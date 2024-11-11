https://sarabic.ae/20241111/بايدن-يتعثر-في-الرمال-فيديو-1094694131.html
بايدن يتعثر في الرمال... فيديو
بايدن يتعثر في الرمال... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، وهو يكافح أثناء سيره على الشاطئ مع زوجته جيل. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T17:14+0000
2024-11-11T17:14+0000
2024-11-11T17:14+0000
جو بايدن
دونالد ترامب
العالم
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091710693_0:34:1640:957_1920x0_80_0_0_3e5a68490b199d018b6711599cb6f125.jpg
ووفقا للفيديو، شوهد بايدن وزوجته، يتجولان على رمال شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، حيث كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع، بينما يقف أفراد الخدمة السرية بجانبه.وظهر بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، وهو يكافح بشكل واضح للسير عبر الرمال، ويبدو وكأنه على وشك أن يفقد التوازن، ولكن وفي لحظة ما، أمسكت السيدة الأولى بذراعه لتثبيته.وتأتي جولة بايدن على رمال الشاطئ، بعد ما يقرب من أسبوع من خسارة نائبته كامالا هاريس أمام دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, نادي الفيديو
جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, نادي الفيديو
بايدن يتعثر في الرمال... فيديو
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، وهو يكافح أثناء سيره على الشاطئ مع زوجته جيل.
ووفقا للفيديو، شوهد بايدن وزوجته، يتجولان على رمال شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، حيث كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع، بينما يقف أفراد الخدمة السرية بجانبه.
وظهر بايدن
، البالغ من العمر 81 عاما، وهو يكافح بشكل واضح للسير عبر الرمال، ويبدو وكأنه على وشك أن يفقد التوازن، ولكن وفي لحظة ما، أمسكت السيدة الأولى بذراعه لتثبيته.
وتأتي جولة بايدن على رمال الشاطئ، بعد ما يقرب من أسبوع من خسارة نائبته كامالا هاريس
أمام دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.