اليوم الأحد، إن لبنان عازم على تعزيز انتشارِ قواته المسلحة في الجنوب اللبناني. 10.11.2024, سبوتنيك عربي

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وأعلن خلال كلمته في الاجتماع الوزاري العربي - الإسلامي في الرياض، عن قرار الحكومة اللبنانية بتطويع وتدريب نحو 1500 عسكري، تمهيدا لإرسال 5000 جندي إضافي، لينضموا إلى نحو 4500 متواجدين أصلا في هذه المنطقة.وندد بوحبيب بالهجمات التي تتعرض لها بلاده، مشيرا إلى أن "إسرائيل تقتل يوميا العشرات وأحيانا المئات بصورة ممنهجة لا تمييز فيها بين نساء وأطفال وشيوخ وطواقم طبية وصحفيين ومدنيين"، وفقا لموقع "النشرة" اللبناني.وواصل: "كما لم يسلم تاريخنا وتاريخ الإنسانية جمعاء من معالم أثرية تعود لآلاف السنين، وبساتين زيتون معمرة، من التدمير والحرق، بهدف إنشاء منطقة عازلة على طول المناطق الحدودية الجنوبية للبنان، خالية من الحياة وغير قابلة للعيش، مما يشكل نمطا جديدا من الإرهاب البيئي الهادف إلى ضرب وانعدام الحياة البيولوجية والإنسانية".وأكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، أنه "كلما طالت هذه الحرب زادت معاناة اللبنانيين، إذ نزح 1 من أصل 4 من سكان لبنان، أو ما يزيد عن مليون ونصف إنسان يفتقر معظمهم في أماكن نزوحهم إلى أبسط مقومات الحياة".وأوضح بوحبيب: "لقد عبّر لبنان بوضوح عن موقفه ورؤيته لحل مستدام عبر المطالبة أولا بوقف فوري لإطلاق النار، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الحدود، وعودة كافة النازحين من جانبي الحدود إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، من خلال التطبيق الشامل والمتوازي لقرار مجلس الأمن 1701، بحيث تكون السلطة الشرعية الوحيدة جنوب نهر الليطاني هي سلطة حكومة لبنان، ولا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان".وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.

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