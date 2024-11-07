https://sarabic.ae/20241107/هاريس-تتعهد-لترامب-بانتقال-سلمي-للسلطة-1094560718.html
هاريس تتعهد لترامب بانتقال سلمي للسلطة
هاريس تتعهد لترامب بانتقال سلمي للسلطة
سبوتنيك عربي
أكدت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، أنها تعهدت للرئيس المنتخب دونالد ترامب بانتقال سلمي للسلطة، داعية ناخبيها... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T04:43+0000
2024-11-07T04:43+0000
2024-11-07T04:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092597537_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_094b086ef042c4999886b633fca4b5a1.jpg
وقالت هاريس خلال مؤتمر صحفي من جامعة هوارد عقب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية: "يجب أن نقبل نتائج هذه الانتخابات"، مشيرة إلى أنها اتصلت بترامب للاعتراف بالهزيمة، وأكدت له "أننا سنشارك في انتقال سلمي للسلطة".واعترفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية أمام ترمب، وقالت: "نحن مدينون بالولاء ليس لرئيس أو حزب، ولكن للدستور الأمريكي"، لافتةً إلى أن "الناس تشعر بمشاعر مختلفة الآن، أفهم ذلك، لكن يجب أن نقبل نتائج هذه الانتخابات".وتابعت هاريس: "سنواصل خوض هذه المعركة في صناديق الاقتراع، وفي المحاكم وفي الساحة العامة"، في إشارة إلى العمل الذي يستعد الديمقراطيون للقيام به في السنوات الأربع المقبلة.وعبّرت هاريس عن فخرها بالسباق الرئاسي خلال الأيام الـ107 من الحملة، مضيفة أن "المبدأ الأساسي للديمقراطية الأمريكية، عندما نخسر الانتخابات نقبل النتيجة، هذا المبدأ يميزنا ويميز ديمقراطيتنا".وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "لقد رأت أمريكا اليوم كامالا هاريس التي أعرفها وأعجب بها بشدة. لقد كانت شريكة عظيمة وموظفة عامة مليئة بالنزاهة والشجاعة، ففي ظل ظروف استثنائية، صعدت وقادت حملة تاريخية جسدت ما هو ممكن عندما تسترشد ببوصلة أخلاقية قوية ورؤية واضحة لأمة أكثر حرية وأكثر عدالة ومليئة بمزيد من الفرص لجميع الأمريكيين".واعتبر بايدن أن قراره في عام 2020 باختيار هاريس نائبة للرئيس "كان أفضل قرار اتخذه".ويضم المجمع الانتخابي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويحتاج الفوز بالرئاسة لحصول أحد المرشحين على 270 صوتا على الأقل، وهي النسبة التي حققها ترامب في انتخابات الرئاسة التي جرت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.المسؤولون الديمقراطيون يكشفون عن سبب الفشل في الانتخاباتخبراء عبر "سبوتنيك": ترامب بعد فوزه سيعمل على التهدئة بالمنطقة لتنفيذ مشاريعه القديمة
https://sarabic.ae/20241106/إعلام-أمريكي-يكشف-أسباب-خسارة-هاريس-1094550456.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092597537_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_61c07c5ea68369a9dbdd600f0d592b1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم
هاريس تتعهد لترامب بانتقال سلمي للسلطة
04:43 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 04:57 GMT 07.11.2024)
أكدت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، أنها تعهدت للرئيس المنتخب دونالد ترامب بانتقال سلمي للسلطة، داعية ناخبيها إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات.
وقالت هاريس خلال مؤتمر صحفي من جامعة هوارد عقب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية: "يجب أن نقبل نتائج هذه الانتخابات"، مشيرة إلى أنها اتصلت بترامب للاعتراف بالهزيمة، وأكدت له "أننا سنشارك في انتقال سلمي للسلطة".
وأضافت: "نتيجة الانتخابات لم تكن كما نريد، وليست ما ناضلنا من أجله، وليست ما صوتنا من أجله. ولكن اسمعوني عندما أقول إن نور الأمل الأمريكي سوف يظل ساطعًا دائمًا".
واعترفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية أمام ترمب، وقالت: "نحن مدينون بالولاء ليس لرئيس أو حزب، ولكن للدستور الأمريكي"، لافتةً إلى أن "الناس تشعر بمشاعر مختلفة الآن، أفهم ذلك، لكن يجب أن نقبل نتائج هذه الانتخابات".
وقالت هاريس: "لن أتخلى عن الكفاح من أجل الحرية والإنصاف وتساوي الفرص وهذا ليس وقتًا للاستسلام بل للتنظيم ومواصلة العمل".
وتابعت هاريس: "سنواصل خوض هذه المعركة في صناديق الاقتراع، وفي المحاكم وفي الساحة العامة"، في إشارة إلى العمل الذي يستعد الديمقراطيون للقيام به في السنوات الأربع المقبلة.
وعبّرت هاريس عن فخرها بالسباق الرئاسي خلال الأيام الـ107 من الحملة، مضيفة أن "المبدأ الأساسي للديمقراطية الأمريكية، عندما نخسر الانتخابات نقبل النتيجة، هذا المبدأ يميزنا ويميز ديمقراطيتنا".
وأشاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، في بيان صادر عن البيت الأبيض، الأربعاء، بنائبته كامالا هاريس، التي خسرت الانتخابات الرئاسية، ووصفها بأنها "شريكة عظيمة.. مليئة بالنزاهة والشجاعة".
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "لقد رأت أمريكا اليوم كامالا هاريس التي أعرفها وأعجب بها بشدة. لقد كانت شريكة عظيمة وموظفة عامة مليئة بالنزاهة والشجاعة، ففي ظل ظروف استثنائية، صعدت وقادت حملة تاريخية جسدت ما هو ممكن عندما تسترشد ببوصلة أخلاقية قوية ورؤية واضحة لأمة أكثر حرية وأكثر عدالة ومليئة بمزيد من الفرص لجميع الأمريكيين".
واعتبر بايدن أن قراره في عام 2020 باختيار هاريس نائبة للرئيس "كان أفضل قرار اتخذه".
وحصل ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على 295 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 226 صوتا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وهو عدد أصوات يتجاوز العدد اللازم للفوز بمنصب الرئيس.
ويضم المجمع الانتخابي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويحتاج الفوز بالرئاسة
لحصول أحد المرشحين على 270 صوتا على الأقل، وهي النسبة التي حققها ترامب في انتخابات الرئاسة التي جرت في 5
نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.