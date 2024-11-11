https://sarabic.ae/20241111/شيخ-الأزهر-يدعو-الغرب-لتبني-خطاب-جديد-يعكس-الواقع-المؤلم-في-غزة-1094699209.html
شيخ الأزهر يدعو الغرب لتبني خطاب جديد يعكس الواقع المؤلم في غزة
شيخ الأزهر يدعو الغرب لتبني خطاب جديد يعكس الواقع المؤلم في غزة
سبوتنيك عربي
استقبل شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في العاصمة الأذربيجانية باكو، مشيرا إلى أهمية اللقاء لتعزيز الحوار حول القضايا... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T20:33+0000
2024-11-11T20:33+0000
2024-11-11T20:33+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094699324_0:0:2910:1637_1920x0_80_0_0_1b677724aaf6088262950b1e4583e638.jpg
وأكد الطيب أن الأزهر حقق تقدما ملموسا في تعزيز السلام العالمي والتفاهم بين الشرق والغرب، وأبرز ذلك توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية مع الفاتيكان، التي أصبحت رمزاً دولياً يعبر عن التضامن الإنساني، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام"، اليوم الإثنين.وأبدى شيخ الأزهر أسفه من استمرار معايير الازدواجية في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، وسط تراجع دور الكيانات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن في التصدي للانتهاكات. كما دان الهجمات المستمرة على غزة، مستنكراً ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية التي تصدر بيانات الإدانة بينما تستمر بعض دولها في دعم إسرائيل بالسلاح. وأوضح أن تصوير الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي" على أنه حرب متكافئة بين جيشين يعد تشويهاً للواقع، مؤكدًا أن العدوان على غزة لا يبرره أي منطق، وإنما يهدف لقتل الأبرياء والسيطرة على الأراضي.وأعرب أحمد الطيب عن استيائه مما وصفه بـ"الموضوعية المزيفة" في خطاب بعض المسؤولين الغربيين الذين يتجنبون إدانة المعتدي بوضوح، داعيا إلى تبني خطاب جديد يعكس الواقع المؤلم في غزة.وأشار الطيب إلى تأثيرات العدوان في زيادة مشاعر الكراهية بين الشرق والغرب، مما سيحتاج سنوات لترميم العلاقات.من جهته، أكد شارل ميشيل دعمه لجهود شيخ الأزهر في نشر التسامح ورفض التمييز الديني، وأشار إلى أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية في إلهام الشعوب.وأكد ميشيل التزام الاتحاد الأوروبي بدعم قيم التسامح وتوجيه دوله نحو حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، مشدد على أن أوروبا بحاجة لدعم الأزهر في تدريب الأئمة وفق منهج الوسطية، بهدف نشر ثقافة التعايش ومواجهة التطرف.
https://sarabic.ae/20240708/شيخ-الأزهر-يطالب-بـفضح-انتهاكات-إسرائيل-في-غزة-1090588014.html
https://sarabic.ae/20240406/شيخ-الأزهر-ما-نشهده-في-غزة-يثبت-أن-عالمنا-المعاصر-فقد-القيادة-الرشيدة-الحكيمة-1087741376.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094699324_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_2652224039f81a157b701b0475e3b242.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
شيخ الأزهر يدعو الغرب لتبني خطاب جديد يعكس الواقع المؤلم في غزة
استقبل شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في العاصمة الأذربيجانية باكو، مشيرا إلى أهمية اللقاء لتعزيز الحوار حول القضايا الإنسانية المؤلمة.
وأكد الطيب أن الأزهر حقق تقدما ملموسا في تعزيز السلام العالمي والتفاهم بين الشرق والغرب، وأبرز ذلك توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية مع الفاتيكان، التي أصبحت رمزاً دولياً يعبر عن التضامن الإنساني، حسبما ذكرت
"بوابة الأهرام"، اليوم الإثنين.
وأبدى شيخ الأزهر أسفه من استمرار معايير الازدواجية في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، وسط تراجع دور الكيانات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن في التصدي للانتهاكات.
كما دان الهجمات المستمرة على غزة، مستنكراً ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية التي تصدر بيانات الإدانة بينما تستمر بعض دولها في دعم إسرائيل بالسلاح.
وأوضح أن تصوير الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي" على أنه حرب متكافئة بين جيشين يعد تشويهاً للواقع، مؤكدًا أن العدوان على غزة لا يبرره أي منطق، وإنما يهدف لقتل الأبرياء والسيطرة على الأراضي.
وأعرب أحمد الطيب عن استيائه مما وصفه بـ"الموضوعية المزيفة" في خطاب بعض المسؤولين الغربيين الذين يتجنبون إدانة المعتدي بوضوح، داعيا إلى تبني خطاب جديد يعكس الواقع المؤلم
في غزة.
وأشار الطيب إلى تأثيرات العدوان في زيادة مشاعر الكراهية بين الشرق والغرب، مما سيحتاج سنوات لترميم العلاقات.
من جهته، أكد شارل ميشيل دعمه لجهود شيخ الأزهر في نشر التسامح ورفض التمييز الديني، وأشار إلى أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية في إلهام الشعوب.
وأكد ميشيل التزام الاتحاد الأوروبي بدعم قيم التسامح وتوجيه دوله نحو حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل
، مشدد على أن أوروبا بحاجة لدعم الأزهر في تدريب الأئمة وفق منهج الوسطية، بهدف نشر ثقافة التعايش ومواجهة التطرف.