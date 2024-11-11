https://sarabic.ae/20241111/دولة-عربية-تستحوذ-على-حصص-كبرى-في-3-شركات-طاقة-مصرية-1094666274.html
دولة عربية تستحوذ على حصص كبرى في 3 شركات طاقة مصرية
دولة عربية تستحوذ على حصص كبرى في 3 شركات طاقة مصرية
سبوتنيك عربي
نجحت دولة عربية في الاستحواذ على حصص كبيرة في 3 شركات مصرية متخصصة في قطع النفط ومشتقاته. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T08:05+0000
2024-11-11T08:05+0000
2024-11-11T08:05+0000
اقتصاد
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094666108_0:36:1001:599_1920x0_80_0_0_59accd33475b9270f14b9928eafa4b16.jpg
وتمكنت الإمارات العربية المتحدة من عملية الاستحواذ على حصص الشركات، المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي أطلقته مصر مؤخرا.وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أمس الأحد، قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية، والتي تشمل استحواذ شركة "إيه دي كيو" الإماراتية على الشركات المصرية، وفقا لموقع "الطاقة".والشركات المصرية الثلاث هي شركة الحفر المصرية، التي استحوذت الإمارات على 25% من أسهمها، فيما حصلت "إيه دي كيو" الإماراتية على نسبة 30% من أسهم الشركة المصرية "إيثيدكو" لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته.كما استحوذت الشركة الإماراتية على نسبة 35% من أسهم الشركة المصري لإنتاج الألكيل بنزين اخلطي "إيلاب".يشار إلى أن مشروعات الإمارات العربية المتحدة تتزايد في مصر بصورة ملحوظة؛ ففي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت شركة "مبادلة" الإماراتية اهتمامها بالمشاركة في مزايدة التنقيب عن النفط والغاز التي طرحتها مصر.وفي شهر أغسطس/ آب 2024، أعلنت شركة "مصدر" الإماراتية قيادة تحالف لإنشاء مشروع عملاق جديد في مصر، بغرض زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وهو الإجراء الذي يمهّد لمزيد من الانفراجات في أزمة انقطاع الكهرباء.
https://sarabic.ae/20241028/3-دول-عربية-تترشح-لأفضلية-تصدير-الهيدروجين-الأخضر-في-أفريقيا-1094236934.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094666108_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_c27b8971445888ff30e1d67958f44b6c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, أخبار مصر الآن
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, أخبار مصر الآن
دولة عربية تستحوذ على حصص كبرى في 3 شركات طاقة مصرية
نجحت دولة عربية في الاستحواذ على حصص كبيرة في 3 شركات مصرية متخصصة في قطع النفط ومشتقاته.
وتمكنت الإمارات العربية المتحدة من عملية الاستحواذ على حصص الشركات، المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي أطلقته مصر مؤخرا.
وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أمس الأحد، قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية، والتي تشمل استحواذ شركة "إيه دي كيو" الإماراتية على الشركات المصرية، وفقا لموقع
"الطاقة".
والشركات المصرية الثلاث هي شركة الحفر المصرية، التي استحوذت الإمارات على 25% من أسهمها، فيما حصلت "إيه دي كيو" الإماراتية على نسبة 30% من أسهم الشركة المصرية "إيثيدكو" لإنتاج الإيثيلين
ومشتقاته.
كما استحوذت الشركة الإماراتية على نسبة 35% من أسهم الشركة المصري لإنتاج الألكيل بنزين اخلطي "إيلاب".
يشار إلى أن مشروعات الإمارات العربية المتحدة تتزايد في مصر بصورة ملحوظة؛ ففي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت شركة "مبادلة" الإماراتية اهتمامها بالمشاركة في مزايدة التنقيب عن النفط والغاز التي طرحتها مصر.
وفي شهر أغسطس/ آب 2024، أعلنت شركة "مصدر" الإماراتية قيادة تحالف لإنشاء مشروع عملاق جديد في مصر، بغرض زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وهو الإجراء الذي يمهّد لمزيد من الانفراجات في أزمة انقطاع الكهرباء
.