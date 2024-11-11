https://sarabic.ae/20241111/يورغن-كلوب-يتسبب-في-إيقاف-حكم-في-الدوري-الإنجليزي-1094698730.html
يورغن كلوب يتسبب في إيقاف حكم في الدوري الإنجليزي
يورغن كلوب يتسبب في إيقاف حكم في الدوري الإنجليزي
سبوتنيك عربي
أوقفت هيئة التحكيم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الحكم ديفيد كوت بعد قيامه بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو فيه وهو يدلي بتصريحات مهينة عن... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T19:52+0000
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2024-11-11T19:52+0000
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وبحسب المقطع، قال كوت إن كلوب كان "متعجرفا". وحينما سئل عن رأيه في المدرب الألماني، قال: "وجه لي ضربة قوية حينما كنت حكما في مباراتهم مع بيرنلي خلال فترة الإغلاق واتهمني بأنني كاذب".وقال بيان صادر عن لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي، إنه تم إيقاف الحكم لحين إجراء تحقيق في هذا الفيديو بشكل كامل، مشيرة إلى أنها تلتزم بعدم الإدلاء بأي تعليقات عن هذه الواقعة لحين الانتهاء من التحقيقات.وقالت هيئة التحكيم في بيان: "أوقف ديفيد كوت بمفعول فوري في انتظار إجراء تحقيق كامل. لن تقوم هيئة التحكيم بأي تعليق إضافي حتى اكتمال كافة الإجراءات".وأدار ديفيد كوت خلال مشواره التحكيمي 8 مباريات لفريق ليفربول، حقق خلالها الريدز 5 انتصارات مقابل تعادل وهزيمتين، كما أدار هذا الموسم لقاء واحدا لفريق ليفربول أمام أستون فيلا، السبت الماضي، في الجولة الحادية عشرة، وانتهى اللقاء بفوز ليفربول بثنائية.
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات, الأخبار
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات, الأخبار
يورغن كلوب يتسبب في إيقاف حكم في الدوري الإنجليزي
أوقفت هيئة التحكيم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الحكم ديفيد كوت بعد قيامه بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو فيه وهو يدلي بتصريحات مهينة عن مدرب ليفربول السابق الألماني يورغن كلوب.
وبحسب المقطع، قال كوت إن كلوب كان "متعجرفا". وحينما سئل عن رأيه في المدرب الألماني، قال: "وجه لي ضربة قوية حينما كنت حكما في مباراتهم مع بيرنلي خلال فترة الإغلاق واتهمني بأنني كاذب".
وقال بيان صادر عن لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي، إنه تم إيقاف الحكم لحين إجراء تحقيق في هذا الفيديو بشكل كامل، مشيرة إلى أنها تلتزم بعدم الإدلاء بأي تعليقات عن هذه الواقعة لحين الانتهاء من التحقيقات.
وقالت هيئة التحكيم في بيان: "أوقف ديفيد كوت بمفعول فوري في انتظار إجراء تحقيق كامل. لن تقوم هيئة التحكيم بأي تعليق إضافي حتى اكتمال كافة الإجراءات".
وأدار ديفيد كوت خلال مشواره التحكيمي 8 مباريات لفريق ليفربول، حقق خلالها الريدز 5 انتصارات مقابل تعادل وهزيمتين، كما أدار هذا الموسم لقاء واحدا لفريق ليفربول أمام أستون فيلا
، السبت الماضي، في الجولة الحادية عشرة، وانتهى اللقاء بفوز ليفربول بثنائية.