https://sarabic.ae/20241107/هاريس-تتعهد-لترامب-بانتقال-سلمي-للسلطة-1094560718.html

هاريس تتعهد لترامب بانتقال سلمي للسلطة

هاريس تتعهد لترامب بانتقال سلمي للسلطة

سبوتنيك عربي

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، أنها تعهدت للرئيس المنتخب دونالد ترامب بانتقال سلمي للسلطة، داعية ناخبيها... 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T04:43+0000

2024-11-07T04:43+0000

2024-11-07T04:57+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

العالم

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وقالت هاريس خلال مؤتمر صحفي من جامعة هوارد عقب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية: "يجب أن نقبل نتائج هذه الانتخابات"، مشيرة إلى أنها اتصلت بترامب للاعتراف بالهزيمة، وأكدت له "أننا سنشارك في انتقال سلمي للسلطة".واعترفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية أمام ترمب، وقالت: "نحن مدينون بالولاء ليس لرئيس أو حزب، ولكن للدستور الأمريكي"، لافتةً إلى أن "الناس تشعر بمشاعر مختلفة الآن، أفهم ذلك، لكن يجب أن نقبل نتائج هذه الانتخابات".وتابعت هاريس: "سنواصل خوض هذه المعركة في صناديق الاقتراع، وفي المحاكم وفي الساحة العامة"، في إشارة إلى العمل الذي يستعد الديمقراطيون للقيام به في السنوات الأربع المقبلة.وعبّرت هاريس عن فخرها بالسباق الرئاسي خلال الأيام الـ107 من الحملة، مضيفة أن "المبدأ الأساسي للديمقراطية الأمريكية، عندما نخسر الانتخابات نقبل النتيجة، هذا المبدأ يميزنا ويميز ديمقراطيتنا".وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "لقد رأت أمريكا اليوم كامالا هاريس التي أعرفها وأعجب بها بشدة. لقد كانت شريكة عظيمة وموظفة عامة مليئة بالنزاهة والشجاعة، ففي ظل ظروف استثنائية، صعدت وقادت حملة تاريخية جسدت ما هو ممكن عندما تسترشد ببوصلة أخلاقية قوية ورؤية واضحة لأمة أكثر حرية وأكثر عدالة ومليئة بمزيد من الفرص لجميع الأمريكيين".واعتبر بايدن أن قراره في عام 2020 باختيار هاريس نائبة للرئيس "كان أفضل قرار اتخذه".ويضم المجمع الانتخابي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويحتاج الفوز بالرئاسة لحصول أحد المرشحين على 270 صوتا على الأقل، وهي النسبة التي حققها ترامب في انتخابات الرئاسة التي جرت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.المسؤولون الديمقراطيون يكشفون عن سبب الفشل في الانتخاباتخبراء عبر "سبوتنيك": ترامب بعد فوزه سيعمل على التهدئة بالمنطقة لتنفيذ مشاريعه القديمة

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الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم