https://sarabic.ae/20241111/هل-تسبب-الألوان-الصناعية-اضطرابات-سلوكية-للأطفال؟-1094688749.html

هل تسبب الألوان الصناعية اضطرابات سلوكية للأطفال؟

هل تسبب الألوان الصناعية اضطرابات سلوكية للأطفال؟

سبوتنيك عربي

فرضت ولاية كاليفورنيا الأمريكية قانونًا يحظر استخدام ستة ألوان صناعية في الأطعمة المباعة أو المقدمة في المدارس، وذلك بعدما ربطت دراسات بين تلك الألوان... 11.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-11T14:07+0000

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وقالت مجلة "فوكاس" إن كاليفورنيا حظرت الألوان التي تعرف في الأوساط الصناعية كما يلي: الأزرق 1، الأزرق 2، الأخضر 3، الأصفر 5، الأصفر 6 والأحمر 40 في الأطعمة المقدمة لطلاب المدارس، طبقا للقانون المعروف باسم "قانون سلامة الأغذية في المدارس بولاية كاليفورنيا".وأوضحت المجلة أنه يجب أولا التمييز بين الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم فيما يتعلق بالألوان الصناعية المسموح بها، ثانيا يجب، لا يوجد دليل علمي قاطع يفيد بأن هذه الألوان تسبب اضطرابات سلوكية لدى الأطفال، ويرجع ذلك إلى عدم وجود أدلة كافية، فمن الصعب إجراء اختبارات على الأطفال باستخدام ألوان صناعية نقية لمعرفة تأثيرها بشكل منفرد، لذلك، يمكن للنتائج فقط إظهار علاقة بين استهلاك الألوان واضطرابات السلوك، لكنها ربما تكون ليست علاقة سببية.يشار إلى أن هناك مشكلة أخرى هي أن العديد من الدراسات تعتمد على المعلومات التي يقدمها الوالدين حول سلوك أطفالهم، وهذه التقارير قد لا تكون دقيقة دائمًا، بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء العديد من الدراسات على عينات صغيرة، ولم يظهر أي منها آثارًا جانبية خطيرة أو شديدة.خلاصة القول أنه حتى يتم التحقق علميا أن الألوان الصناعية تسبب اضطرابات سلوكية لدى الأطفال، لن يتم حظرها بشكل كامل، ومع ذلك، فإن قرار كاليفورنيا سيجعل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والمستهلكين الأمريكيين يفكرون بشكل أكبر في هذه المسألة.

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